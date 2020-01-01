Spor yazarlarından Trabzonspor yorumları

Spor yazarları, Trabzonspor'un deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

İskender Günen (Sabah)

En önemli sorun, orta alanda rakipten top alan oyuncu yetersizliği… Gaziantep, başlangıçta yakaladığı %100 pozisyonda yine her zaman olduğu gibi Uğurcan mükemmel refleksiyle başlangıçta geriye düşmeyi engelleyen isimdi. Tempo olarak son derece düşük, ayağa paslarla topa sahip olan ama top 3. bölgeye geldiğinde pozisyon üretmekten son derece uzak. Topa sahip olmak bir takım için önemli ama yan ve geri pas olarak değil! Kamil Ahmet'in driplinglerle geldiği ve yaptığı asist, Ekuban'la öne geçtiği dakikada böylesi zorlu bir deplasmanda atılan golden sonra ikinci golü bulmak ve rakip çok adamla geldiğinde pozisyonlar üretmek doğaldır ki büyük önem taşır. İkinci yarı daha fazla rakip alanda kalıp topa sahip olmak gerekirken yapılan pas hataları ve de Gaziantep'in, Trabzonspor'un sol kenarından geliştirdiği ataklar ve de gelen beraberlik golü… Üzerine basarak belirtmeliyim ki Hüseyin Çimşir'in bazı oyuncularda ısrarcı olması, yanlış.

Olcay Çakır (Fanatik)

Taktik anlayışını harfiyen sahaya yansıtan Gaziantep takımı izledik. Maç öncesi düşünülen ne varsa sistemli şekilde hayata geçirdiler. Trabzonspor takımı da aslında haftalardır kendi oyununu bir türlü geliştirememenin tipik, bariz örneklerini verdi. Temposuz, geniş alanda oynama gibi rakipleri tarafından ‘en sevilen’ özellikleri bir kez daha ‘kullanılır zayıflıkları’ olarak net ortaya çıkmış oldu. Hücuma çıkışlarında temposuzlukları nedeniyle rakip takım çoktan pozisyon alırken; Gaziantep’in ani çıkışlarında ise büyük boşluklar verdi Trabzonspor. Topu Trabzonspor’a verip kapanacakları, hızlı çıkacakları öngörüsü adım adım gerçekleşmiş oldu. Orta alanda Sosa, Obi Mikel ve Ndiaye’nin baskı karşısında etkisizliği, geri dönüş ve top kazanma noktasında reaksiyon hızlarının düşüklüğü; sarı kartlarla da oyundan daha da düşüşleri Trabzonspor’un oyununu etkileyen unsurlardı.

Serhat Demirtaş (Fanatik)

Gaziantep dersine çok iyi çalışmış. Önde baskı, Sosa ve Sörloth ile bağların kopartılması. Bunu da ilk 20 dakika çok iyi başardılar. Sosa ön libero gibi oynadı, Norveçli’ye top bile gelmedi. Belki de Trabzonspor’daki en kötü maçını oynadı Sörloth. Bu dakikalarda bir sürpriz lazımdı. Onu da Kamil Ahmet yaptı. Sağdan nefis getirdi, efsane bitirdi, Ekuban’a dokunmak kaldı. Ancak hatlar arasındaki bağlantı o kadar kopuktu ki, Trabzonspor’un gol yememe ihtimali yoktu. Dersine ve Trabzonspor’a iyi çalışmış, rakip bekleri çıkarmayan, orta sahayı oynatmayan, forvete top geçirmeyen ev sahibi bulduğu golle de dengeyi sadece skorda değil genelde de kurdu. Kamil Ahmet sürprizi Trabzon’a yetmedi ve çok önemli 2 puan kaybedildi.

Zeki Uzundurukan (Fotomaç)

Kamil Ahmet'in topla müthiş driblingi, çalımı, sürati ve bitirici ortası ile öne geçti Trabzonspor... Ekuban'ın uçarak attığı kafa vuruşu jeneriklikti ama bu golün yüzde 50'sini Kamil Ahmet Çörekçi'ye yazmak lazım.. Trabzonspor, ligin boyunun kısaldığı haftalara girildiği için güzel oyundan çok, sonuca endeksli futbola evrildi. Skoru koruma içgüdüsü yüzünden ikinci yarıya geride yaslanarak başladı. Kayode'nin golünde Trabzonspor savunması adeta uyudu ve bu oyuncuya çok rahat bir kafa vuruşu yaptırdı. Trabzonspor, 3-4 maçtır hücum futbolu ile kontrollü oyun arasında gel-gitler yaşıyor. Eldeki kadro, hücum futboluna daha yatkın. Ve savunma yapmayı sevmiyor. O zaman bu takım önde baskı yapıp, hücum futbolu oymamalı..