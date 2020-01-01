Spor yazarlarından Milli Takım yorumları

Spor yazarlarının ay-yıldızlı ekibin Hırvatistan ile oynadığı maçtan öne çıkan görüşleri burada...

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Vodafone Park'ta konuk ettiği ile 3-3 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekibin golleri Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Cengiz Ünder'den geldi.

Spor yazarlarının bu maça dair yaptıkları yorumlardan öne çıkanlar şöyle...

Daha fazla takım

Mehmet Demirkol - Fanatik

"Hırvatistan’ın attığı 3. goldeki korkunç organizasyonsuzluk bizi anlatıyor. İki dakika sonra Cengiz’in golündeki olağanüstü organizasyon da biziz. İkisi de sürpriz değil. Attığımız yaratıcı gücümüzün göstergesi… Berkay, Cenk, Yusuf ve Cengiz’in dahil olduğu bir sanat eseri. Yediğimiz ise ezberlenmiş şablonların ve bu şablonlardan oluşan bir repertuvarın ve nihayet bunların var ettiği bir ekolün olmayışının sonucu… Yani Şenol Hoca’nın ve herkesin bahsettiği ekol olunamayışın sonucu. Tabii ki bu maç takımın değil, oyuncuların test edildiği bir oyundu..."

Güntekin Onay - Hürriyet

"...2 takım teknik direktörü de alternatif oyunculardan oluşan 11’ler ile sahaya çıkmayı tercih ederken 2’nci yarıda gerek Milli Takımımız’da gerekse de Hırvatistan’da ideal 11’de görev yapan bazı as oyuncular süre aldı. Genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla başlayan Hırvatistan maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tuttu. Bize göre daha kolektif görünen ve iyi yardımlaşan Hırvat ekibi karşısında ulusal takımımız, oyunun büyük bölümünde kendi yarı sahasında kalmasına rağmen iyi savunma yapamadı. Kalemizde kolay goller yedik..."

Mustafa Sapmaz - Akşam

"...Futbolumuzun pek çok sorunu var. Yokmuş gibi davranıp, günümüzü gün edelim demiyorum. Kendi ellerimizle yarattığımız devasa yargılarla boğuşup, geleceği kurtarmak için harcayacağımız enerjimizi boşa tüketmeyelim diyorum. Dün yine kazanamadık. 2020’deki beşinci beraberliğimizi aldık. Skorlara ve isimlere takılmadan okuyun bu maçları. Şenol Güneş farklı isimleri, farklı on birlerde bir araya getirip, farklı zorluklarda test ediyor. Kimin kiminle uyumlu olduğunu, hangi şartlarda hangi tepkileri verdiklerini gördükten, takım savunmasını iyice benimsettikten sonra Avrupa Şampiyonası’nda kuracağı ekip bizi fazlasıyla mutlu edebilir."

Levent Tüzemen - Fotomaç

"...Eylül ayından itibaren Milli Takım'da gördüğüm en çarpıcı özellik oyuncuların 'Teslimiyetçi' bir ruha sahip olmamalarıdır. Çok maçta geriye düştük ama Hırvat maçındaki gibi yine geri döndük. Şenol Hoca oyunculara müthiş bir özgüven yüklemiş. Oyuncular milli takıma koşarak geliyorlar. Hırvatlar'ın bir futbol ekolü var. Oyuncular bir sisteme bağlı oynuyorlar. Milli Takım'ın mücadelesi, inatçılığı, kaybetmeme hırsı alkışı hak ediyor. Ancak biz de bir sistem takımı olmalıyız. Ayrıca Deniz ile Cengiz'in attığı goller şahaneydi."

Ali Gültiken - Sabah

"...Hazırlık maçları birçok amaca hizmet ediyor. Milli Takım'a aday olabilecek oyuncuları görmek için önemli. Mert, Nazım, Dorukhan, Berkay, Deniz Türüç gibi... Bunun yanında sakatlıktan dönen Cenk gibi, Cengiz gibi oyuncuların rehabilitasyonu açısından da değerli. Bir diğer açıdan da Milli Takım'da uzun süre görev almış ama tekrar ihtiyaç duyduğumuzda kadroya kattığımız Caner gibi tecrübeler açısından da tekrardan yeni bir şans. Hırvatistan müsabakası bu amaçların hepsine pozitif yönde hizmet etti. Milliler kalesinde 3 gol görmüş olsa da attığı gollerle, sahada şans alan oyuncuların performanslarıyla ve Macaristan maçları öncesinde birçok yeni kazanım elde etti."