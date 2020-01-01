Spor yazarlarından Emre Belözoğlu yorumları

Emre Belözoğlu'nun futbola devam etme ihtimalini spor yazarları değerlendirdi.

'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı mücadele oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını Ömer Faruk Beyaz'a takan Emre Belözoğlu, maç sonunda yaptıı açıklamada futbolu bırakma kararını 1-2 gün içerisinde kesin olarak vereceğini söylemişti.

Emre'nin bu açıklamasının ardından 1 yıl daha oynama ihtimali doğdu. Deneyimli oyuncu hakkında yorum yapan spor yazarları Emre'nin 1 sezon daha oynaması gerektiğini belirtiyor.

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Erman Özgür - Fanatik

Bu işi zirvede bırakmanın karşılığı zamanlama açısından Emre Bölezoğlu için doğru olabilir ama hâlâ takımın en fazla fark yaratan orta saha oyuncusu iken biraz da maç seçerek Emre Bölezoğlu'ndan saha içinde bir sezon daha faydalanmak hiç de yanlış bir karar olmaz. En azından Emre'nin saha dışı görevine hazırlanması için zaman kazanması da bir başka avantajı olur.

Tahir Kum - Hürriyet

Önceki gün Zorlu'da karşılaşıp sohbet ettiğimiz önemli bir isim, konu Emre'ye geldiğinde ,futbolu bırakma kararından vazgeçerek 1 yıl daha oynayacağını söyledi. "Bence doğrusu da bu zaten" diye de ekledi. Şaşırdım. "Evet, Emre bir yıl daha oynamak istiyor. Maşallahı var, oynar da" dedi.

Daha fazla takım

Emre'yi dün telefonla arayarak hem duygularını sorduk hem de bu önemli ismin kendisiyle ilgili sözlerini aktardık. Cevap olarak şunları söyledi: "Ben kararımı vermiştim ama ailem futbola devam etmem için çok baskı yapıyor. Evet, küçük de olsa böyle bir ihtimal var ama netleşen bir şey yok. Her şey 1-2 gün içinde belli olacak." Bu sözlerin ışığında Emre, iki gün sonra düzenleyeceği basın toplantısında, "1 yıl daha futbol oynayacağım" derse şaşırmayın. Benden söylemesi...

Rıdvan Dilmen - NTVSpor

"Son maçında penaltı yaptırdı, golü de attı, yeri öptü ve alkışlarla veda etti. Fakat ben Emre Belözoğlu'nun bu şartlar devam ederken önümüzdeki yıl da futbolcu olarak devam edeceğini düşünüyorum. Ekonomik olarak, saha içini toplamak adına Emre'ye ihtiyaç olabilir. Zaten şuan sportif direktör olarak Ali Koç ile çalışıyor. İkisinin bir arada yürümesi mümkün değil. Ama ben Emre Belözoğlu olsam bir sene daha oynardım."