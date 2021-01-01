Spor yazarlarının Hatayspor - Beşiktaş maçı yorumları

Hatayspor ile berabere kalarak beş maçlık serisi sona eren Beşiktaş'a dair öne çıkan görüşler...

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında ile 2-2 berabere kaldı.

Spor yazarlarının siyah-beyazlı ekibe dair öne çıkan yorumlarını derledik...

Mehmet Demirkol - Fanatik

2-2’den sonra hem geriden oyun kuramamanın yarattığı sıkıntının derinleşmesi, hem de orta sahada Beşiktaş’ın daha dayanıklı olması eklenenince maç Beşiktaş’ın tek taraflı hakimiyetine döndü. Ama Ghezzal ve Necip’in oyundan alınıp Oğuzhan ve N'Koudou’nun oyuna alınışı ve Sackey’nin oyuna girişi bu tek taraflı oyunu kırdı. Sergen Yalçın’ın bu baskıyı cepte görüp dar alanda çözüm üretmek için yaptığı bu değişiklikler istediği sonucu vermedi. Özetle, değişikler ters etki yaptı. Beşiktaş oyunundan çok uzaklaşmadı ama Boupendza faktörü işi karıştırdı.

Güntekin Onay - Hürriyet

Siyah-beyazlılarda orta alanda Josef ve Necip saha dağılımı konusunda sıkışıklık yaşayıp yerlerini yadırgadı. Beşiktaş ilk yarıda kendi pas isabet oranının altında bir yüzdeyle oynadı. Sergen Yalçın, Necip-Oğuzhan değişikliği için 62 dakika beklerken Oğuzhan’ın girmesi ve Josef’in orijinal pozisyonuna geçmesiyle maçta belli bir süre üstünlüğü eline geçirdi. Ancak iki asist ile oynayan Ghezzal’ın çıkması ve Oğuzhan’ın beklenen etkiyi yapmaması Hatayspor’u oyuna ortak etti. Ghezzal sahada kalsa en azından duran topları daha etkili kullanabilirdi.

Fatih Doğan - Sabah

Beşiktaş'ta sağda Rosier istenen oyuna katkı verirken solda N'Sakala el freni oldu. İç sahada kolay geçit vermeyen Hatay, dün akşam Aboubakar, Larin, Souza, Oğuzhan ve Rosier'in gayretine rağmen ikinci yarı gole izin vermedi. Sergen Yalçın hoca N'Sakala'yı hatta Welinton'u kazanmaya çalıştıkça Beşiktaş ya çok top kaybediyor, ya pozisyon ya da puan... İyi niyet ve gayret kabul ancak şu ana kadarki performansları takımın seviyesinin gerisinde kalıyor.

Ali Ece - Fanatik

Sergen hoca, Boupendza’nın son haftalardaki açık alandaki olağanüstü formunu da hesaba katarak Josef ve Atiba’nın yanına 3. merkez orta saha olarak Necip’le başladı. İlk yarı bittiğinde Beşiktaş’ın rakip ceza alanında sadece 9 kez topla buluşması bu tercihin doğal sonuçlarından birisi. Asıl çarşıdaki hesaba uymayan ise bu defansif açıdan merkezi daha iyi kapatması beklenen üçlüye rağmen Boupendza’nın merkezden dar alanda da adeta topla şov yapması oldu! Aboubakar’ın adeta kendi kendisine asist yaparcasına attığı olağanüstü açılış golünden sonra Beşiktaş hemen Boupendza’dan golü yedi.

Attila Gökçe - Milliyet

Sergen Yalçın’ın dünkü oyunda Hatayspor gibi tehlikeli bir ev sahibine karşı “topa sahip olmayı”, öteki maçlara göre önemsediğini de gördük. Maçta 68/32 topa sahip olan takım Beşiktaş’tı. Topa sahip olmanın bir başka hamlesi de meşin yuvarlağı ayağında tutup yaratıcı biçimde kullanabilen formda oyuncusu Oğuzhan’ı Necip’le değiştirerek sahaya sürmesi oldu (Dk.63). Ardından (Dk.68) Ghezzal’ı çıkarıp N’Koudou’yu aldı. Ancak ikisi de beklenen katkıyı sağlayamadılar. Ghezzal oyunda kalmalıydı diyoruz.