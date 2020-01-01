Spor yazarlarından Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı yorumları

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maça dair öne çıkan yorumlar...

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında 'u evinde 1-0'lık skorla mağlup ederek ligdeki üst üste ikinci galibiyetini alarak tırmanışa geçti.

Karşılaşmada siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 55. dakikada Cyle Larin kaydetti.

Spor yazarlarının bu müsabakaya dair öne çıkan yorumlarına göz atıyoruz...

Daha fazla takım

Ali Ece - Fanatik

"...İlk yarıda karşı pres, Beşiktaş’ın bir numaralı oyun kurucusu olurken 44’te yüzde 78’lik dominant bir topa sahip olma oranı yakalamasını sağladı. İlk 45’teki Malatyaspor ise adeta Hamza “Simeone”oğlu taktiğini uygulayarak devreyi gol yemeden tamamladı. 2. yarıda Beşiktaş ilk 45’teki kadar dominant oynamasa da takıma katılır katılmaz teknik kalite enjekte eden Ghezzal ilk yarıda gol olması için eksik kalan ekstra inceciliği yarım alan asisti ile yaparak kilidi çözdü..."

Uğur Meleke - Milliyet

"Beşiktaş’ın dün özellikle ilk bir saatteki stratejisini iki kelimeyle özetlemek gerekirse, 'yoğun futbol' diye tanımlayabilirsiniz bunu: İkinci bölgede durmaksızın, bıkmaksızın yapılan paslar. Rakipten bir oyuncunun aksayacağı-uyuyacağı bir anı sonuna kadar beklemek. Takımın sadece boyunun değil, eninin de çok kısa olması. Neredeyse herkesin topun çevresinde buluşması, 10 orta saha oyuncusu gibi davranması. Olur da top kaybedilirse anında orada kalabalıklaşma ve birkaç saniye içinde geri kazanmaya çalışma... 2020’lerin baskın oyun felsefesi de bu zaten. Klopp’ların-Guardiola’ların basın toplantılarında sıkça 'density (yoğunluk)' sözcüğüyle özetledikleri oyun. 2020’ler futbolunun da anahtar sözcüğü bu olacak muhtemelen..."

Güntekin Onay - Hürriyet

"...Beşiktaş'ın geçen hafta Denizli’de 70, bu hafta Malatya karşısında oynadığı 55 dakikalık futbol gelecek adına ümit verici. Larin, Aboubakar’ın yanında ikinci bir santrfor rolünde daha başarılı. Aboubakar da fiziksel olarak performansını daha yukarıya çıkarırsa Beşiktaş farklı bir seviyeye gelecektir. Dün uzun bir aradan sonra 11’de başlayan Oğuzhan çok çalıştı. Dorukhan dinamo gibiydi. Rosier hatasız oynadı. Ghezzal problem çözdü ve asist yaptı. Görünen o ki taşlar net bir şekilde yerine oturuyor..."

Cem Dizdar - Fanatik

"...Üç haftalık arada fiziksel olarak rakiplerinin çok önüne geçtiğini Denizli maçında eksik kalana kadar göstermişti Beşiktaş. Dün akşam da Josef de Souza’nın yokluğuna rağmen aynı fizik üstünlükle rakibine ilk devre boyu nefes aldırmadı. Ancak bu tip oyunlarda şöyle bir sorun oluşuyor. Baskı yiyen rakip geride büzüşüyor ve rakibi hareket ettirecek gelişmiş pas oyununuz ya da işi çözecek ayağına mahir (yani çalım becerisi olan) oyuncunuz yoksa iş zora giriyor. Gerçi Beşiktaş ilk devre boyunca oyunu her anlamda çeşitlemeyi becerdi, bu elbet onlar adına önemli bir olumluluk..."

Ali Gültiken - Sabah

"...Beşiktaş kadrosundaki oyuncuların birlikte oynama zamanını artırdıkça takım oyununda daha üst seviyeye çıkıyor. İşin özü herkes işini daha iyi yapar hale geliyor. Kazanmanın yolu mücadeleden sonra bunun üzerine kurulan kaliteden geçiyor. Beşiktaş kazandıkça kaliteli ayaklar da sonuca ve oyuna imza atmaya devam ediyor."

Reha Kapsal - Fotomaç

"...Beşiktaş, öne geçinceye kadar saha içinde doğru taktik anlayışla oynadı. Takım halinde bölgesel baskıları çok iyi götürdü. Siyah-beyazlılar, geriye de boş yere koşmadı, saha içinde diri kaldı. Hücum aksiyonlarına girmesindeki en büyük nedenlerden biri de buydu. Top rakipteyken oyunu takım halinde planlamış bir şekilde uyguladılar... Lige kötü başlayan Beşiktaş, son iki maçta 6 puan alarak ileri haftalar için 'kazanma alışkanlığını' elde etmeye başladı. Bu da takımın özgüveni ve gelecek hedefleri açısından çok önemli."