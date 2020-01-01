Spor yazarlarından Galatasaray yorumları

Galatasaray'ın BB Erzurumspor'u 2-1 yendiği maçın ardından öne çıkan yazar yorumları...

, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'u 2-1 mağlup etti.

Spor yazarlarının bu maça dair yorumlarından öne çıkanları derledik.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Falcao Galatasaray’a geldiğinden bu yana goller atıyor ama ilk kez patentli işlerinden birini izletti. Kolombiyalı'nın görüntüsünü karartıp bu golü kim attı diye sorsanız büyük çoğunluk herhalde Falcao der. Kırmızı kartı moral bozucu olsa da gol güven getirir.

Güntekin Onay - Hürriyet

Sahada planı işleyen taraf Fatih Terim’in takımıydı. Zaman zaman topun yavaş dolaşması sarı kırmızılıların gol bölgesindeki üretkenliğini azalttı. Belhanda’nın Ömer Bayram, Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç’ın dinamizmine katılması Galatasaray’ın orta saha üstünlüğünü almasına yeterli oldu. Falcao ve Babel kaliteleriyle oyuna akıl ve skor kattılar.

Ömer Üründül - Sabah

Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra doğal olarak öncelikle skoru korumaya gitti. Fazla oyuncu ile oynasa da Erzurumspor'un bu kadrosuyla baskı kurup, pozisyonlar bulması tesadüflere bağlıydı. Nitekim de öyle oldu. Galatasaray, istenilen futbolu oynayamasa da bu kritik dönemde 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kemal Belgin -

Fatih Terim, kalede Okan-Fatih değişikliğiyle çıktığı oyunda ön libero Taylan’ın bir yanına Belhanda’yı bir yanına da Ömer’i koymuştu. Ön taraftaki üçlü de geridekilerin aktivitesine katılıp canlı ve kanlı savunmaya çekiliş, rakibe kolay pas yaptırmama gibi lig başındaki özelliklerini sergiledi ilk yarıda.

Metin Karabaş - Fanatik

Hakem Arda Kardeşler bu mücadelede hiçbir şekilde kartlarında standardını koruyamadı. Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra daha fazla mücadele etti. B.B. Erzurumspor oyuncu değişikliklerine rağmen, kalitesini artıramadı. Galatasaray zorlu maçtan çok iyi bir performans gösteremese de 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.