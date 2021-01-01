Spor yazarlarının Galatasaray - Alanyaspor maçı yorumları

Spor yazarları Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a sahasında 3-2 mağlup olan Galatasaray'ı yorumladı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu ve kupadan elendi.

Spor yazarlarının Galatasaray - Alanyaspor karşılaşması yorumlarından öne çıkanları derledik...

Mehmet Demirkol - Fanatik

Fatih Terim, 2. yarıya 3 değişiklikle baskıyı artırmak amacıyla başladı ama buna ancak 3-0’dan ve 10 dakika sonra ulaşabildi. Yenilerin attığı goller, turun kaybedildiği gecede kazanç hanesine yazıldı.

Bakasetas gitmiş, Tzavellas ve Siopis de kenarda. Juanfran da... Fatih stoperde, Umut (20) ve Berkan (23) oyunun merkezinde. Ve bu Alanya ilk devre boyunca kalesinden hücumcu kanatlarına kadar neredeyse hiç karambole top atmadan büyük bir sabırla paslaşarak çıktı. Derbi kazanmış, güvenli ve neredeyse tam bir Galatasaray’a karşı bunu yapmak büyük iş. Alanyaspor’un derin savunmalara karşı yaşadığı kriz, onları bunalıma soktu belki ama dün oyun ezberlerini hiç kaybetmemiş gibiydiler. Alanya’da Çağdaş Atan’ın değişiklikleri işe yaramazken Terim’inkiler oyunun akışına fayda sağladı. Yenilerin attığı goller, turun kaybedildiği gecede kazanç hanesine yazıldı. Son olarak: İlk golde Donk’a bir faul yok. Ancak bunlar Türkiye’de o kadar çok çalınıyor ki savunmacıların yazılımına işleniyor bu temastan faul alma otomatiği. Türk hakemliğinin bundan vazgeçmesi çok şeyi değiştirir. Yoksa bir öyle bir böyle olmuyor.

Şansal Büyüka - Milliyet

Galatasaray geçen sezon kupada Alanyaspor’a yenilerek elenmişti. Galatasaray bu sezon aynı filmi bir daha vizyona soktu. İstanbul’da kupa maçında gene yenildi, gene Alanya’ya elendi. Galatasaray’ın en büyük hatası, en büyük gafleti, üç gün önce ligde yendiği Fenerbahçe ile dün akşam kupada karşılaştığı Alanya’nın futbolunu “benzer” sanması oldu. Galatasaray, Fenerbahçe’nin bu ligin kötü oynayan takımlarından biri, Alanya’nın bu ligin en iyi takımlarından bir olduğu gerçeğini, ancak ikinci yarının başında oyun 3-0’a gelince anladı. Eee, geçmiş olsun... Galatasaray uyandığında atı alan Üsküdar’ı çoktan geçmişti. Ne Üsküdar‘ı... Alanya‘ya giden uçak, pistten tekerlerini bile kesmiş, havalanmıştı. Oyun 3-0‘a giderken maçın tek kahramanı (!) vardı; Marcao... Alanya‘nın ilk golünde bu ligin en ağır santrforlarından biri olan Babacar‘dan bir sağa-bir sola, bir sağa-bir sola seri çalımlar yedi, adeta başı döndü. Alanyaspor’a tebrikler... Hakkıyla yarı finaldeler. Galatasaray‘a geçmiş olsun, geç uyandılar.

Levent Tüzemen - Sabah

Fenerbahçe'nin elenmesi ve sadece ligde mücadele edecek olması G.Saraylı oyuncuları da kupaya asılmaları konusunda zihinsel olarak olumsuz etkilemiş. Oysa kupa Avrupa'ya açılan en kısa yol değil mi? Alanyaspor kupanın kıymetini bilerek oynadı. Galatasaray'da Belhanda ve Babel başta olmak üzere bir isteksizlik vardı. Taylan yorgundu ve etkisiz kaldı. Emre Taşdemir lütfen sahadaydı. Fatih Terim keşke koşan ve rakiple mücadele eden Kerem, Ömer ve Etebo gibi oyuncuları ilk onbirde oynatsaydı. Hatta Marcao'nun yerine Luyindama görev yapsaydı. İlk golde Babacar'ı acemice kontrol eden Marcao maça hazır değildi. G.Saray'ın değişikliklerden sonra koşu kalitesi ve mücadele gücü yükseldi. G.Saray'ın baskı oyununda 2 topu direkten döndü, kaleci Marafona müthiş pozisyonları kurtardı. Mohamed ve Fernandes'in golleri ise dönüş için yeterli olmadı. Alanya özellikle ilk yarı çok akıllı alan savunması yaparak ve önde baskı uygulayarak Galatasaray'ın kolay pas yapmalarına izin vermedi.