Spor yazarlarından Beşiktaş yorumları

Alanyaspor'u 2-0 yenerek 4 hafta sonra kazanan Beşiktaş'ı spor yazarları değerlendirdi.

Haftalar sonra karşısında 3 puana uzanan Beşiktaş, oynadığı futbolla yine eleştirildi. Galibiyetin takımı rahatlattığını belirten yazarlar, siyah beyazlıların hala yapması gereken işler olduğunun altını çizdi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Gültekin Onay, "Abdullah Avcı’nın milli maç arasında Beşiktaş’ın rakip kale önü etkinliğini arttıracak önlemleri mutlaka alması lazım. Başka bir formasyona mı yönelecek? Farklı isimlere mi yer verecek? Anlayışı mı değiştirecek? Buna kendisi karar verecek fakat kesinlikle yeni bir yazılım yüklemesi şart" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın ilk yarıdaki oyununu eleştiren Cumhuriyet yazarı Gülengül Altınsay, "Beşiktaş'ta özgüven ve tempo bariz bir şekilde eksik. Gol yeme korkusu içlerine işlemiş. Bu yüzden savunma geride. Dolayısıyla takımın boyu da uzuyor. Atakta ise inanılmaz bir telaş var, organize olunamıyor" satırlarını kaleme aldı.

Fanatik Gazetesi yazarı Ali Ece ise Ljajic'in performansını sorguladı: Ljajic, Alanyaspor karşılaşması öncesindeki maçlarda hocanın oyun planında kötü oynayabilir ama Alanyaspor maçındaki gibi bir gram dahi mücadele etmezse geçen sezon göz dolduran yetenekleri çöpe gider, oyundan alınır! Ljajiç’in mevkidaşı olmasa da Diaby hem mücadele etti, hem de Beşiktaş’ın bu sezon attığı en organize golün mimarı ve son vuruşunu yapan isimdi.