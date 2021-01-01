Spor yazarlarının Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı yorumları

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü tek farkla mağlup eden Fenerbahçe'yi spor yazarları değerlendirdi.

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Spor yazarları hem Fenerbahçe'yi hem de Süper Lig'de ilk kez ilk 11'de başlayan Mesut Özil'in performansını değerlendirdi.

Ali Ece - Fanatik

Mesut Özil, ilk 45’i çoğunluğu tek top olmak üzere 45 isabetli pasla tamamladı. Fenerbahçe ilk isabetli şutunda maçın gol perdesini açarken de Mesut duran toptan kilit bir orta yaptı, 35’te topun altına girerek Thiam’a attığı ince pas da lig kalite ortalamasının üstündeydi. Dün gece ilk 45’teki Mesut aslında kariyer ortalama performansının yarı seviyesinde bile değildi ama sadece adı süper olan ligimiz ortalamasının üstünde bir etki oluşturmaya yetti. Pelkas, Gustavo ve İrfan Can ile beraber minimum yüzde 60 seviyede oynayan bir Mesut’u daha da etkili görebiliriz. Mesut ile Fenerbahçe daha çok pas, daha az orta yaptı. Lakin Fenerbahçe, hafta içi kupada uzayan maç nedeniyle de son yarım saatte durakladı, bir kez daha Altay’ın süper kalecilik performansı Fenerbahçe’nin 3 puanı cebinden düşürmemesini sağlayan en önemli faktör oldu. Fenerbahçe’nin 0-0 ve 1-0’ı 2-0’dan daha iyi oynaması sorununu Erol Bulut’un bir an önce çözmesi gerek. Misal kupa mesaisindeki uzatmalara sebep yorgun olanları daha önce tespit edip oyundan alarak sorunu dün gece çözmeye başlayabilirdi.

Uğur Meleke - Hürriyet

Fenerbahçe’nin son 10 yıldaki 4 yerli hocasının istatistikleri karşılaştırıldığında Erol Bulut, maç başına 1,39 organize hücum sayısıyla son sırada. Ersun Yanal’ın 2,77 ile lider olduğu listede, Kartal ve Kocaman da takipteler. Ayrıca direkt hücum istatistiğinde de Yanal’ın 1,65’lik, Bulut’un 1,91’lik skorları var. Yani OPTA verilerine göre Erol Bulut hem organize hücum sayısında Yanal’ın ancak yarısını üretebilmiş. Hem de direkt hücumda önemli bir fark yaratamamış. Evet, futbolda illaki her hücumda rakip kaleye 10+ pasla gitmek zorunda değilsiniz. Yalnız 53’üncü dakikada tribünden bir düdük sesi duyuldu. Erol Bulut da sanırım çok uykusuzdu ve o sesi, maçın bitiş düdüğü sandı(!). Yani herhalde öyle bir şey yaşanmış olmalı, zira Fenerbahçe’nin 53’üncü dakikada kontağı kapatıp oyunu tamamen rakibine bırakmasını başka türlü açıklayamıyorum ben. Bence bir Fenerbahçe teknik direktörü, Karagümrük’e karşı 53’te 2-0 öne geçtim diye takımını tamamen durdurmuş olamaz. Olmamalı zira.

Mehmet Demirkol - Fanatik

İkinci yarıda Fenerbahçe Özil ve Sosa’nın fiziğini de ekonomik kullanmak amacıyla oyun merkezini geri çekti. Hızlı üç oyuncusuyla kontra kovaladılar. Ki bu Campi ve Roco’ya karşı mantıklı bir plan. Golü Ozan-Özil ikilisinin, kaptıkları topta Valencia’nın süratine attığı pasla buldular. Ama yine Osayi’yle bir anlaşma yoktu. Sonra iş değişti. Biglia’yı baskı altından çıkaran, oyuna giren Castro’nun yardımı oldu. Fenerbahçe’nin yorulan beceriklilerini kolaylıkla aşıp rakip alana yerleştiler. Bundan sonrası yine Altay… Gerçekten karşı karşıyada olağanüstü bir genç yetenek. Şu ana kadar kazandırdığı puanlar herhalde 10 olmuştur. Diğer yandan büyük hayal kırıklığı yaratan Samatta’dan bahsetmeden de olmaz. Çok basit şutları bile atamaz hale nasıl geldi? Anlayamıyorum.

Erman Toroğlu - Sabah

Karagümrük'ü bu sezon fazla seyretmedim. Fenerbahçe'nin ise tüm maçlarını izledim. Fenerbahçe bildiğimiz gibi. Sahada oynayan 22 futbolcudan maçın adamı kim derseniz karşınıza yine aynı isim çıkacak; kaleci Altay... Böyle olunca da sarılacivertliler hakkında fazla konuşmaya gerek yok. Her şeyi anlatıyor. Organize atakları yok. Organize bir defans yok. Şahsi beceriler var. Mesut'un 11'de maça başlamasını, saha içindeki futbolcuların onu dinlemeye başladığını gördük. Ama onun da gücü bir yere kadar. Bundan sonra ne olur? Sakat olan Pelkas ile Gustavo bu takıma girdiği zaman orta saha fitillenecek. Gustavo orta sahada defans yönünü toparlayınca Mesut daha rahat oynayacak. O zaman bunların yanına iki kişi koyacaksın, bu da teknik adamın işi.