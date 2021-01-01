Spor yazarlarının BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçı yorumları

BB Erzurumspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'ye dair öne çıkan görüşler...

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Feberbahçe deplasmanda 'u 3-0 mağlup etti.

Spor yazarlarının siyah-beyazlı ekibe dair öne çıkan yorumlarını derledik...

Mehmet Demirkol - Fanatik

Daha fazla takım

Erzurum'un 4 zorunlu değişimiyle Kanarya farkı yakaladı. Bu fark açılabilirdi ancak bunu kovalamadı. Galibiyete rağmen Sarı-Lacivertliler potansiyelinin altında kaldı, bir de potansiyelinin yarısını sergilese kim bilir neler olacak! Fenerbahçe, Alanya maçını organize akın yapmadan kapatmıştı. Yani 10 pas üstü bir pas dizisiyle ceza sahası içine girmemişti. Ancak yüzde 29’luk topa sahip olma oranı gibi bu da bir seçimdi. Bunun sebebi rakibin organize alan oyunuydu. Dünkü ise sanki daha çok zemin kaynaklı. Top çevirmek değil direkt kaleye gitmek istediler. Rakipten çok zemin onlara daha çok engel oldu. Özellikle 2. yarıda. Öte yandan orta sahadaki oyuncuların bireysel özellikleri ve sahada ezbere paslaşabilecek bir ikili ya da üçlü bulmayışları da bunda etkiliydi.

Uğur Meleke - Hürriyet

Bulut, herkesin kusursuz savunma yapmasını öncelik olarak benimsemiş. Fenerbahçe geçen hafta içinde ’e karşı 90 dakika boyunca uyguladığı disiplinli ve pragmatik oyunu deplasmanında da 45 dakika yansıttı sahaya (!) 45’inci dakika itibariyle şutlarda 6-0, kornerlerde 3-0 öndeydi Chelsea... Ancak ilk yarının uzatma anlarında mavi formalıların Chelsea değil Erzurumspor olduğu fark edilince daha olumlu ve akışkan bir futbol izletti sarı lacivertliler. Erol Bulut kendi doğrularına sorgusuz-sualsiz inanan ve onlarda ısrar eden bir teknik adam. Perşembe akşamı karşısında oynanan pragmatik futbolun sezonun geneline yayılamayacağını iddia etmiştim bu sütunda. Ancak Bulut, Erzurum’da da ciddi bir bölümde sürdürdü bu stratejiyi. Maça yine düşük viteste başladılar, topu büyük ölçüde paylaştılar. Thiam defansif santrfor gibi oynuyor. Savunmanın ideal dörtlüsü bulundu gibi. Tisserand-Sadık tandemi oturuyor. Caner skor katkısını sürdürüyor, Sinan kazanılıyor. Pelkas sadece takımının değil ligin kader adamlarından birine dönüşüyor. Aslında bu coğrafyanın en iyi maaş veren ligi olarak, daha fazla Visca, Pelkas, Bakasetas ya da Maxim getirebilmeliyiz ülkeye. Bu coğrafyanın iyi futbolcuları için hedef ligi olabiliriz pekalâ. Daha önce Bakasetas-Siopis’i, bu sene de Pelkas’ı bu lige kazandıran Erol Bulut’a teşekkür etmeliyiz bu konuda.

Ali Ece - Fanatik

Artık zemin yüzünden mi maçın saatinden mi bilinmez ama Fenerbahçe 11’inin en az yarısı konsantrasyon seviyesi düşük seviyede başladı. 28’de Sadık’ın çok kritik müdahalesi adeta takımın kalanını uyandırıp kendine getirdi, iyi anlamda soğuk duş efekti yarattı. 35’ten sonra Fenerbahçe ofansif açıdan da üretmeye başladı. 45+2’de Thiam ile gole ilk kez yaklaşırken devrenin uzatmalarının son anında golü buldu. Pelkas’ın altı pasta topla buluştuğunda sergilediği soğukkanlılığını dar alan becerisiyle harmanlaması perdeyi açtı. İkinci yarının başında yine Sinan Gümüş’ün getirdiği pozisyonda bir kez daha kalitesini sergileyen Pelkas perdeyi ardına kadar açtı. Gerisi geldi. İki ezeli rakibi derbide karşılaşmadan önceki haftanın kapanış gününde Fenerbahçe hava ve zemin nedeniyle kağıt üstünde zor gözüken deplasmandan 3 puanla döndü. Mesut Özil kadroya hızlı bir şekilde ve doğru formasyonda adapte edilirse Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı artar.

Serdar Ali Çelikler - Habertürk

BB Erzurumspor, bana göre ve ile beraber ligin en zayıf kadrosuna sahip ekiplerinden. Bu takıma karşı 16.00 maçına son haftaların kazanan takımını bozmamıştı Erol Bulut. İlk 45'in ilk 25-30 dakikasında F.Bahçe sahaya gelmemiş gibiydi. Erzurum baskılı gözükse de etkili değildi. Üstüne stoperleri ve en etkili oyuncuları Obertan da sakatlanınca biz izleyiciler için berbat bir seyirlik ortaya çıktı. Olan şey maç hariç her şeye benziyordu. Nitekim F.Bahçe ilk atağında 45+5'de golü buldu. Sinan içeriyi zorladı, Nazım ekstra adam olarak ceza alanında topun Pelkas'a gelmesini sağladı. Pelkas da ekstra bir pasla Mert Hakan'a asist yaptı. Golde Emrah Başsan'ın atağı başlattığını not ettik. 2. yarıda 2 oyuncu daha değiştiren Erzurum yine Emrah Başsan'ın hatasıyla gelişen kontratakta 2. golü yiyince maç bitti. İlk golün akın başlatıcısı 2. golün asistçisi Sinan Gümüş 3. golü de kendisi attı. F.Bahçe oyun namına hiçbir ekstra ortaya koymadığı bir dönemde kazanma serisi yakaladı. Kadro kalitesi, galibiyetlere yetiyor. Erzurum'da da aynısı oldu. Oyundan alındığında Sinan Gümüş'ün de trip yapması dikkatlerden kaçmadı. Takımı kimin yapıp kimin hazırladığı soruları yeniden gündeme gelecektir. Samatta - Sosa ve Novak muhakkak kazanılması gereken isimler. Bulut'un ve Belözoğlu'nun bu isimlere daha fazla yakınlık göstermesi; bu oyuncuların da kendilerini takıma daha çok vermesi lazım.

Deniz Çoban - Fanatik

34'te Erzurumlu Gomes topu ağlara gönderdi ancak golden hemen önce top Gomes’in eline çarptığı için gol iptal edildi. Mete Kalkavan’ın iptal kararı doğruydu. 44'te Osman, Sinan Gümüş’ü düşürdü. Hakem sarı kartını çıkarttı. Pozisyon kaleye hayli uzaktı ve solda da kademeye girme ihtimali olan bir Erzurumlu oyuncu vardı. Dolayısıyla sarı kart doğruydu. 64'te Caner’in eli Emrah’ın yüzüne isabet etti. Kalkavan 'devam' dedi. Her ne kadar Caner istemeden bu hamleyi yapmış olsa bile bu tür müdahaleler sarı kartı gerektiriyor. Caner’in daha önceden de sarı kartı olduğu için burada kırmızı kart görmesi gerekirdi.