Spor yazarlarından Fenerbahçe - Trabzonspor maçı yorumları

Yazarlar, sarı-lacivertli ekibin 3-1 kazandığı müsabakayı değerlendirdiler.

Süper Lig'in 6. haftasında derbi mücadelede 'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı maçı 3-1 kazandı ve puan cetvelinde ikinci sıraya tırmandı.

Spor yazarlarının bu maça dair yaptıkları yorumlardan öne çıkanları derledik.

Mehmet Demirkol - Fanatik

İlk yarıda tamamen Caner’in ortalarına bakan takım, ikinci yarıda Pelkas, Samatta, Cisse, dörtlüsüyle iyi yayılıp genişlik yarattı. Duran toptan 1-1 geldikten sonra Trabzonspor’un etkili ama narin planında çatlaklar oluştu. Fenerbahçeliler, özellikle orta saha-savunma arasına çok rahat girdiler. Moral-denge 180 derece değişip ev sahibine döndü. Trabzonspor geri dönecek direnci bulamadı.

Uğur Meleke - Hürriyet

Fenerbahçe geçen hafta olduğu gibi Trabzon önünde de soyunma odasına başka bir takım olarak girdi, bambaşka bir takım olarak çıktı. maçında soyunma odasında mantalite değişmişti, dün oyuncu değişti, taktik değişti, oyun değişti. Dünkü veriler ışığında Erol Bulut’un sanki 4-2-3-1 ısrarından vazgeçip, oyunu daha fazla merkezden oynamaya çalışması lazım.

Ali Ece - Fanatik

Trabzonspor, şampiyonluk yarışına geç de olsa dahil olabilmek için mutlaka kazanmalıydı lakin Fenerbahçe kazanarak kısa sürede ne kadar geniş ve doğru bir kadro kurduğunu gösterdi. Erol Bulut’un oyunu döndüren hamleleri teknik heyet açısından da ibreyi daha yukarı çevirdi!

Güntekin Onay - Hürriyet

Trabzonspor orta alanda ciddi bir kalite sorunu var. Yaratıcı ve topu ileriye taşıyacak oyuncu eksikliği çok net. Takıma saha içinde liderlik yapacak bir oyuncu da yok. Ayrıca bordo mavili savunma uyumsuz ve yüksek toplarda sorun yaşıyor. Nwakaeme dışında hücumda tehdit üreten bir oyuncusu da yok. Dün 1-1’den sonra demoralize olup, telaşla oynayan bir Trabzonspor vardı sahada. Psikolojik açıdan da bir kırılganlık yaşadıkları ortada.

Serdar Ali Çelikler - Habertürk

Fenerbahçe hırsını-konsantresini-arzusunu kaybetmezse bu ligde sonuna kadar ilerler. Trabzonspor'u zor günler bekliyor. Bordo mavililerin mevcut kadrosu ligi kaldırmaz.

Ercan Güven - Milliyet

Maça doğru dokunarak, mümkün olan en geniş kadroyu kullanarak yavaş yavaş zirvedeki bulutlara ulaşacak imajı yaratan Erol Hoca, elindeki bol malzemeyle fantastik eserler yaratmak istiyor, üstelik bu hamlelerden sonuçlar da alıyor artık. Ne durumda olursa olsun Trabzonspor karşısında 1-0 mağlup durumda biten ilk yarıdan sonra maçı 3-1 kazanmak, Fenerbahçe’nin özgüvenini olduğu kadar Erol Bulut’un da kredisini yükseltir camiada ki, şampiyon olmak istiyorsa başka bir seçeneği yoktur Fenerbahçe’nin.