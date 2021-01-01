Spor yazarlarından Galatasaray - Kayserispor maçı değerlendirmesi

Spor yazarları, Galatasaray'ın Kayserispor deplasmanında elde ettiği 3-0'lık galibiyeti değerlendirdi

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. Falcao'nun gollerine devam ettiği mücadeleyi konuk ekip 3-0 kazandı. Karşılaşmayı spor yazarları değerlendirdi.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Fatih Terim 4 iç oyuncusuyla 4-4-2 oynayarak 2011-12 şampiyonluğunu kazanmıştı. Bu kez daha net santrfor, Mohamed ve Falcao ile bunu yapmanın kapanan rakiplere karşı önemli bir silah olacağını düşünmüş olmalı. Akbaba, Kılınç, Falcao ve Mohamed’le rakip ceza sahası önünde bir kare kurup, iki savunma bekini de hücuma dahil etti. Hatta Gedson’u da bu ekibe kattığını söyleyebiliriz.

Şansal Büyüka - Milliyet

Galatasaray çok baskın bir oyun oynadı. Kendi ceza alanı önünde çok kritik bir faul yapmasına ve sarı kart almasına rağmen, Taylan Antalyalı’yı izlemeye doyamadım. Orta sahada kendine yarım bir daire çizdi, merkeze yerleşti, göbekten, sağdan, soldan her yerden sahayı parselledi. Rakip savunmanın arkasına en ölümcül, en kritik topları da gene Taylan attı.

Uğur Meleke - Hürriyet

Galatasaray’ın son 10 yıldaki en başarılı sezonu, birçoklarına göre 201213’tü. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray o sezon Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonu olmuş, Şampiyonlar Ligi’nde de çeyrek finale çıkma başarısı göstermişti. Evet o takımda Drogba-Burak gibi müthiş bir santrfor ikilisi vardı ama o senenin kritik özelliklerinden biri de, klasik kanatsız karo orta saha düzeniydi.

Ahmet Çakar - Sabah

Halis Özkahya'yı beğenmedim. Galatasaray'ın attığı ilk golde topun taca çıkması falan yok. Tacı uydurdular, akabinde de gol geldi. Ama Taylan'a verdiği sarı kart doğru. Kırmızı olmaz çünkü vahim bir faul değil, ayağının üstüne basıyor ve ayrıca da son adam değil. Zira top kaleci Muslera'ya gitmek üzere.