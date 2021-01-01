Spor yazarlarının Fenerbahçe - Alanyaspor maçı yorumları

Alanyaspor engelini aşıp üç maçlık galibiyet serisi yakayalan Fenerbahçe'ye dair öne çıkan görüşler...

, Süper Lig'in 17. haftasında 'u 2-1 devirerek puan cetvelinde ikinci sıraya yükseldi.

Spor yazarlarının sarı-lacivertli ekibe dair yorumlarından öne çıkanları derledik...

Mehmet Demirkol - Fanatik

Fenerbahçe’nin penaltısı 66’da geldiğinde Alanya 364, Fenerbahçe 96 pas yapmıştı. Alanya yüzde 74’le topa sahip oluyordu.. Ve iki taraf için de bu bilinçli bir tercihti. Erol Bulut savunma planı yaptı ve maçı kazandı. Çağdaş hoca maçı kaybetti ama ısrar ederse geleceği kazanacak.

Uğur Meleke - Hürriyet

Dünkü Fenerbahçe 11’inde 7 ofansif oyuncu vardı (İki bek, Ozan, Pelkas ve ileri üçlü)... Maç iç sahada... Rakip de değil Alanya! Ama Fenerbahçe dün ilk 45 dakikada öyle tutucuydu ki, bir ara beyaz formalıları Bayern Münih gibi hissettirdi oynadıkları oyun! Erol Bulut ancak 60’ta tabelaya değil sahaya bakmaya başladı ve strateji değişikliği yaptı o dakikada.

Daha fazla takım

Mert girdi, girerken de arkadaşlarına önde baskı işaretinde bulundu. Önde baskı yapmaya başlayan Fenerbahçe 10 dakika içinde bir penaltı kaçırdı, bir de gol attı. Ve fişi de orada çektiler zaten.

Gürcan Bilgiç - Sabah

Kimsenin ummadığı bir anda golü buldu Fenerbahçe. Sonrasında, "Gole kimin ihtiyacı varsa, riski de alır" prensibi işledi. Erol Bulut, bunun işaretini daha ligin başındaki açıklamalarında vermişti. "Topu rakibe bırakacağımız anlar da olacak" derken, iyi ile doğru oyun arasındaki dengeyi vurguluyordu. Ancak kimse 72'ye 28 gibi bir oran da beklemiyordu elbette.

Ömer Üründül - Sabah

Erol Bulut açısından iki olumlu değişiklik dün sahaya yansıdı. maçında sezon başından beri gerçek yeri 10 numara olan Pelkas, dün de aynı görev yerinde Fenerbahçe'nin futbol aklıydı. Attığı gol de çok güzeldi. İkincisi ise her zaman vurguluyorum; Fenerbahçe'nin bu kadro yapısıyla riskli ofansif futbolda devamlılık zarar verir diye. Bu yanlış ta Bulut tarafından son iki maçta terk edildi. F.Bahçe'de kaleci da 45. dakika ve son saniyede kurtardığı toplarla galibiyette pay sahibi oldu.

Serdar Ali Çelikler - Habertürk

Fenerbahçe, galibiyet halinde turu geçeceği, beraberlik halinde ise eleneceği maçta 'e karşı çok akıllı bir strateji ile oynadı. Topu Real'e bıraktılar ve ilk devre yüzde 70'e yüzde 30'luk topla oynama oranı rakipte olsa da Sinan'ın ortası gol olunca devreyi Real'in 2 net pozisyonunu da savuşturunca devreyi önde kapattık. 2. yarıda daha iyiydi. 2-0'ı da bulduk ama o son 10 dakika neydi öyle. Dünya devi topuyla tüfeğiyle saldırdı ve beraberlik için oynadı ama savaşıp kazandık.