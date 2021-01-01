Spor yazarlarının Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yorumları

Kasımpaşa'yı net bir skorla deviren Fenerbahçe'ye dair öne çıkan görüşler...

, Süper Lig'in 16. haftasında 'yı deplasmanda 3-0 yendi ve ligde dördüncü sıraya yerleşti.

Spor yazarlarının sarı-lacivertli ekibe dair yorumlarından öne çıkanları derledik...

Serdar Ali Çelikler - Habertürk

Fenerbahçe fazla sıkmadığı, kaliteli bir oyun oynamadığı maçta rahat bir galibiyet aldı. Bunun sebebi Enner 'nın topla ve dripling yeteneğiyle kattığı; Pelkas'ın ise oyun bilgisiyle topu hızlandırma özelliği ile kattığı hız. Günümüz futbolunda 2 unsur olmazsa olmaz hız ve atletizm. Atletizm konusunda futbolcular yeterli. Erol Hoca ve ekibinin bu konuda sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum. Geriye hız kalıyor. Hızlı paslaşmanız ya da hızlı oyuncularınızla driplinge çıkmanız lazım. Pelkas bunu sağlıyor. Valencia da dripling ile sağlıyor.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Erol Bulut’un oyun planı Mame Thiam merkezliydi. O, bunu değerlendirdi. Oyun Sinan’a göre de oynandı. O şansı kullanamadı. Ve Mert Hakan... Bir hücumcu olarak 6 ya da 8’i Fenerbahçe seviyesinde oynayabildiğini söylemek zor. Gelişmek zorunda. Yoksa santrfor arkasına aday adayı olacak.

Uğur Meleke - Hürriyet

Erol Bulut’un bu pragmatik oyununun kuvvetli, top saklayabilen, zaman kazandırabilen bir santrfora ihtiyacı var. Bu işleri Samatta ve Thiam yapabiliyorlar. cisse ise cılız kalıyor bu anlamda. Bulut artık herhalde şu konuda emindir: F.Bahçe’nin başlangıç santrforu Samatta veya Thiam olmalı. Cisse’yi kullanmanız için ya öne geçmiş-kontratak kolluyor veya oyunu rakip yarı alana yığmış olmanız gerek.

Gürcan Bilgiç - Sabah

"Fenerbahçe böyle mi oynar?" sorusuna cevap aramayın. "Bu takımda ne işleri var?" diyeceğiniz oyuncular da vardı elbette. Ama "Tabela konuşur" dönemindeyiz. Tribünlere keyif almak için gelen seyircilerin olmadığı maçları izliyoruz. O yüzden "Daha iyisini aramak", en azından bugünlerde Fenerbahçe için ilk hedef değil. Ben de sorgulamam.

Hilmi Türkay - Cumhuriyet

İlk 45 dakikada 3 pozisyon var; biri Kasımpaşa’nın, ikisi F.Bahçe’nin. İyi ki Kasımpaşa Thiam’ı (2 gol attı) F.Bahçe’ye hediye etmiş. Yusuf Erdoğan’ın Sinan’a hareketi penaltı. Halis Özkahya önü kapalı olduğu için pozisyonu görmemiş olabilir ancak VAR ne güne duruyor? Penaltı güme gitti. F.Bahçe’de bir kıpırdanma var. Yeter ki Erol Bulut formayı adaletli dağıtsın. Gecenin kapanışını Ferdi Kadıoğlu yaptı. F.Bahçe’yi perşembe akşamı Kadıköy’de zorlu maçı bekliyor.