Spor yazarlarından Denizlispor - Beşiktaş maçı yorumları

Spor yazarları deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 5-1'lik skorla deviren Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi.

Ali Ece (Fanatik)

Bu kez 11’de şans verilen Adem Ljajic maça çok iyi başladı. İlk gol pozisyonundaki ayak değiştirme çalımı gibi özel teknik yeteneklerini konuşturdu, artı top rakipteyken de takımı organize etti.

Yeniden formayı sahiplenmeye başladığını ve özel yetenekleriyle Beşiktaş’a katabileceği özel kaliteyi gösterdi. Burak’ın fırsatçılığını konuşturduğu golü hazırlayan arka direğe gönderdiği diyagonal topu da çok iyiydi Llajiç’in.

İkinci kez 11’de başlayan Rıdvan hücumda iyiydi, savunmadaysa birkaç telaşlı hareket yaptı ama böyle böyle tecrübelenecek, çalıştığı ölçüde gelişecek.

Daha fazla takım

Diğer genç yetenek Ersin’in 39 ve 83’teki kurtarışları fiziksel ve fundamental açıdan ne kadar üstüne düşmeye değer bir kaleci kumaşına sahip olduğunu gösteren cinstendi.

2. yarıda Atiba’nın 40 yılın başı yaptığı kötü pas hatasından skor 1-1’e geldi. Sonrasında ise yine Llajic-Burak ortaklığında gol şov izledik. Gökhan’ın golü güçlü oyun karakterinin sonucuydu, N’Koudou’nun golü muhteşemdi, Diaby bile güzel gol attı!

Erman Toroğlu (Fotomaç)

Geçen hafta Sergen Yalçın önce gençleri sahaya sürdü, sonra papazları. Bu maçta tersini yaptı, önce papazları sonra gençleri sürdü. Ne yaparsa yapsın seneye hazırlanıyor çünkü bu kadroyu o kurmadı. Her şeye bakacak sonunda karar verecek kim kalacak, kim gidecek?

Burada çok önemli bir şey var; bazı skorlara aldanmayacaksın, bazı oyunlara aldanmayacaksın, bazı rakiplere aldanmayacaksın. Çünkü artık eski transfer hovardalığı bitti. Sinekten yağ çıkarmaya mecbursun.

Sergen de hem Beşiktaşlı taraftarlar, hem de kamuoyuna takımını gösteriyor. Şu andaki imkanlar bunlar. Seneye karar verecek. Bence doğru yapıyor. Çünkü bu senenin sorumluluğu Sergen de yok ama Sergen seneye ipi boynuna takacak.

Şampiyonluğa oynayacak takımlarda kaç adet genci oynatabilirsin. Papazlarla, gençleri nasıl harman yaparsın, hepsi bir soru işareti.

Güntekin Onay (Hürriyet)

Dün güçlü bir Beşiktaş izledik, sezonun en farklı galibiyetini elde ederken oynadığı futboldan keyif alan izleyene keyif veren bir Beşiktaş...

Siyah beyazlılar dünkü gibi oynamaya devam ederse kalan 6 maçı da kazanabilir. Sezonu 3’üncü sırada bitirmek Şampiyonlar Ligi ön elemesi anlamına gelebilir.

Finansal sorunlara ve 3 aylık araya rağmen siyah beyazlıların ciddiyet ile oyuna yaklaşması takdiri hakediyor. Fiziksel olarak da salgın süreci sonrasında fiziksel olarak en diri takımlardan biri.

Serdar Ali Çelikler (Habertürk)

Burak - Ljajic - N'Koudou ve dünkü gibi iyi oynayan Lens varken Beşiktaş pozisyon bulur. Nitekim buldular ve değerlendirdiler. 3-1'den sonra keyif de almaya başladılar. Sergen Yalçın'ın 4-1-4-1 dizilişinde önde sağ iç gibi kullandığı Atiba iyi gününde olmamasına rağmen çok pozisyona girdiler ve bu kez iyi değerlendirdiler.

Sergen Hoca ofansif zihniyetli bir hoca. Bu konuda kendisini tebrik ediyorum lakin Denizli maçında 1-0 öndelerken ancak 1-0 gerideyken yenilebilecek bir golle eşitliğe yakalandılar.

Sergen Hoca, tandemini bu kadar öne çıkararak oynayacaksa ki oynayacak belki eldeki en çabuk ve hızlı savunmacılardan Gökhan Gönül'ü stoper kullanmayı düşünebilir.

Yeni sezonda Atiba'nın şimdi oynadığı yerde oynayacak bir 8 numara, 2 çok atletik savunmacı ve bir sağ ön forveti bulabilirlerse Sergen'in hücum mantalitesine çok uygun bir kadro oluşur. Mete Kalkavan iyi bir maç yönetti.

Attila Gökçe (Milliyet)

Ne zamandır “beşlikler”i özlüyordu Beşiktaş. Dün adeta döktürdü ve beşledi. Futbolda bazı oyuncular var, takımlarının kimliğini belirliyorlar. Beşiktaş için Burak Yılmaz böyle bir oyuncu… Adem Ljajic de öyle.. Atiba, Elneny, Gökhan’ı da katalım.

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UEFA ’ne katılabilmek için hep kazanması gerek Beşiktaş’ın. Pozisyonunu kaybederse, peşindeki öne geçebilir. O nedenle dünkü “Beş”, Beşiktaş’a yakıştı! Tebrikler Sergen Hoca. Şimdi hepinizi alkışlayalım.

Cem Dizdar (Fanatik)

Kaleci Ersin, tehdit büyük olmasa da aldığı süre arttıkça gelişecektir şüphemiz olmasın. Keza Rıdvan da.. Sorun şu ki, bu oyuncuları geliştirecek takım omurgası kimlerden oluşacak?

Yönetimin bu konudaki kararı hem teknik ekibi hem takımın geleceği olan genç oyuncuları doğrudan etkileyecek. Caner Erkin’den vazgeçmiş görünmek birinci olumlu sinyaldir. Bakalım neler olacak?