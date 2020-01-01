Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumları

Spor yazarları, Fenerbahçe'nin deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenildiği maçı değerlendirdi.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 8. haftasında 'a yenilerek ilk mağlubiyetini aldı.

Spor yazarlarının bu karşılaşmaya dair yorumlarından öne çıkanlar şöyle:

Uğur Meleke - Fanatik

Pelkas ekstra işler yapmaya yatkın, ancak o da iki haftadır iyi oynarken oyundan alınıyor. Samatta’nın da aslında iki haftadır ikinci santrfor oyuna girince etkinliği artıyor. Ama Erol Bulut onu da iyi oynarken çıkardı yine. Belki 2 metrelik Ademi, böyle kapalı savunmalara karşı daha erken oyuna alınabilir. Samatta-Ademi daha uzun süre denenebilir. Ama Erol Bulut’un sanki hazır bir listesi var ve o listeye göre sırasıyla oyuncu değiştiriyor gibi! Bulut’un bence hafta içinde bolca üzerine düşünmesi ve çalışması gereken bir yenilgi bu.

Güntekin Onay - Hürriyet

Konyaspor, eksik bir kadroyla mücadele etmesine rağmen, maçın başından sonuna kadar iyi futbol oynayarak kazandı. Hatta son bölümde farkı artırabilirlerdi. ’de daha dinamik, prese dayalı bir oyuna yönelmeli. Hücumda rakibi merkezden delecek organizasyonlara evrilmeli. Dün beklenmedik bir yenilgi alan Fenerbahçe’de özellikle Enner ve Samatta’nın önümüzdeki haftalarda yerleri garanti değil. Thiam’ın yerine de Ferdi Kadıoğlu veya Mert Hakan düşünülebilir.

Şansal Büyüka - Milliyet

Samatta sıfır... Thiam sıfır... Pelkas sıfır... Eee o zaman fazla lafa gerek yok. Fenerbahçe sıfır, Konyaspor: 2... Meraktayım, son haftalarda ısrarla kötü oynayanlar, ısrarla ilk on birde maça başlayanlar ve “sıfır” çekenler uzun süre sahada kalacaklarsa, Fenerbahçe Yönetimi bu kadar transferi niye yaptı? Ayrıca: Sosa ne büyük adammış. Son iki maçın sahadaki en kötü adamıydı. Nitekim bu iki maçta Erol Hoca kendisini oyundan aldı. Ama dün baktık, Sosa’nın ölüsü bile, sahada diri görünenlerden daha iyiymiş... Mutluluğum şuna: Geçmiş yıllarda büyük takımlar iyi oynarsa zaten kazanıyordu, kötü oynarsa gene kazanıyordu. Eski çamlar bardak oldu... Artık herkesin herkesi yendiği bir lig izliyoruz. Büyükler üzülüyor ama Türk futbolu kazanıyor.

Serdar Ali Çelikler - Habertürk

Bir kere İsmail Kartal hocayı ve Konyaspor'u yürekten tebrik ediyorum. İlk devre harika bir oyun ortaya koydular. Bir kere ilk devre "Kapan-Çık" takımı gibi davranmadılar. İyi pas yaptılar ve F.Bahçe'yi uyuttular. F.Bahçe alanına geçtiklerinde 10 kişi Fener yarı alanına geçmeyi başardılar. İkinci yarıya savruk başlasalar da toparladılar. Jevtovic'in harika golünden sonra da oyunun da hakimi oldular. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar.F.Bahçe bu maça "VAR hakemi ve Ali Şansalan golümüzü yedi" diye bakarsa çok şey kaybeder. Erol Bulut'un ve takımın şimdi milli arada çoook ama çoook iyi çalışması lazım. Bu mağlubiyetten dersler alınır, Erol hoca planlama ve daha da mühimi oyuncu değişiklikleri konusunda kendini geliştirirse Fenerbahçe'ye fayda bile sağlar.

Erman Toroğlu - Sabah

İki tane çok güzel gol vardı. Biri Fenerbahçe'nin Pelkas ile attığı, diğeri de Jevtovic'in attığı... Gollerin biri sayıldı, diğeri sayılmadı. Fenerbahçe'nin sayılmayan golünde top oyuncunun göğsünden (böğründen) mi yoksa kolundan mı el olarak sayıldı? Yayıncı kuruluş, birkaç yerden gösterdi ama ben seyrederken tatmin olamadım. Bana kola gelmiyor gibi geldi ama bir türlü net görüntüyü alamadık. Eğer VAR, bizim gördüğümüzden görüntülerden hakemi çağırdıysa; hakem de pozisyonu iptal etmişse ben net bir şey söyleyemem. Çünkü görüntüler çamur gibi, ne olduğu belli değil. Bakalım bu pozisyonlar için yeni bir görüntü çıkacak mı? Çünkü zamanla çıkıyor bazı maçlarda.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Kabul etmek lazım ki oyunu çözen İsmail Kartal oldu. Erol Bulut her hamle yapışında Kartal oyunu biraz daha aldı. Miya ve Cikalleshi’yi Gökhan ve Caner’in üzerine yollayıp presleme ayrıca onların arkasına sarkarak tehdit oluşturma planı çok iyi tuttu. Kravets’in de kararlı oyunu Fenerbahçe’nin 4-2-4’ünü oldukça zorladı. Eğer Bulut bu yenilgiyi bir kaza değil planın bir kaçağı olarak görüp tamirata girişirse sorun yok. Hatta hayırlı bile olur. Geçen hafta da söyledim bu kadar ‘orta’ merkezli bir hücum skor riskidir.