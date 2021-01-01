Spor yazarlarının Beşiktaş - Ç.Rizespor maçı yorumları

Beşiktaş'ın altı gol attığı Çaykur Rizezpor maçından sonra basında övgü yağmuru vardı. Listenin başında Cyle Larin ve Sergen Yalçın bulunuyor.

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, yoluna Çaykur Rizespor'u 6-0 gibi farklı bir skorla yenerek devam etti.

Spor yazarlarının farklı biten maça dair yorumlarını derledik.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Sergen Yalçın topu rakibe verdi. Ama yüksek yoğunluklu bir presle ve boşta kalan tüm topları alarak oyunu sürekli domine ettiler. 70’ten sonra yorgunluk başlayınca Rize baskıdan çıktı ama bu kez de kontralar etkili oldu. Negatif hiç birşey söyleyemem. Şu ana kadar Sergen Yalçın, oyuncuları ve oyunu birlikte geliştirdi. Performans optimizasyonu en üst düzeyde. Ve her maç için ayrı planı arada takılsalar da uygulayabiliyorlar. Öncü rotasyon da yaparak... 2 aydır sürekli pragmatik çözümleri de maç maç bularak. Sergen Yalçın işgal ettiği koltuğu artık ‘Süper star'lığıyla değil teknik direktörlüğüyle de tam dolduruyor.

Ali Gültiken - Sabah

Beşiktaş'a karşı öne doğru çıkıp baskıyla oynamaya çalışmak büyük cesaret işi. Bu oyun tercihinin karşısında tokadı erken yemek de var. Arkada boşluk bıraktığın anda Beşiktaş'ın faturayı kesecek çok oyuncusu var. Aboubakar, N'Koudou, Larin fuleli ve çabuk oyuncular. Bu alanları etkili kullanabilecek oyun zekasına da sahipler. Dün akşam Rize'nin bu oyun tercihini kendilerine avantaja çevirmekte de gecikmediler. Larin hem performansı hem de golleriyle Beşiktaş'ın bu sezon en flaş oyuncusu olmaya devam ediyor. Büyük bir aşama içinde. Bu gelişimiyle belki kendisinin bile sezon başında hayal etmediği kadar büyük bir katkıyı takımına sağlıyor. Hocasına ona bu gelişimi yaşattığı ve güvendiği için ne kadar teşekkür etse az olur.

Atilla Gökçe - Milliyet

Beşiktaş giderek merak ve heyecan uyandıran bir roman gibi, oyunun her bölümünde yenilikler yapıyor. İlk golün asistini yapan Oğuzhan, Aboubakar’ın asistiyle golünü atıyor. Sonra Larin’in üçlemesine ve dörtlemesine tanık oluyoruz. Aboubakar’ın koşuları ve baskısıyla bunalttığı Rizespor defansını sürekli tuzağa düşürüyor Larin… Beş golün dördüne imza atarken, takımının en atletik oyuncusu olarak da alkışlanıyor. Sergen Yalçın, dokunduğu her futbolcuya farklı enerji ve ilham veriyor. Necip, Oğuzhan, genç Rıdvan ve eski kurt Oğuzhan… Beşiktaş’ta kalite, takımın bütününü saran tılsımlı bir ışık gibi parlıyor. Tek antrenmanla maça çıkan Aboubakar, tecrübeli Josef, sonradan katılan Mensah, Güven Yalçın, Hasiç, liderin portresini oluşturuyor. Noktayı koyan Hasiç de yarım düzineyi tamamlıyor.

Erman Toroğlu - Sabah

Rize defansında Meriah inanılmaz işler yaptı. Dün gece Beşiktaş bu kadargol attıysa bu gollerin çoğunluğunda asistleri o yaptı. Aboubukar varsa Beşiktaş'ta gol sıkıntısı zor olur. Sebebi; bütün dikkatleri üzerine çekiyor. Arkadaşlarına boş alan yaratıyor. İyi verkaçlara giriyor. Bazen de bencillik yapmasa skor daha fazla artardı. Ama şu var; Larin'in attığı gollerin hemen hepsinde Rizespor defansının asistliği var. Bu kadar yıldır futbolun içindeyim, böyle bir olayı ilk defa yaşıyorum. Bir daha yaşayacağımı zannetmiyorum.

Ali Ece - Fanatik

Larin, Ali Gültiken'den beri Beşiktaş formasıyla ligde bir maçta 4 gol atan ilk oyuncu oldu, bu Larin kadar onu bu taktiksel role özenle hazırlayan Sergen Yalçın'ın da starlığı! Oğuzhan da çok iyiydi lakin daha bile iyisini daha önce yapmışlığı var ve yine yapabilecek konsantrasyonu geri kazanması en önemlisi. Hasiç'in golü de yıldız adayı golü! Beşiktaş birçok oyuncunun performansını çok yükselten Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisine dönüştü. Devre arasında gerçek anlamda nokta transferler yapılırsa en güçlüsüne dönüşebilir.