Spor yazarlarından Galatasaray yorumları

Sarı-kırmızılı ekibin Kasımpaşa'ya kaybettiği maça dair spor yazarlarından değerlendirmeler...

Süper Lig'in 4. haftasında , deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Spor yazarlarından karşılaşmaya dair öne çıkan yorumlar şu şekilde...

Mehmet Demirkol - Fanatik

[Kasımpaşa], Galatasaray’ı ilk 2 haftada farklı kılan tek pas/yön değiştirme/hızlı alan boşaltma oyununu çok iyi pasifize etti. Buna ilk yarıda karşı koymak Terim’in ekibi için mümkün olmadı. 2. yarıda Terim başka bir oyuna geçti ve defakto bir 2-4-4’e döndü. Ancak burada da rakibi şaşırtacak pek bir şey yapamadılar.

Uğur Meleke - Hürriyet

Galatasaray’ın özellikle ön tarafı yaşlı. Dün devrede Feghouli (31)-Arda (33) çıkıyor, Babel (34)-Falcao (34) giriyor. Galatasaray geriden gelmesi gereken son iki maçta, Ibrox ve Kasımpaşa’da oyuncu değişiklikleriyle ihtiyaç duyduğu o ekstra enerjiyi yaratamadı kesinlikle. Galatasaray bu sene ilk golü yediği maçlarda çok zorlanacak gibi.

Levent Tüzemen - Sabah

Fatih hocanın maç öncesi şu iki sözü dikkatimi çekti: 1-Bazı oyuncular hiç durmadan oynadı. Fiziğimizi ekonomik olarak kullanabiliriz. 2-Sorgulanmayacak bir şey, o da benim tercihim. Kasımpaşa sezon başından beri yaslanarak oynuyor ve rakiplerini kontratak silahıyla yıpratıyor. G.Saray geniş alanda oynayınca Kasımpaşa'nın hücum tuzağına düştü. G.Saraylı oyuncular fizik güçlerini ekonomik olarak kullanmayınca sürekli hızlı hücum eden Kasımpaşalı oyuncuları yakalamak için sürekli geriye koşmak zorunda kaldı. Taylan-Etebo ikilisinin mücadele etmekten, rakipleri kovalamaktan hatta boğuşmaktan dilleri dışarı çıktı.

Bülent Timurlenk - Sabah

G.Saray, derbiyle başlayan 3 maçlık seride 1 gol attı, Avrupa'dan elendi ve ligde 5 puan kaybetti. Evet, 22 günde 7 maça çıkmak sezon başı hazırlığının yeterli yapılmadığı bir sezon başında yeteri kadar ağır ama aylardır maç oynamayan Etebo enerjisiyle dün takımının en iyisi oluyorsa bu işte bir gariplik var demektir.