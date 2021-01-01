Spor yazarlarının Hatayspor - Fenerbahçe maçı yorumları

Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'yi spor yazarları değerlendirdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın kalesinde devleştiği karşılaşmada Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor yazarları hem Fenerbahçe'yi hem de Altay Bayındır'ın performansını değerlendirdi.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Fenerbahçe'de Altay, en az 3 topu çizgiden falan değil, skorboarddan çıkardı. Yani Hatay attı aslında ama O yemedi. Arkadaşlarının 1.5 pas yapamadığı koca bir ikinci yarı boyunca sadece stoperlerinin ve yine büyük hata yaptığı bir yan topta da Ozan’ın yardımını alabildi. Hepsi bu. Hatayspor’un gittikçe artan olağanüstü baskısına tek başına duvar oldu. Böylece Luiz Gustavo’nun önemini de daha iyi anladık. O takımın pas turnusolu. Ömer Erdoğan’ı ve ekibini kutlamak lazım. Mükemmele yakın bir pas trafiği, her türlü riski alan bir oyunla rakibini hiç çıkartmadan doğru presle alana çok iyi yayıldılar. Muhteşem bir hücum gücü de ortaya koydular. Ama Altay, onlara 'dur' dedi.

Uğur Meleke - Hürriyet

Alanya maçına çok benzer bir görüntü vardı Fenerbahçe’de dün. Oyunun Hatay’ı, skorun Fenerbahçe’yi memnun ettiği bir akşam üstü. Belli ki Erol Bulut aynen Alanya maçında olduğu gibi bu hikâyeyi bir akşam önceden planlamış. Topu rakibe bırakma ve geçiş oyunu stratejisini dünden benimsemiş. Pazartesi günü bu maçı kafasında oynadığında da ancak 2-1 kazanabilmiştir herhalde Erol Hoca! Boupendza bir tane attı, daha fazlasını da yapabilirdi. Diouf ve Kamara’nın da gole çok yaklaştıkları anlar vardı. Bu skor Erol Bulut’u memnun etmiş olabilir. Ama maçı 90 dakika izleyen Fenerbahçe taraftarının çok memnun olduğunu zannetmiyorum oyundan. Erol Hoca’nın özellikle birkaç konudaki ciddi sinyalleri dikkate alması gerekir bence.

Güntekin Onay - Hürriyet

Fenerbahçe, Hatay deplasmanında sezonun en zorlu 3 puanlarından birini aldı. Ama nasıl?.. Çok baskı yedi, özellikle ikinci yarının tamamında kendi yarı alanından çıkamadı. Kaleci Altay Bayındır, akıllara durgunluk verecek süper kurtarışlar yaptı. Gol için her şeyi yapan Hatayspor karşısında savunmada adeta ‘Çanakkale geçilmez’i oynayan sarı lacivertliler, Altay’ın kahramanca direnişiyle 3 puana ulaştı. Hataysporlular Altay’ı geçebildiği pozisyonların birinde direğe takılırken, diğerinde de Ozan Tufan kaleye giden topu çizgi üzerinden çıkarttı. Futbolda böyle günler vardır. Kötü oynarken de kazanmak önemlidir. Dün Fenerbahçe kesinlikle futbol oynamadı, sadece savaştı ancak 3 puanı getiren temel faktör Altay’ın ‘süper Kahraman’ performansıydı.

Erman Toroğlu - Sabah

Fenerbahçe yine aynı. Göze hoş gelmeyen bir futbol. Rakip Hatayspor, neredeyse sarı-lacivertlileri dut ağacı gibi silkti ama gol bulamadılar. Teknik direktör Erol Bulut'a bakarsanız, "Bu tip maçları almak önemli, iyi oynamak önemli değil" diyor. Bu hiç de Fenerbahçe'ye yakışmıyor. Çünkü Fenerbahçe taraftarı hep güzel hareketler görmek ister, ince işler görmek ister sahada. Fenerbahçe maçında sarı-lacivertlilere galibiyeti kazandıran adam tek başına kaleci Altay'dı. Hatay'a karşı neredeyse harikalar yarattı. Galatasaray'da da zaten Muslera'nın sahneye çıkması onlar için büyük avantaj. Kalecin iyiyse yolu yarılıyorsun. Bir de hakemler omuz verirse yeme de yanında yat. Çift kaymaklı ekmek kadayıfı olur. Şampiyonluk potasından büyükler düşmez.

İlker Yağcıoğlu - Takvim

Üç gün önce geçen yılın şampiyonuna İstanbul'da 5 gol atmış Hatayspor maçının çok zor geçeceği herkesin malumuydu. Öyle de oldu... Fakat öyle bir ikinci devre seyrettik ki; ben uzun zamandır Fenerbahçe takımının bu kadar mahkum, bu kadar etkisiz bir oyun oynadığına şahit olmamıştım. Lafı uzatmadan söyleyeyim; Altay olmasaydı Fenerbahçe bu maçı kazanamazdı. Öylesine kurtarışlar yaptı ki üç puanı neredeyse tek başına aldı diyebiliriz.