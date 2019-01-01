Spor yazarlarından Galatasaray yorumları

Süper Lig'de 8. hafta Galatasaray - Sivasspor maçıyla açılırken spor yazarları maçın kritiğini yaptı.

'ın 'u 3-2 yendiği maçı yorumlayan spor yazarları, sarı kırmızılı takımın sahadaki uyumsuzluğuna dikkat çekerken Andone'nin formunu övdü.

Fanatik Gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, "Galatasaray hâlâ karma bir takım. Takım olma sürecinin çok çok başında gibi. Dün sahaya çıkan takımda birbirini tamamlayan herhangi bir ikiliden bahsetmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Üst düzey oyuncuların çokluğundan dem vuran Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Meleke, "Galatasaray’daki sıkıntı, general sayısının fazlalığı. Dün sahada general asker dengesi sağlanınca oyuna dinamizm geldi. Tek santrforlu bir oyunda, ileri uç adamının hareketliliği, takım ritmini doğrudan etkiliyor. Dün Andone olağanüstü hareketliydi, bir sola, bir sağa koştu, aldı-verdi, baskı yaptı, didindi durdu kısacası" satırlarını kaleme aldı.

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül ise Falcao ,"Orta sahanın da yapısı itibarı ile istenilen biçimde organize olması mümkün değildi. Madalyonun öbür yüzüne baktığımızda netice açısından önemli başarı. Çok eksik bir kadro ile 90 dakikada ne yaşarsan yaşa ligin ikincisini yeniyorsun. Bir kazanç da Andone oldu. Bana göre bu Falcao'dan hayır gelmeyecek" dedi.