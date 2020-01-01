Süper Lig

Spor yazarlarından Trabzonspor ve Başakşehir yorumları

Son güncelleme
Yorum()
trabzonspor basaksehir uzgun 13072020
AA
Trabzonspor Denizli'de, Başakşehir Konya'da mağlup olarak şampiyonluk yolunda yara aldı. Yazarlar iki takımı değerlendirdi.

Süper Lig'de kritik viraja girilirken şampiyonluk adayı iki takım Başakşehir ve Trabzonspor, aldıkları mağlubiyetle şaşırttı.

Başakşehir Konyaspor deplasmanından 4-3'lük mağlubiyetle dönerken Trabzonspor da Denizlispor karşısından boynu bükük ayrıldı.

Spor yazarları iki takımı değerlendirdi;

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Mehmet Demirkol - Fanatik

    Trabzonspor tek bir planla sahada olmanın sıkıntısını yaşıyor. İtiraf etmeliyim ki Sörloth ve Uğurcan’ın anlattığı oyunun gücünün bu yarışı zirvede tamamlamaya yeteceğini düşündüm. Belli ki Hüseyin hoca da öyle düşündü. Belirleyici nüans şu ki, oyuncular aynı düşüncede değillerdi. Sezon boyunca gördüğümüz yüksek güven onları terk etmiş belli ki.

    Şansal Büyüka - Milliyet

    Okan Buruk, genç kuşak hoca... Dünyayı biliyor, Allah aşkına elini vicdanına koyup konuşsun, dünya futbolunda Başakşehir gibi yürüyerek oynayan ikinci bir takım var mı? Yenik duruma düşüyorsun, buna rağmen hızlanmıyorsun, hırslanmıyorsun, yat kalk Trabzon’a dua et, kaybettiği puanlar için... Bu maçta yazmak için görevliyim ama, bir diğer ekrandan Denizli-Trabzonspor maçını da izledim. Allah’ı var, hakkını teslim edelim, Trabzonpor hiç olmazsa baskı kurdu, kaçırdı, gayret etti, beceremedi.

    Uğur Meleke - Hürriyet

    Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğu için sadece 69 puanın yeterli olması tesadüf değil. Bu sayı, 3 puanlı sistemdeki en düşük şampiyonluk puanıydı. İstanbul takımlarıyla diğerleri arasında fark kapandı, gerçekten de herkesin herkesi yenebildiği bir turnuva bu. Artık 'yeni normal' bu. O yüzden de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi çok yarışçılı geçti, avantaj defalarca el değiştirdi. Başlangıçta Alanyaspor, sonra birkaç ay Sivasspor, peşinden Fenerbahçe, bir ara Galatasaray, ardından da Trabzonspor ve Başakşehir geçtiler direksiyona.

    Kapat