Spor yazarlarından Beşiktaş yorumları

Siyah-beyazlı ekibin Gençlerbirliği'ne Vodafone Park'ta 1-0 kaybetmesi nasıl yankı buldu? İşte yorumlar...

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, 'ne kendi evinde 1-0'lık skorla kaybetti.

İşte spor yazarlarından maça dair yorumlar...

Ali Ece - Fanatik

Yüzüncü kez aynı şeyi yazmaktan zul duyuyorum: Savunma biçiminiz, hücum biçiminizi belirler yani Necip’i sağ bek oynatmak hem Beşiktaş’a hem de Necip’e zarardan başka bir şey vermez. Orada en azından oynamışlığı olan Dorukhan varken neden sağ bekte denenmez, anlamak çok güç! Bir zahmet Welinton orijinal bir sağ bekle oynamadığını farkına varıp ona göre ofsayt tuzağı riskine girmek yerine o anda tek demarke rakip oyuncu Stancu’nun yükseldiği hava topuna çıkmalıydı. İlk 45’te ilk isabetli şutu en defansif orta saha rolündeki Josef’in atıp ilk net pozisyonu da Töre’yi savunma arkasına kaçıran pasında Josef’in geliştirmiş olması Josef’in bireysel başarısı olduğu kadar kalan takım arkadaşları ve teknik heyetin kolektif planlarının başarısızlığıdır! 2. yarının özeti ise daha acı: Kötü oynamak neyse de kötü mücadele edenler yatın kalkın statta taraftar olmadığına şükredin!

Ömer Üründül - Sabah

Sergen hocaya sormak lazım; kalitesini gayet iyi bildiğiniz ve iyi bir santrfor olan Aboubakar'ın ne yazık ki fiziki olarak ayakta duracak hali yok. Senin önünde 3 hafta ara var. Orada hazırlamaya çalışırsın. Zaten iyi oynamayan takım 1 saat, 10 kişi mücadele etti.

Cem Dizdar - Fanatik

Oyunda sorunlar olunca problemi oyuncuyla çözmeye çalışmak da yöntemlerden biridir. Ancak asıl olan ‘’oyun’’ olduğundan bu ancak ara çözüm olabilir. Ayrıca sürdürülebilirlik açısından sıkıntı yaratacağı gibi oyuncuların hangi tip oyuncular olduğu da bir o kadar belirleyicidir. Beşiktaş için bu oyuncular Aboubakar, Gökhan Töre ya da Josef de Souza mıdır, işte soru bu!

Ercan Taner - Sözcü

Oyunda sorunlar olunca problemi oyuncuyla çözmeye çalışmak da yöntemlerden biridir. Ancak asıl olan ‘’oyun’’ olduğundan bu ancak ara çözüm olabilir. Ayrıca sürdürülebilirlik açısından sıkıntı yaratacağı gibi oyuncuların hangi tip oyuncular olduğu da bir o kadar belirleyicidir. Beşiktaş için bu oyuncular Aboubakar, Gökhan Töre ya da Josef de Souza mıdır, işte soru bu!