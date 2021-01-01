Spor yazarlarının Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı yorumları

Kasımpaşa'yı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'ye dair öne çıkan görüşler...

, Ziraat Kupası son 16 turunda sahasında 'yı 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Spor yazarlarının sarı-laciverli ekibe dair öne çıkan yorumlarını derledik...

Uğur Meleke - Hürriyet

Daha fazla takım

Ozan Tufan olmayınca orta saha aksıyor. Fenerbahçe as/yedek karması bir 11’le sahadaydı ve eklektik bir görüntü verdiler. Hodzic’in ikinci-üçüncü bölge geçişinde üstlendiği bağlantı görevini Fenerbahçe’de yapabilen yoktu. Takım sıkça beşerli iki gruba bölünmüş göründü ve oyuna girene kadar Ozan'ı aradı gözler. Ama bu sezon defalarca olduğu gibi Fenerbahçe yine üstün oynamadığı bir maçı, bir duran topla aldı götürdü evine. Sezonun başında iyi işleyen Caner-Samatta bağlantısı, kaldığı yerden devam etti dün gece. Ve bu tek gol, tur biletine yetti Fenerbahçe için.

Serdar Ali Çelikler - Habertürk

Kasımpaşa'yla oynanan Türkiye Kupası maçında oyun üstünlüğünü alamayan bir Fenerbahçe vardı. Şimdi bir an için düşünelim ve Fenerbahçe'nin şampiyon olduğunu hayal edelim. Fenerbahçe bu sene yaptığı gibi yeniden 18 oyunculuk bir transfer harekatına mı girişir? Yoksa Mesut Özilli kadroya iki üç rötuş mu yapar? Bu durumda muhtemelen ilk Şampiyonlar Ligi maçına - Nazım - transfer - eldeki stoperlerden biri - Caner (Novak) savunması; önlerinde Gustavo - Mert Hakan - Ozan (satılırsa transfer) üçlüsünden ikisi, onların önünde Pelkas - Mesut - Kanat transferi - dörtlüsünden üçü ve santrfor ile çıkacak. Yani aşağı yukarı Mesut - stoper ve muhtemel kanat transferi dışında bu kadronun yüzde 70'i o maçta oynayacak. Peki o kadronun bu futbolu yeter mi? Cevap: Hayır. Derbilere yeter mi? Cevap: Hayır. Antep - Sivas gibi takımlara karşı yeter mi? Cevap: Hayır. Bu bir süreç ise Erol Bulut'u eleştirmiyorum. Ama bu 'futbolu bırakıp skora odaklanan takım' hali devam ederse yine bir kriz dönemi gelecektir. Erol Bulut'un 'oyun üstünlüğünü de alan bir takım' haline getirmesi gerek takımını.

Gürcan Bilgiç - Sabah

Oynamayanların tekrar formaya ısınmasını hesaplarken, neredeyse tüm takımı futbola "soğutacaktı" Erol Bulut. Harun, Lemos ve Serdar ile defans merkezinde beklenen değişikliği yaptı. Ancak başta Harun olmak üzere, özellikle duran toplarda yine "acemiliklerin" önüne geçemedi. Lig sürecinde en büyük sıkıntıyı duran toplarda yaşayan bir takımın, bu konuda gelişemeden, yalnızca kalabalık kalarak önlem almaya çalışması yürek burkuyor. Kaliteyle kapatamadığı açığa, başka formül de yok açıkçası. Mert Hakan'ın Gustavo'nun yalnızlığında "her yere koşan" oyuncu olması sürpriz olmadı.

İlker Yağcıoğlu - Takvim

Ocak ayındaki yoğun maç trafiğinde önemli olan dün akşam turu geçmekti. Fenerbahçe bunu başardı. Bir diğer önemli konuda çok fazla yorulmadan ve fazla hırpalanmadan turu geçebilmekti. Bunda da başarılı olduklarını söyleyebilirim. Çok fazla oyunun temposunu yükseltmeden özellikle Caner'i kullanarak maç boyunca pozisyon üretmeye çalıştılar. Zaten gol de Caner'in ortasında Samatta ile geldi. Çok uzun bir süre sonra Samatta'nın golle buluşması hem oyuncunun moralini yükseltti hem de sonraki haftalar için Erol hocaya geri döndüm mesajını yolladı. VAR'A GÜVEN KALMADI BU arada Gustavo'nun formunun giderek yükseldiğini söyleyebilirim. Cisse'nin moral bulacağı maçtı ama belki de en etkisiz oyuncuydu.