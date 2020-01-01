Spor yazarlarından Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı yorumları

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni deplasmanda 5-1 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'in 9. haftasında ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, müsabakayı 5-1 gibi farklı bir skorla kazanarak haftayı 3 puanla kapattı. İşte spor yazarlarının Fenerbahçe yorumları...

Mehmet Demirkol - Fanatik

Milli maç sonrası, cumartesi öğleden sonra, deplasmanda bu kadar farklı bir galibiyet önemli iş. Rakibin durumu ne olursa olsun. Fenerbahçe, Konya maçından 6 farklı oyuncuyla sahadaydı.. Ve 11 açıklandığında takım hiç de eksik durmuyordu. İlginç olan orta takıntısının Caner’le alakalı olmadığının ortaya çıkışı. İlk yarıda 13 orta denediler. İsabet bulamamalarına rağmen ısrarcıydılar. Karagümrük maçında olumlu sinyaller veren Mert Hakan buna itiraz eden isim oldu. Pelkas’la sağ çizgide girdiği verkaç sonrasında kıvrılıp güzel bir şutla golü attı. Aslında kazanılan penaltı da, Sosa’nın ve Perotti’nin harika golleri de, Ozan’ın sayısı da Fenerbahçe’nin kenarda üçgen kurduğu ve/veya çizgiye indiği akınlarla geldi. Fenerbahçe karambole orta yapmadığında Sosa’yı, Perotti’yi, Pelkas’ı kullanıyor. Bu olmadığında santrforlarını dahi kullanamıyor. Dün bu anlamda doğrular fazlaydı.

Uğur Meleke - Hürriyet

Dün Erol Bulut maça 4-1-4-1 dizilişiyle başladı, devrede Sosa’yı Gustavo’nun yanına kaydırarak 4-2-3-1’e döndü. M. Hakan santrada sol iç rolündeydi, ilk yarının ortalarında sağ içe geçti, ikinci devreye sağ çizgide başladı. Maça sağ çizgide başlayan Pelkas’sa 46’da on numara rolünü aldı. Tüm bunların yapılabiliyor, uygulanabiliyor, hayata eksiksiz geçirilebiliyor olmasının sebebi şu: Bulut’un elinde gerçekten derin ve çok yönlü bir kadro var. Şu kadronun çok yönlülüğüne bakarak Bulut’un ligin en şanslı teknik adamı olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz.

Ahmet Çakar - Sabah

Fenerbahçe yine çok önemli bir galibiyetle evine dönüyor. Üstelik müthiş goller, yıldızlaşan oyuncular... Sezon başından beri takıma çok önemli katkı sağlayan alışılmış kanat beklerinden de yoksun oynadılar ama bu sefer yıldızlar çok şeyi değiştirdi. Perotti, Sosa, Pelkas... Bunlar önemli oyuncular. Zaten Gustavo ve Ozan'ı saymıyorum bile. Takımın yedekleri bile diğer takımlarda direkt oynayabilecek oyuncular. Mert Hakan oynamıyordu, çok güzel bir golle açılışı yaptı. Perotti golünü attı, penaltısını aldı ve her an penaltı yaptıracak çok çabuk vuruş tekniği iyi bir oyuncu. "Acaba puan kaybı olur mu?" denilen haftayı Fenerbahçe farklı geçirdi. G.Birliği, bu kadrosuyla düşmeye aday.

Ömer Üründül - Sabah

Lemos sağ bekte görev alınca Serdar Aziz ve Tisserand ile birlikte duran toplarda 3 stoper oluştu. Ama buna rağmen ilk yarıda duran toptan Diego gol attı. İkinci yarıda yine duran toptan yine Diego ilkinden daha müsaitken golü kaçırdı. Bu üstünde durulması gereken bir konudur. Erol Bulut'un üst üste 3 milli maçta sürekli oynayıp fiziki tahribata uğrayan Ozan ve Caner'i kulübede oturtması doğru karardı. Pelkas ile Mert Hakan'ı değişerek oynatması yerindeydi. Transfer edildiği günden beri vurguluyorum; ileri uçtaki en önemli transfer tartışmasız Perotti'dir diye. Tabi ki sakatlıktan çıktı ve fiziki açıdan yeterli değil. Erol Bulut ona gözü gibi bakmalı… Gerçek fizik gücüne yaklaşana kadar idareli kullanmalı. Dün çok fazla oyunda tuttu.

Faik Çetiner - Fanatik

Mert Hakan istekli, Perotti topla buluştuğunda keyif veriyordu. İlk çeyrek pozisyonsuz geçilirken sahneye Mert Hakan çıkıyordu. Pelkas’la yaptığı verkaçta sol ayağıyla topa öyle ustaca vurdu ki, gole sadece şapka çıkartılırdı. Ev sahibi maça ortak olurlar mı diye düşünürken sahneye Perotti çıktı. Erol hoca ilk yarıyı önde kapatan takımından memnun görünüyordu ki, devre arası hamle yapmadı. İkinci yarının hemen başında ise, ilk bölümün görünmeyen ismi Sosa sahneye çıktı. İki farklı yenilgi sonrası ev sahibi iyice açıldı. Erol hoca, Ozan’ı, Caner’i, Samatta’yı sahaya sürdü. Fenerbahçe’nin iştahı kabardı. Perotti yine ustaca alkışlanacak bir gol daha atınca adeta, ”Ben bu takımda banko oynarım” diyordu. Maçın son 15 dakikası ise idman havasında, kaçan ve atılan gollerle geçti. Ustalar sahne aldıkça, Fenerbahçe’nin oyunu da, skoru da alkışlanır.

Oktay Derelioğlu - Takvim

Milli ara öncesi Konya yenilgisi ile sarsılan Fenerbahçe için Gençlerbirliği maçı son derece kritikti. Sarı-Lacivertliler'in Mert Hakan ile bulduğu erken gol Fenerbahçe'yi rahatlattı. Akan oyunda rakibine ilk devre pozisyon vermeyen Sarı-Lacivertliler duran toptan kalesinde golü gördü. Perotti ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu dün bir kez daha gösterdi.

Gerek kazandırdığı penaltı, gerekse de attığı iki golle dünkü galibiyette büyük pay sahibi oldu. Sosa ve Pelkas da artık iyice takıma adapte oldular. Sarı- Lacivertliler, milli ara sonrası kadroda revizyona gitmesine rağmen saha içinde sağlam bir görüntü çizdi. Gençlerbirliği'ni maça ortak etmeyerek rahat bir galibiyet aldılar.

Dünkü galibiyet Fenerbahçe'nin gücünü tekrar sahaya yansıtması için bir fırsattı ve bunu da başardılar. Konya kazası sonrası alınan 3 puan takımın moralini yükseltti..