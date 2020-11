Spor yazarlarından Galatasaray yorumları

Sarı-kırmızılı ekibin Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ettiği maça dair öne çıkan yorumlar...

, Süper Lig'in 7. haftasında Ankaragücü'nü Ryan Babel'in attığı golle 1-0 yendi.

Spor yazarlarının bu müsabakaya dair öne çıkan yorumlarına göz atıyoruz...

Levent Tüzemen - Sabah

Top ayağına yakışan, ne yaptığını bilen, çalım atan, pas veren Babel ile hatalı paslar yapmasına rağmen coşkulu, istekli ve ısrarla hücuma katkı veren Saracchi Galatasaray'ın ilk yarıda elle tutulan en iyi iki oyuncusuydu. Galatasaray'ın golüne de bu ikili imza attı. Saracchi'nin ortasından gelen topu ancak Babel kalitesindeki bir oyuncu gol yapabilirdi.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Kabul edelim ki dün Galatasaray zordaki rakibine karşı şanslıydı. Bunun sebebi bu 11’in, bu oyuna uygun olmayışı. Bu tip rakibe karşı evde, bu kadro ancak yırtıcı bir baskı oyunu oynayabilir. Eğer Feghouli, Belhanda ve Arda’yla oynayamıyorsanız böyle. Dünkü kadroyla bu topa sahip olma oyununu bu yumuşaklıkta yapmak mantıklı değil. İlk 2 hafta sonrasında Terim ve ekibi iyi gitmiyor. Buna rağmen bu galibiyet hazine değerinde.

Uğur Meleke - Hürriyet

Aslında bu maç, Galatasaray’ın bu sezonki görüntüsünün küçük bir demosu gibi. Maç içi ve sezon içi performans iniş-çıkışı aşırı olan çok fazla futbolcu var kadroda. İyi günlerinde Süper Lig’de orta seviye bir takımı rahatlıkla beşleyebilirler, ama kötü günlerinde de her seviyede, her takıma yenilebilir bu takım. Falcao, Diagne, Babel, Feghouli, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Emre Akbaba’nın neredeyse hepsinin ortak özelliği şu: Bir maçta on üzerinden dokuzluk, bir diğerinde ikilik performans verebiliyorlar.

Osman Şenher - Milliyet

İkinci yarı daha derli toplu, hücumu düşünen, pozisyona da giren bir Galatasaray vardı. Bunun da tek sebebi Diagne’nin sahada kaldığı sürece takımını bir kişi eksik oynatması. Ne zaman ki Senegalli forveti Fatih Terim kenara aldı, o zaman takım rahatladı.

Şansal Büyüka - Milliyet

Feghouli’ye kızmanız gerçeği değiştirmez… Oynamazsa Galatasaray’ın hücum gücü fren yapıyor… Girdi, son 15 dakika hücum gücüne hareket geldi.