Spor yazarlarından Trabzonspor ve Başakşehir yorumları

Trabzonspor Denizli'de, Başakşehir Konya'da mağlup olarak şampiyonluk yolunda yara aldı. Yazarlar iki takımı değerlendirdi.

Süper Lig'de kritik viraja girilirken şampiyonluk adayı iki takım ve , aldıkları mağlubiyetle şaşırttı.

Başakşehir deplasmanından 4-3'lük mağlubiyetle dönerken Trabzonspor da karşısından boynu bükük ayrıldı.

Spor yazarları iki takımı değerlendirdi;

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Mehmet Demirkol - Fanatik

Trabzonspor tek bir planla sahada olmanın sıkıntısını yaşıyor. İtiraf etmeliyim ki Sörloth ve Uğurcan’ın anlattığı oyunun gücünün bu yarışı zirvede tamamlamaya yeteceğini düşündüm. Belli ki Hüseyin hoca da öyle düşündü. Belirleyici nüans şu ki, oyuncular aynı düşüncede değillerdi. Sezon boyunca gördüğümüz yüksek güven onları terk etmiş belli ki.

Şansal Büyüka - Milliyet

Okan Buruk, genç kuşak hoca... Dünyayı biliyor, Allah aşkına elini vicdanına koyup konuşsun, dünya futbolunda Başakşehir gibi yürüyerek oynayan ikinci bir takım var mı? Yenik duruma düşüyorsun, buna rağmen hızlanmıyorsun, hırslanmıyorsun, yat kalk Trabzon’a dua et, kaybettiği puanlar için... Bu maçta yazmak için görevliyim ama, bir diğer ekrandan Denizli-Trabzonspor maçını da izledim. Allah’ı var, hakkını teslim edelim, Trabzonpor hiç olmazsa baskı kurdu, kaçırdı, gayret etti, beceremedi.

Uğur Meleke - Hürriyet

Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğu için sadece 69 puanın yeterli olması tesadüf değil. Bu sayı, 3 puanlı sistemdeki en düşük şampiyonluk puanıydı. İstanbul takımlarıyla diğerleri arasında fark kapandı, gerçekten de herkesin herkesi yenebildiği bir turnuva bu. Artık 'yeni normal' bu. O yüzden de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi çok yarışçılı geçti, avantaj defalarca el değiştirdi. Başlangıçta , sonra birkaç ay , peşinden , bir ara , ardından da Trabzonspor ve Başakşehir geçtiler direksiyona.