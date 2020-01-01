Spor yazarlarından Galatasaray yorumları

Hatayspor'u 3-0 deviren Galatasaray'ın oynadığı futbolu spor yazarları değerlendirdi.

Süper Lig'in 11. haftasında , konuk ettiği 'u 3-0 devirerek çıkışını sürdürdü.

Sarı kırmızılıların gollerini 32. dakikada Mbaye Diagne, 64. dakikada Pablo (kk.) ve 90+3. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Bu galibiyetle Galatasaray, lider 'la puanını eşitledi.

Daha fazla takım

Sarı kırmızılıların dünkü maçta sergilediği performansı spor yazarları şöyle değerlendirdi;

Şansal Büyüka | Milliyet

Galatasaray’da futbolun motoru, her geçen hafta biraz daha ısınıyor. Ayrıca bu çok ama çok önemli; Galatasaray on birinde yerli oyuncu sayısı çoğalınca takım üstündeki "miskinlik" gitti. Daha iyi, daha diri, daha hevesli ve istekli bir Galatasaray izliyoruz.

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Taylan Antalyalı'yı Galatasaray’a gelince keşfedenlerden biri değilim. Daha Erzurum’da oynarken, yazılarımda öne çıkarttığım ve hakkını teslim ettiğim bir oyuncu... Galatasaray forması ile dikkatle ve temkinli izliyorum. İyi oyununu, aşırı abartılara götürenlere çok katılmadan izliyorum.

Ancak dün Hatayspor karşısında "dalgakıran" gibiydi. Hatay’ın hızlı çıkışlarında her topu karşılayan, kıvılcımı yangına dönmeden, suyu sıkıp, tehlikeyi söndüren Taylan Antalyalı’ydı. Böyle devam ederse, sadece Galatasaray forması değil, milli takım forması da “banko” olur. Sadece Taylan değil, Galatasaray’ın yerlileri böyle oynamaya devam ederlerse hem yerli, hem milli olurlar. Genç Kerem’e de "lige ve Galatasaray’a hoş geldin" diyorum.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Galatasaray’ın özellikle ilk yarıda, karşı presle sağladığı rakip yarı alan oyunu takdire şayan. Yüksek bir dinamizmle hemen topları geri kazandılar, geniş alanda hücum ettiler. Feghouli’nin oyunu geriden organize edişi, Oğulcan, Taşdemir, Kılınç’ın bu oyuna verdiği dinamik iki yönlü destek çok değerliydi. Topa sahip olup akın sürekliliği sağladılar. Bunun karşılığı olan sayıda olmasa da 2-3 net şans da buldular. Sayısal durumdan bağımsız olarak geçen haftaki netlikte, golcüyü demarke netlikte pozisyonda buluşturma konusunda 2 hafta önceye dönülmüş gibiydi.

İlker Yasin | Hürriyet

Hatay 62 dakika her an beraberlik golüne ulaşabilirdi ama 64’te 2’yi yiyince maç bitti. Son vuruşlarda, atak sonlandırmada ve ceza alanı içinde pas hamlelerinde başarısızdı konuk ekip. G.Saray ilk haftadaki ritminden uzak, savunmada pozisyon veren bir görüntüdeydi. Terim oyunun sonlarına doğru Arda, Belhanda, Babel, Luyindama’ya iltifat etmeyip başlangıç felsefesine uygun şekilde genç Ali Yavuz ve Kerem’i oyuna katarken isimleri büyük ama gayretleri küçük isimlere bu yarışta ihtiyaç duymayacağını söyledi.

Kemal Belgin |

Linnes, Donk, Marcao ve hatta Emre Taşdemir dörtlüsü, Taylan dışında çok fazla önden destek görmemesine rağmen hatasız oynadı diyebiliriz. Feghouli’nin yeni rolünde dün akşam da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Diagne’nin Feghouli ikramından sonra şık bir santrfor tipi gol atmasını alkışlayalım da, onun dışında Senegalliye pek de yüksek not vermemiz mümkün değildir. G.Saray, çok ve tam saha pres yerken bir duran top sonucu rakibinin kendi kalesine attığı golle her saniyesi zora girebilecek maçı sigortaladı diyebiliriz. Fatih Hoca’nın genç isimleri dün akşam da maç biterken sahaya sürmüş olması Kayseri maçındaki hatasını âdeta Rize maçından itiraf edişinin aynısıydı.