Spor yazarlarının Antalyaspor - Beşiktaş maçı yorumları

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ı spor yazarları değerlendirdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Antalya'da Akdeniz ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

Spor yazarları Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısındaki performansını değerlendirdi.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Yanal Gençlerbirliği maçındaki ileri üçlüden, Orgill'in cezasında sadece Gökdeniz'i ileride görevlendirdi. 6-3-1’le az sayıda hızlı hücuma çıkarken Eren ve Amilton'u en öne yolladı. 9'lu bir blokla Beşiktaş'ı karşıladı. Bu defansif oyun sürpriz değil. Ancak bu sıkışıklığı Ghezzal'ın ortalarıyla aşmayı başaran Beşiktaş’ta santrfor arkası 3’lü Larin-Ljajic-N'Koudou’ydu. Ljajic kalabalıkta çokça yavaş ve kayıptı. Larin ters ortaları bulamadı. Beşiktaş kırmızıdan sonra bulduğu az sayıda pozisyondan galibiyet çıkarabilirdi. Ancak sanırım sonrasında yavaş yavaş tuzağa düştüler. Antalya savunması ceza sahası içine büzüldükçe onlar da hücum genişliğini kaybedip kalabalığa mahkum oldular. Vida'yı da santrfora çıkmışken oyunu biraz daha kenarlara açıp Antalya savunmasının bu tuzağından kaçabilirlerdi. Ama yapamadılar. Beşiktaş Alanyaspor’un 5-6 hafta önce girdiği krizin başlangıcında gibi. Sergen Yalçın çözüm bulmalı.

Uğur Meleke - Hürriyet

Beşiktaş artık ligin hedef takımı. Rakiplerinin oyunu kendi yarı alanlarında kabul edip, hızlı çıkış aramaları doğal. Hafta sonu Trabzon bunu yapmıştı, hafta içi de benzer bir stratejiyi Antalya uyguladı. Dün bir bakıma Abdullah Avcı’nın Trabzon’unun mantalitesi vardı Antalya’da! Beşiktaş’ın ligin geri kalanında sıkça hem kapalı savunmaları açma, hem de hücumda kaybettiği toplarda eksik yakalanmama (yani atağı bir şekilde autla, kornerle, taçla vs tamamlama) gibi bir sınavı olacak şüphesiz. Beşiktaş’ın dünkü maçtan çıkarabileceği iki ders daha var gibi geldi bana: 1- Montero olduğunda Vida sağ stoper oynuyor. Welinton olduğunda sola geçiyor. Belki Welinton kötü bir futbolcu değil. Ama Vida Montero sanki daha uyumlu bir ikili. 2- Josef çok yoruldu. Geçen hafta 41 ve 45’te iki kez Nwakaeme’ye geçilince hissetmiştim bunu. Dün de 52’de Fredy’yi takip edemedi. Josef’i bir şekilde dinlendirmesi lazım Sergen Hoca’nın.

Ali Ece - Fanatik

Ersun Yanal, Antalyaspor’a kariyerinin çoğunluğunda çalıştırdığı takımlara oynattığı oyunun 180 derece tersini oynatıyor. Büyük ihtimalle bu kadro ve konjonktürde bu ‘Antalya Seddi’ oyununa mecbur. Bu zeminde 5-4-1 gibi dizilerek derin savunma yapan bir takımı açmak kolay değil, evet. Lakin Beşiktaş ilk 57 dakikada sanki mecburmuşçasına sürekli erken orta denedi. Bu maça kadar ortalardan en çok gol bulan takım Beşiktaş olsa da bunların çoğu erken orta değildi, seri pas alışverişi sonrası yarım alanlardan demarke vaziyetteki forvetlere gönderilen toplardı. İlk 57 dakika sahada olmayan Ghezzal’ın çizgiden ortaya doğru kat ederek yarım alanlarda teknik becerisi sayesinde yönlendirdiği toplar golle sonuçlanıyordu. Beşiktaş sezonun ilk yarısında ekstradan puanlar kaybettiği Konyaspor ve Gençlerbirliği’ni üst üste yenerek yeni bir galibiyet serisi başlatmak zorunda. Bunu başarması için de ligde 9’da 8 galibiyet aldığı periyottaki fabrika ayarlarına geri dönmesi şart.

Güntekin Onay - Hürriyet

Beşiktaş dün akşam ilk yarıda adeta yürüyerek futbol oynadı. Tamamen kendi yarı sahasına çekilmiş Antalyaspor’un savunmasını açacak tempo ve baskı yoktu. Hiç alan bırakmayan katı defans karşısında bulduğu fırsatları da Ljajic ve Larin ile değerlendiremeyen siyah beyazlılar, 1 kez hücuma çıkan Antalyaspor’dan Welinton’ın zamanlama hatasıyla golü yedi. Antalyaspor son 7 maçtır kaybetmiyor ve iyi savunma yapıyor. Ancak Ersun Yanal’ı bu noktaya getiren böyle bir futbol anlayışı değil. Ligde rahat bir konumda olmasına rağmen kalesinin önüne adeta otobüs çeken Antalyaspor, 10 kişi kaldıktan sonra da oyunu çok iyi soğuttu.

Ali Gültiken - Sabah

Bu kapalı savunmaları açma işi elbette kolay değil. Öncelikle çabuk oynamanız, tempo yapmanız lazım. Bu dün Beşiktaş adına çok iyi bir seviyede değildi. Diğer önemli şey de bireysel yeteneği fazla olan Ljajic, N'Koudou gibi oyuncuların daha fazla becerili işler yapması... Fakat onlar da bu beklentiye cevap veremediler. Ve dolayısı ile bu sıkıntıyı aşma adına yapılan Ghezzal, Oğuzhan ve Mensah değişiklikleri doğru bir hamleydi. Bu üç ismin oyuna girmesi ve Veysel'in gördüğü kart sonrası tek kale oyunla birlikte pozisyonlar da bollaştı. Fakat Beşiktaş bu kadar baskılı bir oyuna rağmen bu bolluğu galibiyet puanlarının zenginliğine çeviremedi. Vida'nın golüyle gelen bir puanın teselli ikramiyesine razı oldu.

Ahmet Çakar - Sabah

O hakemde bir şey var. Maç oynanırken için için kuruyor ve birden abuk-subuk manasız bir karar veriyor. Veysel'i hatalı attı, hemen ardından da Vida ile beraberlik golü geldi. Aslında son 15 dakika Beşiktaş kazanırdı da. Oğuzhan'la, Mensah'la önemli pozisyonlar buldular. Ama dün geceye baktığımızda Beşiktaş'ın yorgunluğu ve performansına rağmen gelen 1 puan hiç de kötü değil. Kötü olan şu; o kırmızı karttan sonra Beşiktaş maçı kazanmış olsaydı bir hakemin bir galibi nasıl belirlediğini, belki de şampiyonluğa etki edecek bir 3 puanı nasıl hediye ettiğini konuşacaktık. Tekrar söylüyorum, dün geceki hakem hatası sadece Antalyaspor'u mağdur etmiyor, şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de mağdur ediyor. Maç boyu hakem tuhaf fauller verdi, bunlardan bahsetmesek de az kalsın hakem yüzünden maç 3 puan olarak Beşiktaş'a dönüyordu.