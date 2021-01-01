Spor yazarlarından Fatih Terim'e ağır eleştiriler: Tuzağı kendiniz kurdunuz!

Spor yazarları ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona eren Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.

Eleştirilerin odağındaki isim ise cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim oldu. Galatasaray'ın etksiz görüntüsünü sorgulayan spor yazarları, bu durumun sorumlusunun deneyimli teknik adam olduğu görüşünde birleşti.

Mehmet Demirkol - Fanatik

"Donk mu Gedson mu stoperde daha kötüydü, söylemek zor. Aslında bu tip alan paylaşım sorunlarında performans kötülüğü zincirleme etki yaratıyor.

"Galatasaray çok oyuncu eksiğiyle Hatay’da sahaya çıktı ama eksik/noksan sadece bu değildi. 4 hafta önce yakalanan havadan eser yoktu. Uzun süredir şampiyonluk yarışındaki bir Galatasaray’dan bu kadar soğuk bir performans izlememiştik."

Şansal Büyüka - Milliyet

"Levent Şahin Hoca‘yı maç öncesi dinliyordum... Levent Şahin, 'Hukuksuz biçimde hocamız aramızda yok' demez mi? Sevgili Hocam, bizim aklımızla dalga mı geçiyorsun.

"Son Rizespor maçında rakip kulübün yöneticisine çok ağır küfürleri eden Fatih Hoca değil mi, bu küfürleri temsilci yazmadı mı? Rakibe ağır küfür cezayı gerektirmiyor mu?

"Fatih Hoca‘nın yıllardır bu kaçıncı cezası... TFF’ler, MHK‘ler, hukuk kurulları, disiplin kurulları gelip gidiyor, bunların hepsi mi size düşman? Hepsi mi maksatlı? Sizlerin hiç mi kusuru yok, hiç mi yanlışı yok?

"Hukuk, tuzak, pusu diye diye takımın futbolcularına da sonunda buna inandırdınız. Oynamıyorlar, oynatamıyorsunuz.

"Başkanıyla, kıyameti kopartan Abdurrahim Albayrak‘ı ve başta Fatih Terim hocayla... Hep suçu başkasında aradılar, kötü olduklarını asla kabul etmediler ve en kötüsü, buna futbolcularını da inandırdılar.

"O zaman tabi oynamazlar. Tuzak varsa, o tuzağı kendinize kurdunuz... "

Serdar Ali Çelikler - Habertürk

"Bir takım teknik direktörü 14 günlük arada 2 stoperi cezalı iken bu süreçte 4. stoperini oynanan maçta kullanmıyorsa Ozornwafor neden alınmıştır? D'Avilla - Florya ilişkisi nedir? Ozornwafor, bu maçta bile oynamayacaksa Emin Bayram neden satılmıştır?

"Bir takım teknik direktörü, 14 gün aradan sonraki bir maçta devrede 4 oyuncu değiştiriyorsa, sağ bek Şener stopere, stoper Gedson orta sahaya, orta saha Ömer Bayram sol beke geçiyorsa yani 4 yeni oyuncu 4 de pozisyon değişikliği yapıyorsa adama "Siz 14 gün ne yaptınız kardeşim" diye sormazlar mı?

"Artık ya Başkan Terim ya da "Teşekkürler Terim" dönemi geliyor."

Uğur Meleke - Hürriyet

"Elbette sakatlık ve cezaların da etkisi var ama bir büyük takımın Nisan’da ideal formasyonunun olmaması, planının her devre değişmesi ve hemen her devreyi kaybetmesi doğal değil.

"Dün Boupendza ve Selim gibi iki eksiği olan Ömer Erdoğan’ın net bir planı vardı mesela. Bilmem dikkat ettiniz mi, ilk yarı boyunca baskıya üç oyuncuyla geldiler. Sol açık Kamara, özellikle orta çizgide bekledi. Böylece Muslera’yı Şener-Arda kanadına oynamaya mahkum ettiler.

"Altı aydır önde baskı yapan her takıma karşı sıkıntı yaşayan G.Saray, dün sadece 3 kişiyle prese gelen Hatay’ın dahi tuzağına düştü kısacası.

"Galatasaray’ın oturmuş bir planı taktiği yok. Ağır ve kısa adımlarla nefes nefese bir futbol oynayan Arda bile şaşırıyordur herhalde kendini 11’de gördüğünde!

"Gedson’un kontratında acaba ilk 11 garantisi mi var? Ozornwafor’un stoper performansı Gedson ve Şener’den de mi geride? G.Saray’ı uzun zamandır bu kadar çaresiz görmemiştim doğrusu."