Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumları

Sarı-lacivertli ekibin Antalyaspor'u yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldiği maça dair öne çıkan yazılar.

, Süper Lig'in 7. haftasında 'u 2-1 yendi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Spor yazarlarının sarı-lacivertli ekibe dair yorumlarından öne çıkanları derledik...

Mehmet Demirkol - Fanatik

Fenerbahçe maçı rakip sahada oynadı. Sürekli ortalar, kafa vuruşları, direkten dönenler... Ancak zar zor penaltı golüyle kazandılar. Eğer böyle bir oyun ve sonuçta Antalya kalecisi maçın adamı değilse, ki bence değil, bu baskın oyunun açıkları üzerine düşünmeli.

Uğur Meleke - Hürriyet

Erol Bulut belli ki iyi idman yaptırıyor, oyuncular gelişiyor: , ’deki en iyi maçını oynadı. Pelkas çok canlıyken oyundan çıkarıldı, bence şanssızlıktı. Samatta gol atamıyor ama onun dışında her şeyi doğru yapıyor. Gökhan’la taç organizasyonları da dikkat çekiciydi. Yine çok iyiydi Tanzanyalı. Perotti de Türkiye macerasına çok istekli başladı.

Gürcan Bilgiç - Sabah

Bu maçın getirdiği liderlik kadar, Fenerbahçe'nin takım olarak neler yapabileceğinin "dolu dolu" mesajını taşıdığını söyleyebiliriz. Daha çok çalışacak, daha az kaçıracaklar. Önemli çizgi; takım olarak bunu görmeleri, tüm şanssızlıklara, hakem yorumlarına rağmen kazanmayı başarmaları. Buzdağının sadece görünen tarafıydı Antalya deplasmanı. Çok acayip şeyler olacak.

Şansal Büyüka - Milliyet

Fenerbahçe’yi kendimi bildim bileli izlerim. Rakip ceza alanı içinde bu kadar fazla kafa topuyla buluştuğunu, bu kadar fazla gol pozisyonuna girdiğini hiç görmedim. Oyun başladı Valencia vurdu, Samatta vurdu, Tisserand vurdu. Bir daha Samatta, Serdar, yeniden Tisserand... Vuran vurana... Kardeşim bu kadar rahat, kaleyi karşıdan gören pozisyon bulmuşsun, rakip stoperler seyirci, kafaya çıkıp çıkıp vuruyorsun, atsana birini ikisini... Pelkas’ın bir kafası direkten döndü, gerisi karavana...

İlker Yağcıoğlu - Takvim

Tamamen tek taraflı oynanan maçta Antalyaspor iki kere Fenerbahçe ceza sahasına geldi. Birinde Jahovic atıldı. Diğerinde ise Podolski golü yaptı. Fenerbahçe ise rakip ceza sahasında tam 45 kez topla buluştu. Pozisyon üstüne pozisyon üretti....