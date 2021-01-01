Spor yazarlarının Galatasaray-Denizlispor maçı yorumları

Spor yazarları ligin 20'inci haftasında oynanan Galatasaray-Denizlispor maçını değerlendirdi.

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynadığı maçta 'u 6-1 yendi.

Spor yazarlarının sarı-kırmızılı ekibe dair öne çıkan yorumlarını derledik...

Mehmet Demirkol - Fanatik

6 ay sonra hiçbir şey değişmemiş gibiydi Muslera için… Arkadaşları için de benzer şeyler söylemek mümkün. maçında olduğu gibi rakip alana kalabalık yerleşip ceza sahası çevresinde doğru mesafeli üçgenleri kurdular. Bunları ilk dakikadan itibaren ceza sahası içinde şutla bitirebildiler. Ancak asıl farkı Feghouli yarattı diyebiliriz. Bu tip rakiplere karşı Cezayirli hücumun beyni ve akışkanlığının merkezi oluyor. Gerçek anlamda yıldızlaştı ve Belhanda, Akbaba ve Arda’yı da yükseltti. Maçtan önce Yalçın Koşukavak Babel’in hareketli oyununun belki de kendileri için avantaj olacağını söylemişti. Ama öyle olmadı. Feghouli’nin merkezinde olduğu dinamik hücum ekibine hareketliliği ile alan açtı. Eksiği skor oldu. Bu oyun biraz da onun sayesinde ortaya çıktı ama böyle bir oyunda misal Falcao’nun 2-3 gol atması da işten olmazdı. Keza Diagne’nin de...

Bülent Timurlenk - Sabah

Galatasaray'ın ilk 20'de çok gol bulduğunu Yalçın Koşukavak da elbette biliyordu ama garip bir şekilde maç 2-0 olana kadar takımını rakip sahaya çıkarmadı. Galatasaray'a ilk 20'de önde iki kişiyle baskı yapan ve oyununu kıramayan Denizli, iki gol yedikten sonra rakip sahada 6 kişiyle pres yapıyor, defansını öne çıkartıyordu. Elbette büyük hata... Babel en uçta 'Diagne döndüğünde bu formayı vermem' dedi. Hollandalı'nın oyun görüşü, pas alışverişi ve tecrübesi Galatasaray'ın pas oyununda Diagne'nin çakılı oyunundan çok daha faydalı. Dün Feghouli'nin dönüşüyle sağ kanat hareketlendi. Cezayirli oyuncu, Belhanda ve Linnes ile kurdukları üçgenlerle maçı 2-0'a getirdi.

Serdar Ali Çelikler - Habertürk

Henüz ilk ciddi atakta 8. dakikada Emre Akbaba golü atınca arkadaşlarımla konuştuğumuz Whatsapp grubunda Galatasaray'ın maçı 6 ya da 7 golle kazanacağını söyledim. Pazarlama ve imaj çalışmaları hocalığının önünden giden Yalçın Koşukavak yumuşacık bir takım çıkarmıştı. Savunma yapamamayı anlarım, "hücum yapmayı deniyorlar hiç olmazsa" derim. Ama uzun top ile kontra denemesi dışında bir farklılık üretemedikleri gibi savunma anlamında da berbatlardı. Bu ortamda Galatasaray 9 gol rahatlıkla atabilirdi. Sahaya verdiği taktik kağıdının fotoğrafı paylaşılan PR'ı iyi bilen Koşukavak'ın teknik adamlık performansında negatif yönde bir. farklılık gördüm. Galatasaray ligin ilk devresini en kötü ihtimalle mevcut sırasında bitirir. Muslera'nın dönüşü, 2 transfer ile şampiyonluğun en büyük adaylarının başında gelir.

Fırat Topal - Bir Gün

Ryan Babel’in ileri uçtaki varlığı ve performansı, Galatasaray sezonun geri kalanında bir uç oyuncuyla oynayacaksa seçimin ondan yana kullanılması gerektiğini gösterdi sanki. Elbette lig sonuncusu Denizlispor ile oynanan maçta yaşanan hadiseler ve performanslar üzerinden bazı kararlar almanız çok sağlıklı olmayabilir, ancak Hollandalı’nın Diagne’ye göre en önemli avantajı akademisinde gerçirdiği yıllardan geliyor. Temelleri çok iyi atılmış teknik kapasitesinin yardımıyla hızlı çıkışlar ve kaleye sırtı dönük topu aldığı pozisyonlar sırasında top kontrolü konusunda sıkıntılar yaşamıyor ve takımını peşinden ileriye doğru çekebiliyor. Galatasaray, son haftalarda Diagne’nin kontrol edemeyip ayağından açtığı veya topun kontrolünü sağlayamadığı pozisyonlar sebebiyle olgunlaşmaya yüz tutan nice atağının çöpe gitmesine razı olmuştu.

Şansal Büyüka - Milliyet

Herkesin yazdığını biliyorum… Ben de yazmalıyım, bunu borç sayarım; Hoş geldin Muslera… Seni özlüyoruz, seni seviyoruz, seni taktir ediyoruz Muslera… Sadece Galatasaray’ın değil, Süper Lig’in bir zenginliği Muslera… Ligin gülen, sempatik yüzü Muslera… Galatasaray, daha ilk saniyeler içinde farka gideceğini açıkça ortaya koydu…Emre Akbaba’nın golünde Belhanda’nın asistine lütfen dikkat… Bizde ortalar hep kaleye parelel yapılıyor, oysa geriye, penaltı noktası üstüne kesilen toplar rakip savunmayı “toptan“ taca çıkartıyor… Belhanda biraz daha önde oynasa, ceza alanına biraz daha yakın olsa, Galatasaray‘ın gol yüküne ciddi katkı sağlar… Belhanda, takımın son vuruşları en iyi yapan oyuncularından biri, belki de birincisi…Ayrıca; Belhanda, Feghouli, rakip savunmanın arkasına çok iyi toplar attılar… Feghouli takımın en fazla, hatta en ağır eleştirilen, tepki alan oyuncularından birisi ama, oynamadı mı hissediliyor, oynadı mı, çok daha fazla hissediliyor, bu unutulmasın… Ama Galatasaray şampiyon olmak istiyorsa, bu farklı ve parlak galibiyetleri sadece “dişine göre“ rakipleri bulduğunda almayacak… Daha sert rakiplere de dişini geçirmesini bilecek…