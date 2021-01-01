Spor yazarlarının Konyaspor - Beşiktaş maçı yorumları

Spor yazarları Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u penaltılarda 2-3 eleyen Beşiktaş'ı yorumladı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş, normal sürenin 1-1 bittiği karşılaşmada Konyaspor'u penaltılarda eledi.

Spor yazarlarının Konyaspor - Beşiktaş karşılaşması yorumlarından öne çıkanları derledik...

Uğur Meleke - Hürriyet

Avrupa kupalarının yeni formatı ve Konferans Ligi’nin hayatımıza girmesiyle belki de yaşayacağımız en radikal değişiklik, artık Avrupa Ligi’ne tek bir biletimiz olması... O biletin de Türkiye Kupası’ndan verilmesi... Belli ki bu bilet için büyük takımlar çok istekli değillerdi; yarı finalde Alanya, Antalya ve Başakşehir’in yanına Beşiktaş’ın da ancak penaltılar sonucu eklemlenebilmesi biraz da tutku barometresiyle ilgili. Ancak Avrupa Ligi ödülünün de etkisiyle, Türkiye Kupası’nın her geçen sene daha izlenilir hale geldiğini düşünenlerdenim. Önce dünyada eşi benzeri olmayan grup uygulaması garabetinden kurtulduk. Sonra da (pandemi sebepli olsa da) tek maçlı eliminasyon heyecanı geldi turnuvaya. Keşke TFF, bu tek maçlı eliminasyon düzenini kalıcı hale getirse... Dün herkesin ne vereceğini merakla beklediği Cenk istekliydi. Bir tane de etkili kafası var. Ama fiziksel olarak geride gibi. Özgüven depolamaya ihtiyacı olan Cenk’in yanı sıra Nkoudou-Hasic-Oğuzhan gibi günlük performans beklenen isimler çıkıp Aboubakar-Ghezzal gibi esas yük taşıyıcılar girince oyunu daha fazla rakip yarı alana yığdı Beşiktaş. Ancak zaman zaman Abdülkerim-Ahmet ikilisi, zaman zaman da şanssızlık engel oldu siyah beyazlılara. Ancak değişiklikler sonrası artan oyuncu kalitesi, penaltılarda da farkı yaratan faktördü bence. Beşiktaş, sezonun son 3 ayına iki cephede de şampiyonluk hedefleyen tek takım olarak giriyor böylece.

Ali Ece - Fanatik

Maçtan önce konuştuğum Beşiktaşlılar'ın büyük çoğunluğu 'Ne olursa olsun yeter ki sakatlık olmasın ve maç uzamasın' diyorlardı. Haklılardı, çünkü TFF’nin 21 takımlı lig fikstürü saçmalığında kadronuzda 20 iyi oyuncu bile olsa oyun istikrarını korumak hiç kolay değil. Ghezzal 11’de yokken bir kez daha Beşiktaş hücumun kanatlarından yeterli verimi alamadı. N'Koudou ve Hasic, Cenk Tosun’u yeteri kadar besleyemediler. Cenk’in arkasındaki Oğuzhan ise maça çok iyi başladı ve oyundan alınana kadar duran toplar hariç gayet olumlu bir katkı sundu: Oğuzhan’ın perdeyi açan gol vuruşu dışında verkaçları, oyun kuruculuğu ve zaman zaman hücum pres katkısı da çok iyiydi. Duran topları ise daha etkili kullanabilecek yeteneğe sahip mesela ilk korneri çok iyi kullandı. Pandemi fikstüründe uzatmalar tam anlamıyla angaryaya dönüştü, Necip bile sonunda yoruldu! Penaltılar zaten mermi yerine topla oynanan Rus ruleti Kötünün iyisi ise daha fazla sayıda oyuncunun sakatlanmaması... Tabii bu kadar çile çektikten sonra en azından yarı finale çıkmak, 120 dakika sonunda elenmeye göre de kötünün iyisi.

Ali Gültiken - Sabah

Maç içerisinde yakalanan çok net pozisyonlar var. Rosier, Atiba, N'Koudou ve Larin ile değerlendirilemedi. Olmayınca da hem oyuncuların hem de teknik adamların hiçbir zaman tercih etmediği bir noktaya gitti. Ve uzadı. Bu maç sıklığında arzu edilen bir şey değil ama dün akşam böyle oldu. Oyuncular kendi işlerini mesaiye bıraktılar. Penaltılarla da olsa turu geçmek önemliydi. Ve Beşiktaş oyun olarak değil ama skor olarak zorlansa da istediğini aldı. İstediğini alırken, bu sefer atanlar değil ama tutan maçı getirdi. Utku'nun ilk penaltıda yaptığı kurtarış penaltıların dengesini değiştirirken, turu takımına getirdi. F.Bahçe ve G.Saray'ın elendiği Trabzonspor'un olmadığı bir yarı finale atılan adım Beşiktaş için daha büyük motivasyonlar yaratacaktır. Şu anda kupanın hepsini olmasa da %25'ine sahip bir takım olarak bir sonraki turun daha büyük bir motivasyon yaratacağı şüphe götürmez.