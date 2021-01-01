Spor yazarlarının Galatasaray - Antalyaspor maçı yorumları

Spor yazarlarının Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından öne çıkan yorumları...

Süper Lig'in 16. haftasında Fraport-TAV 'u konuk eden , rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Ligde 3. kez berabere kalan Galatasaray, puanını 30'a yükseltti. Geride kalan 16 haftanın 1'ini bay geçen sarı-kırmızılılar, 1 maçı fazla olan Aytemiz ile aynı puana geldi. Averajları aynı iki takımdan daha fazla gol atan taraf olan Alanyaspor, liderliği devraldı.

İşte karşılaşmaya dair spor yazarlarının yorumlarından öne çıkan kısımlar...

Mehmet Demirkol - Fanatik

"...6-0’lık Hatay yenilgisi sonrası Yanal’ın 6-4-0’la sahaya çıkması beklenmeyen bir şey değildi. Ceza sahası önünden itibaren kısa boylu ama geniş alana yayılan bir savunmayla oynadılar. Ancak bunun aşılmaz olmadığını da bizzat Galatasaray gösterdi. Saracchi ve Linnes’i çizgiye kadar indirip topla buluşturdular. Genel yaklaşımsa kalabalık ve uzun Antalya savunma göbeğine topu kaldırmak oldu. Bu konuk ekibin işine yaradı. Feghouli’nin olmayışı burada ince işleri yapma konusunda takımı geriletti. Üstüne 6 pasa ekstra etkili oyuncu sokma şansı da oluşmadı. Taylan’ın açığını Donk’un iyi kapattığını söyleyebiliriz ama Ömer Bayram’ın orta sahada, Oğulcan’ın da forvette beklenen etkinliği gösteremediği açık. Diagne olsaydı fizik mücadeleden bir üretim, en azından faul vs çıkarabilidi. Bunun sıkıntısını yaşadılar..."

Ali Ece - Fanatik

"...44. dakikada Galatasaray yüzde 68’lik baskın bir oranda topa sahip olmuştu ancak gol bulamadı. Bunun sebeplerinden bir tanesi çok çalışsa da Oğulcan’ın otobüs çekmiş rakiplere karşı dar alan santrforculuk deneyiminin fazla olmamasıydı. Yine Donk iyi oynasa da, Galatasaray Taylan’ın topu kazanır kazanmaz sergilediği hızlı oyun kuruculuk meziyetlerini de ilk 45’te aradı. Galatasaray ikinci yarıya teorik açıdan doğru bir değişiklikle başladı. Ancak pratikte Emre Kılınç’ın kontrolsüz hırsı sonucu gördüğü kırmızı kart, tüm planları suya düşürdü. Antalyaspor halen hezimetinin etkisinde, ilk yarı kale önüne otobüs çekti. 11’e 10 fazla kişiyle oynarken bile sadece kontratakla hücum edebildi..."

Uğur Meleke - Hürriyet

"Elbette G.Saray’ın dünkü puan kaybında 40 dakika 10 kişi oynamalarının da rolü var. Ancak bence bu kaybı sadece kırmızı kart üzerinden değerlendirirlerse hata ederler. Zira 11’e 11 oynanan 50 dakikada da Galatasaray’ın hücumda net bir pozisyonu bırakın, tam anlamıyla bir fikri dahi yok gibi göründü. Dünkü 90 dakikalık kısır oyunu Taylan’dan bağımsız değerlendirmek imkânsız. Taylan’ın önemi yokluğunda anlaşıldı, zira bu adam çabuk kazandığı toplarla Galatasaray’da atak sürekliliğinin garantisi. Dün sarı kırmızılılar rakiplerini hemen hemen hiç dengesiz yakalayamadılar, çünkü Taylan’ın ‘karşı pres’ gücünden mahrumdular..."

Şansal Büyüka - Milliyet

"...Galatasaray bir eksik kalmasına rağmen, sanki bir fazla oynuyor gibi yine tek kale oyuna devam etti. Üstelik pozisyonlar da buldu. Oğulcan’ın yakından vuruşuna kaleci Boffin refleksi mutlak bir golü önledi. Sanki çare Falcao’ydu ama girmesi ile çıkması bir oldu. Galatasaray yönetiminin yerinde olsam, Falcao’nun sadece kasını, adalesini değil, kafasını da kontrol ettiririm. Galatasaray 'galibiyeti hak etmedi' diyenler olabilir. Buna pek katılmam. Çünkü Antalyaspor bir puanı bile hak etmedi. Rakip bir eksik oynuyor, halen kendi yarı alanlarında top çevirdiler. Kabul edelim ki bu maçta futbolun adaleti sahada değildi..."

Reha Kapsal - Fotomaç

"...Galatasaray, maçı maçtan önce yakalayamamış, nasıl olsa kazanırız düşüncesiyle sahaya çıkmıştı. Yavaş, hareketsiz, pas alışverişi çabuk olmayan, topa hız veremeyen, hücum setlerini organize edemeyen oyun şekliyle pozisyon üretmekte sıkıntıya girdiler. Donk gibi iki stoperin önünde oyun kurucu olarak tekniği ve görüş hızı iyi olmayan bir oyuncu ve Ömer gibi dar alan becerisi iyi olmayan diğer oyuncu tercihiyle sadece rakibin 10 savunmacısına 6 oyuncuyla hücum etmeye çalıştılar. Zaten saha içindeki en büyük üretkenlik sıkıntısı da oyuncu seçimleri ve doğru planlanmamış set hücumlarının eksikliğiydi. Uzun süredir antrenmansız Falcao'nın kadroda olması yerine Diagne gibi koşu mesafesi az olacak oyunda kafa hakimiyeti iyi olan santrfora ihtiyaç vardı. Kadroda olmayışının set hücumlarında eksiği hissedildi..."