Spor yazarlarından derbi yorumları

Spor yazarları, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0'lık skorla sonuçlanan mücadeleyi değerlendirdi.

Süper Lig'in 6. haftasında derbi mücadelede ile 0-0 berabere kaldı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada taraflar girdikleri pozisyonları gole çevirmeyi başaramadı ve skoru değiştiremedi.

Sarı kırmızılı ekip bu skorun ardından 9 puana yükselirken, sarı lacivertli ekip puanını 11 yaptı.

Spor yazarları, Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasını yorumladı.

Mehmet Demirkol, Fanatik'teki yazısında karşılaşmada öne çıkan bir oyuncu olmadığını belirterek, "Bir yıldız performansı yok. Ancak işini en iyi yapan herhalde ‘ ’dı. 3 pozisyonda sağlam durdu. Mükemmel gidiyor. Son döneme memleketten çıkan çokça iyi kalecinin en hızlı yükselenlerinden biri O. Doğal bir şekilde kaleyi aldı. Tartışmaya gerek yok" dedi.

"Beraberlik omertası"

Uğur Meleke, Hürriyet Gazetesindeki köşe yazısında, derbiye 'omerta' benzetmesi yaptı:

"Terim’in takımının da belki esame listesine baktığımızda değil ama, ilk 10 dakika oynandıktan sonra ne kadar tutucu olduğunu fark ettik hep birlikte. Mariano maç boyunca hücuma neredeyse hiç katılmadı. Nagatomo da alışılmışın muhtemelen yarısı kadar. Galatasaray cephesinde futbol, sadece solda zaman zaman yakınlaşan Lemina ve Babel üzerinden oynandı. O da Levent Şahin’in 59’da Galatasaray’ın en iyisi Lemina’yı oyundan çıkarmasıyla son buldu. İtalyan mafyasının aralarındaki sessizlik yeminine omerta denir. Galiba, F.Bahçe-G.Saray antrenörleri arasında bir “beraberlik omertası” var. Kimse yıpranmıyor böylece. Biz de her sene bu omertayı izliyoruz canlı yayında."

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"Hakem maçtan korktu"

Erman Toroğlu ise Fotomaç Gazetesindeki yazısında hakemi eleştirerek, "Bunun adı derbi değil, dertbi! İnanılır gibi değil. 15 gündür , Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle yatıp kalktı. İki hoca birbirinden korktu, futbolcular birbirinden korktu, hakem maçtan korktu. Oyunu doğradı, doğradı, doğradı… Rosto gibi yaptı! Oyunun içine etti. İki takım arada bir hareketlenecek gibi oldu, orada oyunu durduran hakem oldu" ifadelerini kullandı.

"Cüneyt Çakır mükemmel yönetti"

Ahmet Çakar, Sabah'taki yazısında "Maçın adamı futbolcu Emre ve tabii ki dünyanın en iyilerinden biri olan hakem Cüneyt Çakır'dı. Bir maç ancak bu kadar mükemmel yönetilir. Üstelik şanslıydı da. 'Lemina ikinci yarıda düştü mü, düşürüldü mü? Penaltı var mı, yok mu' diye tartışılırken VAR kendisini davet etti. Cüneyt'in şansı şu; pozisyon öncesi Babel orta sahada topu eliyle kontrol ediyor ve Cüneyt haklı olarak eli veriyor. Ama ya Babel elle oynamayıp da Cüneyt penaltı ya da değil kararını verecek olsa ne olurdu? Ama Babel, Cüneyt'i de kurtardı, belki de Türk futbolundaki huzuru da..." şeklinde konuştu.

"Lige ister süper ister über diyelim"

Ali Ece, Fanatik Gazetesindeki yorumunda, "Galatasaray’da Seri yerine Lemina tercihi ile Ozan ve Tolga’nın orta saha kenarlarında olduğu Fenerbahçe’nin oyun düzeni bir araya gelince ilk yarıda “sıkışık futbol” oynanacağı aşikârdı. Eşit ağırlıklı bir ilk yarı izledik: İlk 20’de Fenerbahçe göreceli bir üstünlük kurarken 25-45 arası Galatasaray ağırlığını koymaya çalıştı. 2. yarıdaki oyun ilk yarıdakini bile arattı. Tempo bir türlü yükselmedi. Biz Türk olduğumuz için izledik ama misal Falcao’yu izlemek isteyen Kolombiyalılar ve Gustavo’ya sebep maça bakan Brezilyalılar “Alman sanat filmleri daha tempoludur” demişler midir? Ligin en çok reyting alan maçı böyleyken biz bu ligin adına ister süper ister über diyelim, dünyadan ne kadar alıcı bulabiliriz ki? Fenerbahçe’ye 1 puan yarıyor ama ev sahibi Galatasaray’ın puan farkını kapamak için daha fazla risk alması gerekmez miydi?" ifadelerini kullandı.

"Falcao hayal kırıklığıydı"

Ömer Üründül, Sabah Gazetesindeki köşe yazısında oyuncuların performanslarından bahsetti:

"Bana göre Ersun Yanal'ın en büyük hatası ikinci yarıya Deniz ile başlamasıydı. Ben en çok Zanka'yı beğendim. Jailson da görevini beklenenden iyi yaptı. Böyle bir deplasman atmosferinde genç kaleci Altay da alınan önemli puanda pay sahibiydi. Galatasaray'da Falcao hayal kırıklığı idi. Feghouli de güçsüzdü. Defans bloğu görevini iyi yaptı. Lemina en başarılı isimdi. Ömer ve Emre hamleleri de en ufak bir katkı vermedi."

"Fenerbahçe karlı çıktı"

Şansal Büyüka ise Milliyet Gazetesindeki yazısında, "Gecenin elbette kazananı yok ama en azından karlı çıkanı var... O da Fenerbahçe. Hatta son saniyede kaleci Muslera‘nın boşa çıktığı topa Max Kruse daha darbeli vurabilse, Fenerbahçe 'büyük vurgun'la dönebilirdi... Bu maç şunu gösterdi: Fenerbahçe 'gelişme' kaydetmeye, Galatasaray 'yerinde saymaya' devam ediyor..." değerlendirmesinde bulundu.