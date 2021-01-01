Spor yazarlarının Alanyaspor - Galatasaray maçı yorumları

Galatasaray'ın çok zorlanıp 1-0 kazandığı Alanyaspor maçını spor yazarları değerlendirdi.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, çok zorlandığı maçta Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Spor yazaları karşılaşmayı değerlendirirken öne çıkan isim Fernando Muslera oldu.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Alanyaspor’un standardı olan çizgiden çizgiye yayılıp topa iyi sahip olduğu oyun Terim’in 2. yarıda başını ağrıttı. Bu oyun iki stoperi de zaman zaman rakip yarı sahanın ortasına kadar getirmeyi gerektiriyor. Kaptırılan toplara hemen baskı yapmak ya da baskı yendiğinde arkadakileri pas opsiyonu olarak kullanabilmek için… Tabii bu arkada bırakılan geniş bir alan demek ve Onyekuru ile Mohammed için de verimli alanlar bunlar. Ama Galatasaray orta sahası bir türlü karşı baskıyı aşıp arkadaşlarını geniş alanda topla buluşturamadı.

Erman Toroğlu - Sabah

Böyle bir maçın hakemi Zorbay Küçük! Tamam, Zorbay Küçük artık büyük maçları yönetebiliyor. Peki VAR'daki isim kim? Emre Malok… Dörtteki isim kim? Kadir Sağlam. Zorbay sakatlansa o idare edecek yani. Evet, bazı hakemler cezalandırıldı, maç verilmiyor tamam da yardımcıları Zorbay'a yakın adamlar verin. İki pozisyon var maçta… Biri Onyekuru'nun penaltı beklediği pozisyon, biri de Luyindama'nın kafasına gelen tabanla yaralandığı pozisyon… Şimdi bu pozisyonlarda kamera çekiyor, hakem ile VAR konuşuyorlar. Yani yorum yapıyorlar. Yorumu yapıp, kararı veren adam sahadaki adam değil. VAR'daki Emre Malok. Daha hayatında Süper Lig'de maç yönetmemiş bir hakem! Sen çağır hakemi o karar versin. İşte bunlardan dolayı kafalar karışıyor.

Bülent Timurlenk - Sabah

Bıçak sırtı bir maçta tabela Galatasaray lehine devrilirken, ikinci yarıda İstanbul'daki lig maçının benzeri bir oyun izledik. Alanyaspor oyunu sete çevirdi ama rakibi hataya zorlayacak yüksek tempoyu bir türlü yakalayamadılar. Galatasaray'ın son 15 dakikada döktüğü ecel terlerinin havlusu Muslera idi. Ligin ilk yarısındaki oyunun son çeyreğinin bir benzeriydi. Aradaki fark Uruguaylı kaleci oldu.

Atilla Gökçe - Milliyet

Alanya’da gördük ki Mars’a inen uzay aracı Perseverance, dün de kaş-göz arasında santraya konmuş. Ne demek oluyor bu? Perseverance, bizim dilimizde “azim” anlamına geliyor. Kararlılık içeriyor.. Engelleri aşma kararlılığı. Fatih Terim ligde ve kupada hem de İstanbul’da, Alanyaspor karşısında oynadığı iki maçı da kaybetmiş olmalarının rövanşını “kararlılık” gösterisi ile almaya gelmişti.

Ömer Üründül - Sabah

Dün gece Galatasaray'da iki stoper müthiş oynadı. Muslera yine de ikisi elle, biri ayakla üç kritik dokunuş yaptı ve golü önledi. Alanyaspor genel olarak iyi futbol sergiledi ama Çağdaş Atan'ın hesap etmediği bir durum vardı: O da Galatasaray'ın bilhassa ilk yarılarda hücumda çok etkili olması. İlk yarı Galatasaray bir gol attı; ikisi golden önce, ikisi de golden sonra 4 tane de net pozisyon kaçırdı.