Spor yazarlarının Fenerbahçe - Ankaragücü maçı yorumları

Süper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'ye dair öne çıkan görüşler...

Süper Lig'in 19. haftasında , Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

Spor yazarlarının sarı-laciverli ekibe dair öne çıkan yorumlarını derledik...

Mehmet Demirkol - Fanatik

Daha fazla takım

"Fenerbahçe, en akışkan oyunlarından birini oynadı. Bu oyunda Pelkas da Mesut Özil'le pas akışına direkt katkı yapar. Mesut, Erol Bulut için bir piyango ve onu büyük bir hoca sınıfına sokar. Ligin başından bu yana Fenerbahçe’nin sergilediği en akışkan oyunlardan biri belki de birincisiydi. Bunu topa sahip olarak ve muhtemelen bugüne kadarki en fazla pas serisini yaparak sağladılar. Rakibi açmak için orta sahada çizgiden çizgiye bir pas trafiği kurmak yine tercih edilen bir yöntem değildi. Daha çok 4-2-4’ü geniş alana yayıp yine direkt oynamaya çalışarak bunu yaptılar. Bunun sonucu olarak ortalamanın çok üzerinde bir şut denemesi de yakaladılar. Fakat sık sık geri depar atmak zorunda da kaldılar. Böyle olunca bir süre sonra çekingenlik başladı ve baskıyı artırmak yerine durakladılar."

Uğur Meleke - Hürriyet

"Bir Erol Bulut takımı oyuncusuysanız savunma yapmak zorundasınız. Dün Kadıköy’de Fenerbahçe bölüm bölüm gerçekten iyi futbol sergiledi: Ozan geçişlerde ağırlığını koydu, Nazım sağdan akılcı bindirmeler yaptı. Pelkas yeni oyun lideri. Thiam’la Samatta arasında telepatik bir uyum var. Sıkça yer değiştirerek savunma dengesini de bozdular. ’yla birlikte bu dörtlü özellikle kaybettikleri toplar sonrası iştahlı bir baskı yaptılar. Maçın da anahtar detayı zaten bu: Fenerbahçe’nin karşı presi. Geri kazandıkları toplarla birçok pozisyon yarattılar. Hatta Valencia’nın golü de böyle geldi. Kazanamadıklarında da genelde faul yaptılar. Bu da Erol Bulut’un savunma/hücum dengesi felsefesinin temel prensiplerinden biri.

Güntekin Onay - Hürriyet

"Ankaragücü’nün bireysel hatalarını iyi değerlendiren Fenerbahçe’de dün golcülerin sahneye çıkması da sevindirici. Nazım Sangare de kendisine gelen şansı iyi değerlendirmeye devam ediyor. Tisserand da son haftalarda sezon başına oranla daha iyi durumda. Pandemi sürecinde yoğun maç trafiğinde, oynanan futbolun kalitesinden ziyade 3 puan daha önemli. Her takım kadrolarında erozyon yaşıyor. Fenerbahçe bu takvimden eksiklerine rağmen 5’te 5 yaparak hasarsız çıkmayı başardı. Zirve ile puanları tekrar eşitleyen Erol Bulut’un takımı çok görkemli futbol oynamadan da sonuca gitme alışkanlığını kazandı. Yarışta bu faktör de çok önemli."

Serdar Ali Çelikler - Haberürk

"Bir süredir "oyunsuz kazanma" serisine giren Fenerbahçe, Ankaragücü karşısına epey eksikle çıktı. Öyle ki orta sahanın ortasında oynayabilecek Sosa - Mert Hakan ve Tolga yoktu. Ozan ve Gustavo'yu yedekleyebilecek isim Balıkesir'den geri çağrılan İsmail'di sadece. Bu şartlar altında bence olabilecek en iyi 11'i sahaya sürmüştü Erol Bulut. 2. devrenin başında Ankaragücü 2 pozisyona girdi. F.Bahçe hemen toparladı. Maçın en iyisi Enner Valencia bir de şık gol atınca iş o anda bitti. Pelkas'ın vasat olduğu bir günde Thiam-Samatta-Enner'in katkıları; Gustavo ve Ozan'ın harika oyunları ve hakkıyla formayı alan bırakmaya niyeti olmayan Nazım galibiyette en büyük pay sahipleriydi. Malatya maçında yerlerde sürünen Tisserand o günden beri yükselişte. Bugün de çok iyiydi. Serdar Aziz değerli bir oyuncu ama güvenilemiyor."

Şansal Büyüka - Milliyet

"Fenerbahçe ligin sakin gücü... İsterse ligin lideri ile oynasın, isterse sonuncusuyla... Topu rakibe bırakmakta, rakibin oynamasına izin vermekte bir sakınca görmüyor. Rakibi, hiç olmazsa maçın bir bölümünde eğmiyor, bükmüyor, hapsetmiyor. Asla panik yapmıyor. Maçın her dakikasında sakin kalıyor. Hızlı hücum, öne oynama, rakibi bunaltma elbette futbolda çok geçerli... Fenerbahçe bunu yapmıyor. O sakinliğini, kaliteli ayaklarıyla birleştiriyor, genellikle işi böyle bitiriyor. En azından görüntü böyle..."