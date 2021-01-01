Spor yazarlarının Galatasaray - Gençlerbirliği maçı yorumları

Galatasaray'ın farklı Gençlerbirliği galibiyeti spor basınında da geniş yer buldu.

Süper Lig'in 18. haftasında 'ni 6-0 yenen , iki maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Spor yazarlarının farklı biten maça dair yorumlarından öne çıkanları derledik...

Erman Özgür - Fanatik

Maç nerdeyse soyunma odasından Emre Taşdemir-Arda Turan etkisi ile başladı. Dakikası dolmadan gelen Diagne golü, özellikle iç saha maçlarına genelde iyi başlamayı seven Galatasaray için maçın kolay geçeceğinin habercisi gibiydi. Kenarları iyi kullanan Galatasaray'da Arda Turan'ın pas trafiğindeki organizatörlüğü, Gençlerbirliği savunması ve kalecisinin bariz hataları derken Belhanda attığı 3 klas golle maçı kariyerindeki belki de en keyifli akşama çevirdi.

Ömer Üründül - Sabah

Kronikleşmiş Falcao olayını göz önüne alırsak Diagne'nin gözle görülür bir hareketlenme sağlaması, tabii ki yeterli değil ama yine de olumlu. Marcao defansın sigortası. 1-0 iken rakibin çok önemli bir pozisyonunu kritik bir hamle ile engelledi. Emre Taşdemir, "Ben her zaman oynayabilirim" mesajı verdi hocasına. Arda özel kalitesini daha etkili sergileyeceği performansa yavaş yavaş yaklaşıyor.

Şansal Büyüka - Milliyet

Galatasaray‘da son vuruşları en iyi yapan oyunculardan biri Belhanda… Gençlerbirliği maçında belki de daha önde oynamasının sonuçlarını 15 dakikada 3 gol atarak aldı… Gördük; Balhanda santrfor arkası oynarsa, gol adına iyi üretim yapar… Aslında Belhanda konusu “kara mizah“ gibi… Neredeyse Galatasaray camiasının toptan “istemezük“ dediği, buna rağmen Fatih Hoca’nın baskıya boyun eğmeden inat ve ısrarla oynattığı Belhanda, camiayı epey meşgul edecek gibi… Yani kalsın mı, gitsin mi konusunda…

Bülent Timurlenk - Sabah

Hafta ortasında Konya'ya giderken kalesinde 10 gol görmüş Galatasaray'ın İstanbul'a 4 gol yiyip gelmiş olması en az kaybedilen 3 puan kadar mühimdi. Birileri bedelini ödemeliydi. Marcao kart cezasından dönerken iki bek Linnes ve Saracchi'yi kulübeye çeken Fatih Terim, Şener ve Emre Taşdemir'i sahaya sürdü. Bu ikilinin maç eksiği olmasına rağmen ilk yarıda ortaya koydukları yüksek performans da tabelada belirleyici olmasa da oyunu belirledi.

İlker Yasin - Hürriyet

Bence Emre Taşdemir Galatasaray beklerinin en verimli olanı. Dün sol çizgideki mükemmel performansı, Arda ve Diagne ile solda kurdukları pas üçgenleri skorun büyümesindeki etkenlerden biriydi. Taşdemir oynadığı her maçta gösterdiği performansla yerinin 1. adamı olma hakkını elde etmiştir. Futbol bir mücadele oyunu ve bir mücadelenin hep bir dengesi vardır. Oyun içinde sistemler değişmekte, özgürlükler ve şov için de biraz yer kalmaktadır. Ama Gençlerbirliği dün ne mücadelenin ne sistemin ne de özgürlüklerin ve şov için harcanacak çabaların yanına yaklaşamadı. 6 gollü galibiyet Galatasaray’ın oynadığı futbolun hakkı değildi.