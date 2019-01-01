Spor yazarlarından Galatasaray yorumları

Galatasaray - Gençlerbirliği maçını yorumlayan spor yazarları Selçuk İnan'ı ve Fatih Terim'i eleştirdi.

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gençlerbiriği ile golsüz berabere kaldı. Teknik direktör Fatih Terim maçın ardından oyuncuların performasını eleştirirken ilerleyen haftalarda kadroda değişiklikler yapacağının sinyalini verdi. Spor yazarları da hem sarı kırmızılı takımın kadrosunu hem de Terim'in tercihlerini eleştirdi.

Deneyimli teknik adanın Selçuk İnan'ı ilk 11'de oynatmasına değinen Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke, "Selçuk, iyi insan... İyi profesyonel... İyi futbolcu (idi), 3 yıl öncesine kadar... Dün sol iç pozisyonunda Selçuk’u tercih edip, 5 maçta 3 asistli Ömer’i oynatmamak için ben tek bir haklı neden bulamıyorum doğrusu" ifadeleriyle eleştirisini yaptı.

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Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Feghouli'nin oyundan çıkmasını yorumlarken, "Muslera iyi, ona kimsenin bir şey diyeceği yok. Ama ikinci adam olarak sahada mücadele eden bir kişi vardı Feghouli, o da oyundan alındı. Anlayamadım. Ya özel bir şey var, ya da kasıt var... Yoksa düşünmek bile istemiyorum!" dedi.

Feghouli'nin oyundan çıkarılmasını eleştiren isimlerden biri de Fanatik Gazetesi yazarı Ali Ece'ydi: Feghouli de sezona formda başlamadı ama 52’de Selçuk ve Belhanda varken maça iyi ba∫layan Feghouli’nin çıkarılması büyük çelişki. Galatasaray bu orta saha çelişkisini çözemediği için kendisine denk olmayan karşısında maç 11’e 11’ken bir türlü baskı kuramadı. Asıl sorun bu!