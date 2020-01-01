Spor yazarlarından Trabzonspor yorumları

Spor yazarları, Trabzonspor'un deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

Bordo Mavililer, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı.

Spor yazarlarının bu karşılaşmaya dair yorumlarından öne çıkanlar şöyle:

Ahmet Çakar - Sabah

Sorunlu günler geçiren , toparlanmış gözüktü ve bence galibiyeti kaçıran taraf oldu. Özellikle ilk yarıda karşı karşıya kaldıkları iki pozisyondan birini gol yapsalar, Alanyaspor gibi çok zor deplasmandan pekala galibiyetle dönebilirlerdi. İkinci yarıda duran toptan, yerleşim hatasından ucuz bir gol yediler. Ondan sonra yılmadılar, Serkan sağdan getirdi, Alanyaspor kalecisi Marafona elinden kaçırdı ve Trabzonspor golü buldu. Aslında Alanyaspor önceki haftalara nazaran daha vasattı. Baktığımız vakit çok fazla pozisyonlarda yok ama yukarıda da belirttiğimiz gibi Trabzonspor belki de puanları ilk yarıda kaybetti.

Olcay Çakır - Fanatik

Bu ‘başka’ şeyler düşünüp sahaya uyarlama halini uzunca süre Eddie Newton’dan da beklemiş ancak görememiştik. Sola, joker Kamil Ahmet’i çekip orada da Efecan’ı durdurma planı da son derece mantıklıydı teknik adamın. Kötü gidişatı durdurmak adına Alanyaspor gibi popüler sonuçları ve istatistikleri olan bir takıma karşı, kaybetme alışkını olarak gelip sahada geçmiş uygulamalara devam etmek Alanyaspor’a baştan mağlup olmak anlamı taşıyacaktı. Trabzonspor’un gerçeklerine uygun kurgu, sahaya konan gerçekçi akıl, puanla birlikte yeni gelecek teknik adama sanırım en güzel motivasyon ödülü oldu.

Cemal Ersen - Milliyet

Trabzonspor “Kimliğimi yitirdim, hükümsüzdür” diyen bir takım görünümünde. Ekibin yarısından çoğu değişti. Yeni katılanlar bu ligin ruhunu anlamak zorunda değil. Anlatmak gerek, özel bir camianın parçası olduklarını öğrenmeleri lazım. Bunu Uğurcan mı yapar, artık bizden biri olan Pereira mı, yoksa müstakbel teknik direktör mü göreceğiz.

Maçın olumlu yanı, Trabzonspor’un direnci idi bence. Rakibiniz ligin en iyi takımlarından biri. Ezberini bozup istediklerinizi yapmaya çalışmak ışık verdi. Kazanabilirdi de, lakin hücum hattında uyum şart. Bencillik olmamalı. Djaniny takım olmanın gereklerini öğrenmeli.

Necmi Perekli - Fotomaç

Trabzonspor bu 1 puana şu anda fit olmuş olabilir unutmasın ki ayağının altındaki muz kabuğu halen çıkmış değildir. Elbette ligin en iyi takımlarından olan Alanya deplasmanından 1 puan koparmak yabana atılmayabilir. Fakat Trabzonspor olarak bu gibi puanlara fazlaca sevinip de memnun olmak bu formaya bence yakışık almaz. İhsan Dereli gibi Trabzon'nun özü olarak takımın başında bulunup bu takıma bırakın elini, nefesinin dahi değmesinin sonucu kaostan çıkış sinyalleri verdi. Bu durum, kendi değerlerine güvenmeyenlere en azından ufak bir ikaz sinyali değil de nedir

Aksal Yavuz - Milliyet

Lige iyi başlayamayan, son haftalar inanılmaz kötü oynayan Trabzonspor’un yerinde başka bir olsaydı, formda takımın ilçesi Alanya’dan elleri boş dönerdi. Taşıdığı forma ve armanın ağırlığını dünyada tartacak kantarın hiçbir zaman icat edilmeyeceğini bilen oyuncular tepki verir! Trabzonsporlu oyuncular dün de o tepkiyi göstermiş oldular. Tüm olumsuzluklara, kısıtlı kadroya rağmen iyi mücadele ettiler, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Galip de gelebilirlerdi. Unutmadan… İhsan hoca, son bölümlerde Nwakaeme’yi de kullanabilirdi, kullanmalıydı da!

Deniz Çoban - Fanatik

Trabzonspor’un iki haftadır süre gelen şanssızlığı bu hafta da devam etti. maçında verilmeyen faul kararının devamında korner olmuş ve o kornerden gol yemişlerdi. Aynı maçta verilmeyen bir elle oynamanın devamı da yine korner olmuş, o korner de golle sonuçlanmıştı. Geçtiğimiz hafta maçında Nwakaeme’nin göğsünden dönen topa el kararı verilmiş, o serbest vuruş Trabzonspor kalesine gol olmuştu. Aynı şanssızlık bu hafta da devam etti. Trabzonspor’un yediği golden önceki serbest vuruş kararında; Hugo, Davidson’a faul yapmamıştı. Daha doğrusu Hugo, Davidson’a hiç dokunmadı. Dokunmadığı gibi en az 40 cm. önüne doğru kaydı. Alanyalı oyuncuyu rahatsız edecek bir kayış değildi bu. Palabıyık yanıldı ve faul verdi.

İskender Günen - Sabah

Atılan beraberlik golünde asisti yapan Serkan ama daha önce kaleci Uğurcan'ın attığı uzun toptan kaynaklandığını hatırlatmak isterim. En büyük pay Uğurcan'ın. Her türlü olumsuz koşulara rağmen bu maçta ortaya konan oyun ve mücadele yarınlar için umut vadediyor. Bu maç gösterdi ki, futbolcunun yeteneklerine göre bir oyun anlayışını sahaya yansıttığınızda olumlu görüntüler ortaya çıkıyor. Bu arada ilerlemiş yaşına rağmen ilk kez orta alanda görev alan Pereira'nın mücadelesine saygı duymak gerekiyor. Gerçek bir profesyonel.