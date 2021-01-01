Spor yazarlarının derbi yorumları

Spor yazarları bugün oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Uğur Meleke - Hürriyet

Fenerbahçe'nin gerçekten kaliteli, derin ve çok yönlü bir kadrosu var. Ama tek yönlü bir teknik adam tarafından yönetiliyor. Aziz Yıldırım, Anelka-Alex-Appiah’lı kadronun başına Daum’u getirince, “Ferrari’sine LPG taktıran bilge” diye eleştirmiştim onu. Bugün de Ali Koç için benzer bir tanımlama yapabilirim. Ancak Fenerbahçe’nin tek yönlü teknik adamı Erol Bulut’un da 0-0’ı oynama konusunda bir uzmanlığı ve gerçekten güçlü bir kulübesi var. Eğer maçın ilk bir saatini 0-0’lık skorla geçerse, gerek o maç kazandıracak tek bir golün hayallerini kuran pragmatik mantalitesi, gerekse Mesut Özil’le daha da zenginleşen kulübesiyle Bulut’un dakikaları gelebilir. Sadece bu maça özgü olarak değil, sezonun geri kalanı için bence Fenerbahçe için en büyük tehdit; Erol Bulut’un işlerin yolunda gittiğine inanması. Özellikle Alanya ve Hatay maçlarında takımını bir Atletico Madrid havasında yönettiğini ve stratejik galibiyetler aldığını zannetmesi. Evet, Atletico da topu rakibe verebilir, geçiş hücumu hedefleyebilir. Ama Hatay’ın Fenerbahçe’ye karşı bulduğu pozisyon sayısı, Altay’ın kahramanlaşması, Caner’in dahi 3 kritik pozisyon kesmesi, Atletico’nun stratejisine hiç benzemiyor bence!

Faik Çetiner - Fanatik

Bir yanda Mesut Özil ve İrfan Can transferleriyle, moral motivasyonu zirve yapan Fenerbahçe. Diğer yanda Fatih Terim’in saha içi planlarına güvenen, ara transferde eksikliklerini tamamlayan Galatasaray. Şüphesiz iki tarafta da maçın kaderine etki edecek oyuncular var. Teknik adamlar bu maçlar öncesi derslerini çok iyi çalışırlar. Fatih Terim, Fenerbahçe maçlarının havasını Erol Bulut’tan daha fazla biliyor olabilir. Hatırlatalım, Fatih Terim teknik direktör olarak Galatasaray’ın başında olduğu dönemlerde, Erol Bulut, Sarı- Lacivertli formayı giyiyordu. Ezeli rekabeti daha çok yaşamış Fatih Terim’le, Erol Bulut’un taktik savaşları işin merak uyandıran bir başka yönü.

Deniz Çoban - Fanatik

Bu derbinin sahada oynanan bir derbiden daha fazlası olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Son günlere damga vuran transfer rekabeti, iki kulüp arasında yaşanan demeç düellosu, bu hafta itibarıyla oluşan puan tablosu… Seyircisiz olsa bile hakem üzerindeki baskının çok yüksek olacağı bir maç oynanacak. En ufak bir hatanın günlerce gündemi meşgul edeceği aşikâr! MHK’nın şapkadan tavşan çıkarttığı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki Tugay Kaan Numanoğlu ataması sonrası, yeni bir maceraya soyunması akıllıca olmazdı. MHK için en konforlu atama, Çakır ataması olurdu. MHK de bu konfor alanını tercih etti. Risk almadı. Bence de doğru olanı yaptı.