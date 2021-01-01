Spor yazarlarının Galatasaray - Başakşehir maçı yorumları

Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir'i 3-0 mağlup eden Galatasaray'ı spor yazarları değerlendirdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

Spor yazarları Galatasaray'ın Başakşehir karşısındaki performansını değerlendirdi.

Ali Ece - Fanatik

Donk, ilk olarak havadan Beckhamvari bir kavisle arka direkte gol pususuna yatan Onyekuru’ya yaptığı asistle klasını konuşturdu. Tecrübeli futbolcu, 2. yarıda da acil çıkış çekici misali devreye girdi ve usta işi kafa gollerinden birine imza atarak 3 puanı takımının cebine koydu. Galatasaray, ilk yarıda yüzde 74 oranda topa sahip olsa da oyun temposunu yeteri kadar yükseltemediği için gol beklentisi 0.44’te kaldı. Etebo için kötü oyuncu diyemem ama şu ana kadar 11’de başladığı maçların neredeyse hiçbirinde Galatasaray’ın oyun kalitesini yükselten seviyede bir performans da sergileyemedi. Onyekuru’nun gelmesiyle sol önden sol içe kaydırılan Arda da ilk 45’te daha önceki maçlarda sol önde olduğunun yarısı kadar etkili olamadı. Galatasaray, tıpkı Gaziantep’teki gibi önce Muslera ile durdurdu sonra Onyekuru ile golü buldu. Fatih Terim de Arda ve Etebo’nun ilk yarı performanslarını ve kolektif oyun seviyesinden memnun kalmamış olacak ki 2. yarıya hem oyuncu hem de oyunu değiştirerek başladı. Belki Galatasaray’ın ofansif açıdan daha üretken oynadığı maçlar var ama hafta sonu derbiyi de düşünerek Galatasaray’ın 2. yarıdaki gibi daha sağlam bir oyun oynaması gerekiyordu, bunu başardı. Donk 2. yarıda da acil çıkış çekici misali devreye girdi ve Süper Lig’de sıkça attığı usta işi kafa gollerinden birine imza atarak 3 puanı takımının cebine koydu.

Şansal Büyüka - Milliyet

Galatasaray, daha üstün göründüğü maçta, Başakşehir kalesine “Donk... Donk” diye iki çivi çaktı. Ya da balyoz gönderdi, ya da füze fırlattı. Bu gollerin yakıştırmasını nasıl yaparsanız yapın. Çok darbeli, çok net, sertliğinden “Donk” diye ses çıkartan iki gol... Önce Onyekuru’dan, sonra Donk’tan... Donk’un ilk goldeki olağanüstü asisti, belki de Onyekuru’nun golünden çok daha marifetliydi. İlk golün asistini yapan Donk, ikinci golde de “Donk” diye topu ağlara yapıştırdı. Bu Donk bir başka adam... Orta saha oynar, sıkışırsın santrfor oynar, şimdi de kaç maçtır stoper oynuyor. Hem de süper oynuyor. Saracchi hücumda çok hareketli, çok becerikli... Onyekuru ile birlikte sol kanatta “sürat” denemeleri yapıyorlar, hız limitini aşıyorlar. Buna rağmen radara yakalanmadılar. Başakşehir, oyun golsüz giderken kazandığı penatıyı atabilse, belki bir şans yakalayabilirdi. Galatasaray’ın yeni transferi Mustafa Muhammed iş yapar. Stoperlerin üstünden yükselip auta gönderdiği kafa vuruşunda bile yükselişi, kafa vuruşunun darbesi etkili bir oyuncu olduğunu gösterdi. Penaltıyı Mustafa’ya attırmak akılcı bir hareketti. Aykut Hoca’nın işi sıkıntılı... Elinde bitik bir Başakşehir var. Visca’nın acilen dönmesi gerekiyor. Santrforları suskun, transfer bitti. Başakşehir’in radikal bir kadro değişimi gerekiyor. Elbette bir başka bahara...

Levent Tüzemen - Sabah

Aykut Kocaman'ın klasik derin alan savunmasını Galatasaray ancak 45. dakikada delebildi. Marcao'nun gereksiz yere yaptığı penaltıyı Muslera'nın kurtarması arkadaşlarına ciddi moral oldu. Penaltı kararı öncesi Epureanu'nun darbe gelmediği şakağına buz torbasını koyması tamamen tiyatroydu. İlk yarı bittiğinde topla oynama ile pas yüzdeleri şöyleydi: G.Saray: %74, 302 pas.. Başakşehir: %24, 104 pas.. Başakşehir topa bile dokunmamış. Galatasaray sürekli kapalı savunmayı aşmak için sağa, sola, geriye, kanatlara pas yapmak zorunda kaldı. Saracchi ile Linnes çizgiye inen bindirmeler yapsalar da aldıkları topları etkili ortaya dönüştüremediler. Etebo-Taylan ikilisi rakibi karşılamada ve ikili mücadele kazanmakta başarılıydı ama araya atılacak final paslarında çabuk değildi. Arda-Emre Kılınç ikilisi kanatlarda topla buluşmalarına rağmen Başakşehir duvarını aşacak paslaşmaları yapamadı.

Ömer Üründül - Sabah

Başakşehir çok formsuz ve moralsizdi. Üstelik çok önemli eksikleri vardı. Ancak işe yeni başlasa da Aykut Kocaman'ın iyi yerleşimli, alan daraltan savunma kurgusu ve kontrollü futbol uygulatan bir teknik adam olmasını gözardı etmemek gerekirdi. Öyle de oldu. Galatasaray 45 dakika oyunu domine eden taraftı ama bilhassa kendi sahasında ilk devrelerdeki alışılmış pozisyon üretkenliği hiç yoktu. Çünkü rakip, geride boşluk bırakmıyor, topla çıkarken de hücum prese pas hataları ile takılmıyordu. Dün gecenin yıldızı Donk'tu...Defansta da oynasa ön liberoda da oynasa çok kritik anlardaki asistleri ve golleri ile takımına hayat veriyor. Dün zor geçen oyunda mükemmel bir orta ile ilk golün asistini yaptı. İkinci yarıda da mükemmel bir kafa vuruşu ile maça noktayı koydu. Onyekuru Monaco'dan gelir gelmez iki maçta da önemli katkılar verdi. Mostafa Mohamed için yorum yapmak erken. Güçlü bir fizik yapısı var. Ama yeni bir ülkeye gelen ve arkadaşlarını tanımayan bir oyuncunun bir an önce uyum sağlaması için en zor görev yeri santrfordur.

Levent Tüzemen - Takvim

Aykut Kocaman'ın klasik derin alan savunmasını Galatasaray ancak 45. dakikada delebildi. Marcao'nun gereksiz yere yaptığı penaltıyı Muslera'nın kurtarması arkadaşlarına ciddi moral oldu. Galatasaray sürekli kapalı savunmayı aşmak için sağa, sola, geriye, kanatlara pas yapmak zorunda kaldı. Saracchi ile Linnes çizgiye inen bindirmeler yapsalar da aldıkları topları etkili ortaya dönüştüremediler. Etebo-Taylan ikilisi rakibi karşılamada ve ikili mücadele kazanmakta başarılıydı ama araya atılacak final paslarında çabuk değildi. Galatasaray 45. dakikada Donk'un mühendislik kokan isabetli pasına Onyekuru'nun ofsayta düşmeden yaptığı koşu sonrası kafa vuruşuyla golü buldu. İkinci yarı Başakşehir kabuğundan çıkınca futbol benzer bir oyun ortaya çıktı.