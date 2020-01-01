Spor yazarlarından Galatasaray ve Trabzonspor yorumları

İşte spor yazarlarının Trabzonspor - Galatasaray maçının ardından yaptıkları dikkat çeken değerlendirmeler...

Süper Lig'in 15. haftasında , 'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek zirve yarışında çok kritik bir üç puanı cebine koydu.

İşte spor yazarlarından iki ekibe dair öne çıkan yorumlar...

Mehmet Demirkol - Fanatik

Galatasaray’ın 4-6-0’la oynayışı, ön tarafını hem daha hareketli ve kontrol edilmesi zor yaptı hem de hücum yönündeki seçenekleri artırdı. Oğulcan’ın dinamik oyunu Arda’nın üzerindeki yükü aldı. Feghouli’nin sakatlanıp çıkması kalite açısından bir eksiklik yaratsa da Belhanda merkeze geçince çok fazla bir gerileme olmadı... Aynı zamanda, oyun giren Ömer Bayram’la birlikte dayanaklılık açısından seviye de yükseldi.

Uğur Meleke - Hürriyet

Bu sezon Galatasaray’ın elinde belki süper yıldızlar yok, ama birbirine yakın seviyede çok oyuncu var. Ve Fatih Terim son bir ayda adeta farklı iki takım yaratarak oldukça genişletti rotasyonunu. Dün 44’te Emre Kılınç, ’dayken bolca gördüğümüz, adeta onun tescilli koşusu olarak anılabilecek penetreyi yaptı. Yatabare’yle yapmaya alıştığı verkacı Oğulcan’la gerçekleştirip golü yarattı peşinden. 55’te de Ömer’in harika pası, Oğulcan’ın doğru koşusu var. Son dönemde Galatasaray’da kimsenin yedek gibi görünmediği, hemen herkesin as olduğu geniş bir kadro yaratıldı doğrusu.

Levent Tüzemen - Sabah

Galataaray maç boyu takım savunmasından ve yardımlaşmadan vazgeçmedi. Hata yaptılar ama topu yeniden kazanmak için mükemmel bir mücadele sergilediler. Galatasaray, Trabzon'da psikolojik bir galibiyet aldı. Eğer kaybetseydi, Trabzonspor zirveye yürüyecekti. Galatasaray ise Akyazı'da ilk galibiyetini alarak moral buldu. Her üç puan değerlidir ama bu üç puanın kıymeti sezonun bütününde anlaşılacaktır.

Olcay Çakır - Fanatik

Abdullah Avcı'nın, rakip ataklarda savunma dörtlüsünü merkezde tutup, kenarlarda birer adamla daha bekleri destekler görüntüsü oyunun en dikkat çekici bölümleriydi. Teknik adamın bu oyuncu grubuyla yapabileceği maksimum şeyin bu olduğu notunu düşerek, şunu ilave etmeliyim. Galatasaray'a karşı bu kadar sayıda pozisyona girilebilirdi, o da oldu aslında! Özellikle sağ tarafta Yusuf Sarı'ya bu kadar uzun süre sabır göstermesi izaha muhtaç konu. Devre arasına kadar bu mevcut oyuncu grubuyla, belli bölümlerde doğru oyuna rağmen bu kadar...

Cemal Ersen - Milliyet

Ne kadar eksik olursanız olun, bazı maçları forma kazanır. Trabzonsporlu futbolcular bu gerçeğin farkında değil ne yazık ki. Bordo-mavili ekip cephesinden bakarsak, bu seviyedeki bir maçta Ekuban ve Abdülkadir Ömür’ün yokluğu kesinlikle hissedildi. İkisi de özel yetenek ve üreten isimlerdi. Ama yoklukları yenilgiye asla mazeret olamaz. Galatasaray da aynı sıkıntıyı yaşıyordu.

İskender Günen - Sabah

Sorun her zaman söylediğim gibi orta alan. Çünkü A.Parmak, Flavio ve Baker'dan oluşan orta alan şu an ligimizdeki diğer takımları göz önüne getirdiğimizde en yetersiz bölge olarak gözüküyor. Oyun kurucusu olmayan bir takımın ofansif anlamda hücuma destek verme şansı ne yazık ki yok. Bir de buna 2 tane kenar bekin pozisyon bilgisi yetersizliği eklendiğinde savunmanın göbeğinde de sorunlar ortaya çıkar. Hugo ve Edgar birbirini tamamlayan 2 futbolcu. Ama yenilen ilk gol ve 2. golde yapabilecekleri bir şey yoktu.