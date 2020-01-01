Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumları

Sarı-lacivertli ekip, Denizlispor deplasmanında 2-0 kazandı. İşte yazarlardan öne çıkan görüşler...

, Süper Lig'in 11. haftasında 'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

İşte spor yazarlarından sarı-lacivertli ekibin performansına dair öne çıkan görüşler...

Mehmet Demirkol - Fanatik

Ne olursa olsun 2-0 önde şampiyonluk adayı bir Fenerbahçe, lig 20.'sine karşı 10 kişi de olsa pas yaparak oyunu soğutabilmeli. Oyunu kalesinden uzağa taşıyabilmeli. Elinde Sosa, Caner, Gökhan, Ozan, Pelkas, Cisse, vs vs. varken pas dizileri oluşturabilmeli. Bu yetenek ve tecrübe seviyesindeki bir takım 40 dakika bu kadar mahkum oynamamalı. Fenerbahçe 10 pas ve üstü dizilerde ligin 14.’sü. İki pas yaptıktan sonra hemen topu karambole vuruyorlar. Bir şekilde top ileri çıkarıldığında ise orta yapılıyor. Erol Bulut’un yeni alternatifler bulması şart. Bu kadar kolay top kaybedilmez.

Uğur Meleke - Hürriyet

1990’larda-2000’lerde bir maçın vitesini elinde tutan, takımını yöneten-organize eden oyuncularla ilgili bolca ‘maestro’ benzetmesi yapılırdı. Bu maestrolar genelde Sergen gibi, Hagi gibi, Alex gibi ofansif orta saha oyuncuları olurdu. Caner bir sol bek. Ama bazen öyle dominant oynuyor ki, maestro sözcüğünü sonuna kadar hak ediyor. Dün de öyle bir gündü Caner için...

Ercan Taner - Sözcü

Fenerbahçe'nin oyun yapısında üçüncü bölgede rakibe sürekli baskı yapmamak var. Bu düşünceyi takıma mutlaka yerleştirmek lazım. Yılların ezberi, Denizli'de yine ortaya çıktı. Caner kornerde, Gökhan'ı ön direkte yine çok iyi gördü. Her defans bunu yıllardır biliyor ama engelleyemiyor. İkili, futbolu bırakana kadar, bu senaryoyu çok yaşayacağız belli oldu.

Ali Ece - Fanatik

bir kez daha üstün reflekslerini, keskin reaksiyonlarını gösterdi ve 3 puanın Fenerbahçe’de kalmasını sağladı. Cepheden kaleye göktaşı bile gelse kaleye sokmayacak kadar üstün kalecilik sergiledi. Yan toplarda da daha fazla gelişirse sadece Fenerbahçe tarihinin en iyi kalecilerinden birisine dönüşecek. Dün gece Estergon Kalesi’nin kaleci versiyonu gibiydi.

İlker Yağcıoğlu - Takvim

Ferdi ilk devrenin en etkili oyuncusuydu. Serdar Aziz de gelişen bütün Denizli ataklarını başlamadan önledi. Lemos'un çok önünde olduğunu bizlere gösterdi. Caner de takımın iyilerindendi. Sosa'yı oyunda çok görmedik. İdare ettiği maçlardan birini oynadı. İkinci yarı Serdar'ın atılması sonrası Altay'ın devleştiği bir maç izledik. Ali Palabayık verdiği ve vermediği kararlarla tek kelimeyle maçın önüne geçti. Fenerbahçe dün galip gelerek derbi yenilgisinin kötü izlerini sildi..