Spor yazarlarından Beşiktaş yorumları

Siyah-beyazlı ekip Başakşehir'i devirerek 'şampiyonluk yarışında ben de varım' dedi. İşte spor yazarlarından yorumlar...

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği 'belalısı' 'i 3-2 yendi ve zirve yarışında kritik bir üç puanı cebine koydu.

Spor yazarlarının bu maça dair öne çıkan yorumlarını derledik...

Güntekin Onay - Hürriyet

Kazanma alışkanlığını elde etmiş, üstüste galibiyetler ile moralli, oyun pratiği olan, oturmuş kadrosuyla Başakşehir, açıkçası bu koşullarda maç öncesinde favoriydi. Şunu net bir şekilde gördük ki sahaya hangi kadroyla çıkarsa çıksın büyük takım olmak başka bir olgu. Dün bunun bir örneğini yaşadık.

Ahmet Çakar - Sabah

Beşiktaş, çok büyük bir sürprizle hayata döndü. Özellikle ilk yarıdaki futbol muhteşem... Başakşehir'i sahadan sildiler. Her alanda bastılar. Aboubakar'dan başlayıp defansa kadar müthiş bir takım savunması ve devre biterken buldukları güzel goller... Gerçekten ilk 45 dakikadaki Beşiktaş son yılların en iyisiydi.

Bilal Meşe - Milliyet

Bu oyunda maçlar öncesinde kullanılan bir söz vardır, “Kağıt üzerinde favori” diye... Bu iş öyle kağıtla mağıtla falan olmuyor... İsteyen, oynayan kazanır arkadaş, oynayan!

Sakın ola bu düşüncemize fanatizm olarak bakmayın. Kişisel olarak Beşiktaş’ta bu maç öncesinde kuşkularım da yok değildi. Savunması yerle bir olmuş Kartal’dan söz ediyoruz. Sergen Yalçın hoca, elinin altındakilerden bir savunma bloğu oluşturmuş. Valla ilk yarıda aslanlar gibi kaleyi savundular, taa ki 81. dakikaya kadar. Gulbrandsen’in golüne ne diyeceğiz? Bitmedi, bir de 90 artı 4’teki aynı futbolcunun ikinci golünün adını ne koyalım, eyy savunmacılar!

Attila Gökçe - Milliyet

İlk yarıda maçın iki kahraman var: Birincisi Atiba… Savunmanın önünden Josef’le birlikte topu alıyor. Oyunu başlatıyor… Ghezzal’ı, Aboubakar’ı, Larin’i, Mensah’ı devreye sokuyor. Adeta orkestra şefi gibi yönetiyor oyunu. Takımın en yaşlı abisi o. En baba görüntüleri birikimiyle sergiliyor. Kornere son anda soluyla yaptığı “fiske” darbe golü getiriyor. Sonra da akan oyunda bir ok gibi süzülüyor. Uzun pası alıyor. Kaleye yöneliyor doğrudan.. Volkan’ı üstüne çekerek vatandaşı Larin’e “Hadi buyur, adamım” der gibi muhteşem bir asist yapıyor. Gökte aranırken yerde bulunan goller…

Ali Gültiken - Sabah

Başlama düdüğüyle birlikte çok açık gördük ki Beşiktaş, bulunduğu durumun fazlasıyla farkında... İçerisinde olduğu kriz dönemini değiştirme isteğini ilk dakikadan itibaren ortaya koydu. Sahadaki oyuncularda büyük motivasyonun yanında coşku ve oynama istediği üst seviyedeydi.