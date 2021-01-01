Spor yazarlarının Fenerbahçe - Göztepe maçı yorumları

Göztepe'ye 1-0 yenilen Fenerbahçe'de eleştirilerin odağında Erol Bulut, futbolcular ve Kadıköy'ün zemini var.

Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'deki beşinci yenilgisini aldı.

Karşılaşmayı değerlendiriren spor yazarları Fenerbahçe'yi sert cümlelerle eleştirdi.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Maçın hemen tamamı Göztepe yarı sahasında geçti.. Ve İrfan Can net kurtarış yapmadı. Bu Ünal Karaman’ın Göztepe’si açısından büyük başarı. Oyunu mükemmele yakın kilitlediler. Gerçi Fenerbahçe de kendisini kilitlemeye pek meyilliydi. Öncelikle Mesut, Sosa, Pelkas gibi inceci oyuncuları bu zemine çıkarmak başlı başına bir zaaf. Bu kadar önemli transfer yapıp onları bu zımparaya çıkarmak korkunç bir plansızlık. Açık ki, savunma yapmak isteyen rakiplere verebileceğiniz daha iyi bir hediye olamaz.

Ömer Üründül - Sabah

Fenerbahçe ile ilgili analizlerimdeki haklılığım dün gece bir kere daha ortaya çıktı. 'Fenerbahçe'nin santrforu yok' diye defalarca vurguladım. Thiam, Valencia, Samatta ve Cisse'den gram fayda yok. Hepsi fiziki açıdan tükenmiş oyuncular. Mesut transfer edildiğinde şöyle bir görüş paylaştım; 10 ay futboldan uzak kalmışsan, fizik olarak iyi duruma gelmen çok zaman alır. Ayrıca takımda Mesut'un yetenekleri için fırsat verecek bir forvet tipi de yok. İşte bu da dün gece ortaya çıktı.

Şansal Büyüka - Milliyet

Bu Erol Bulut’u anlamıyorum, maç öncesi “yayıncı”ya sallamak senin görevin mi? 45 dakika sonra maçın başlayacak; takımına, oyuna, rakibe % 100’ünü versene, tam kapasite konsantre olsana... Belli başkan ve yönetim sallamanı istiyor, salla kabul, ama hiç olmazsa maçtan sonra salla, istediğini söyle... Ama maçtan önce kayıtsız -şartsız oyununa motive ol... Fenerbahçe’yi koruyacağız derken, el birliği ile Fenerbahçe’ye zarar veriyorsunuz.

İlker Yağcıoğlu - Takvim

Geçen hafta Karagümrük maçının özellikle ilk devresindeki gibi topa sahip olup oyunu rakip sahada oynayacak bir Fenerbahçe bekliyordum. Aslında oyun tam anlamıyla böyle oldu. %70'e %30 gibi büyük bir farkla Fenerbahçe topa sahip olan takımdı. Peki ne üretti derseniz... Cevap neredeyse 'sıfır pozisyon' olur. Buna karşılık Göztepe maç boyunca Fenerbahçe kalesinde en az 4 pozisyon daha buldu..

Hakan Can - Fanatik

Göztepeli oyuncular ne kadar rahatsa, Fenerbahçeliler o kadar gergindi. Oyunun hiçbir dakikasında oynadığı oyundan keyif almadı. Üzerlerinde anormal bir baskı var, çok gerginler. Hızlı oynamıyorlar, acele oynuyorlar. Aşırı motivasyon ve endişe yapabileceklerinin çoğunu yapmalarına engel oluyor.