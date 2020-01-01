Spor yazarlarından A Milli Takım yorumları

Spor yazarları, UEFA Uluslar Ligi grubundaki dördüncü maçında Sırbistan ile 2-2 berabere kalan A Milli Takım'ı değerlendirdi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçında 'ı konuk etti.

21. dakikada Milinkovic-Savic ve 49. dakikada penaltından Mitrovic'in attığı gollerle 2-0 yenik duruma düşen Ay Yıldızlılar, 56. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada Ozan Tufan ile bulduğu gollerle 1 puanı aldı.

Ay-yıldızlı ekip gruptaki dördüncü maçında da galibiyetle tanışamazken, puanını ise 3'e yükseltti.

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Spor yazarları, - Sırbistan mücadelesini değerlendirdi.

Uğur Meleke - Hürriyet

"...Şenol Güneş'in şu soruyu yanıtlamasını da çok isterdim doğrusu: Üç maçlık bir seri için ulusal takıma neden yalnızca 4 stoper davet edildi? Üstelik bunlardan birinin (Çağlar'ın) sağlık probleminin olduğu daha maçlar oynanmadan bilinirken... Eğer Mert Müldür beşinci stoper olarak kadroya davet edildiyse dün neden ilk 11'de o başlamadı? Mert'i oynatmayacaksanız, neden başka ekstra bir stoper davet etmediniz?

Dün maça Mahmut sol, Merih sağ stoper başlıyor. Sonra 40'ta (sarı kartı da olan) Okay sağ stopere, Merih sola geçiyor. Maçın başından sonuna kadar uyumsuz ve kararsız bir savunma göbeğiyle oynamanın bedelini de 50 dakika boyunca ödüyoruz misliyle... Elbette dünkü müsabakanın hikayesini yalnızca stoperler üzerinden okuyamayız. Her maça kötü başlamayı, ilk devreyi feda etmeyi huy edindik. Bir omurga oturtmamanın, aşırı rotasyonun bedelini kazanma alışkanlığımızı yitirerek ödedik. 333 gündür milli maç kazanamıyoruz. 'ye artık 8 aylık bir zaman kaldı ve bu süreçte planlarımızı omurgamızı oturtma, ana oyunumuzu ezberletme üstüne kurmalıyız artık."

Mehmet Demirkol - Fanatik

maçının ikinci yarısında izlediğim futbol Türkiye Ligi'nin seviyesinin çok üzerindeydi... Dün izlediğimiz ise hem bu seviyenin altındaydı. Ne ilginçtir ki lig seviyesinin de. Bunun temel nedeni savunma orta saha geçişlerinde yeterli kaliteye sahip olamamak. Stoper zenginiyiz derken Merih'in yanında Mahmut'la başlamak zorunda kalmak, Okay'ın çok kötü bir gününde orta sahada başladığı oyunu stoperde tamamlaması Ozan'ın yüksek standartlı oyununa rağmen orada bir boşluk yarattı. Sırplar'ın Rusya'dan çok daha hızlı bir pas oyunu oynamaları da işimiz çok zorlaştırdı.

Serdar Ali Çelikler - HaberTürk

...Şenol Güneş başta bir çok oyuncumuzun formsuzluğuna, çok bariz yorgunluğa, net kötü planlama ve futbola rağmen 2-0'dan 2-2'ye getirmek önemlidir. Yenilmemek mühimdir. Kötü futbolu yıldızlarımızın anlık parlamaları ile beraberliğe getirebildik.

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Uluslar Ligi bir nevi hazırlık dönemi. Lakin kesin olarak Burak Yılmaz'ın teknik ve pas eksikliğini görüp Kenan'ı en ön oyuncusu olarak kullanmak ve Burak'ı 2. santrfor olarak düşünmek bir şekilde planlanmalı. Bir yandan da kesin bir sol bek bulmalıyız. Euro 2020'de Umut ve Hasan Ali'nin en fazla 1'i olmalı. Elbette Şenol Hoca'nın ezber değişiklikleri bir kenara bırakması lazım."

Ercan Taner - Sözcü

Bizim grupta en zayıf takım Sırbistan gözüküyordu... Adamlar ilk yarıda iyi bir gibi oynadılar çünkü biz tanınmayacak kadar kötü oynadık. Bu turnuvayı sevemedik galiba. Tembel bir görüntü sergiledik, maçların başlangıcından bu yana...

Kötü oynadığımız gecede, beraberliği yakaladık. Şans, kapımızı çalmıştı. Merih'in çizgiden müdahalesi bizi oyunda tuttu. Bu kadar dağınık oynadığımız bir maçta puan almamız yine de büyük başarı.