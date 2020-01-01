Spor yazarlarından A Milli Takım yorumları

Türkiye'nin özel maçta Almanya deplasmanında aldığı 3-3'lük beraberliğe dair spor yazarlarından değerlendirmeler...

A Milli Takım, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı.

Spor yazarları için olumlu işaretlere sahne olan bu karşılaşmaya dair yorumlarını paylaştılar.

İşte öne çıkanlar...

Daha fazla takım

Uğur Meleke - Hürriyet

Ozan Tufan, aynen maçında olduğu gibi Almanya önünde de takımının en iyilerindendi. 31 yaşındaki Efecan belki de hayatının maçını oynadı, defalarca başarılı olduğu hücum pres sonucunda nihayet hak ettiği golü 67’de attı. Ama gönül ister ki Efecan gibi değerli bir oyuncu daha fazla ayakta kalsın, kendini yere bu kadar kolay bırakmasın. Sahanın iyilerinden biri de Kaan Ayhan’dı, sakatlanarak çıkması elbette üzücü. Umarım rahatsızlığı ciddi değildir. Onun yerine giren oyuncusu Ozan Kabak şüphesiz ki üzgün. Bu moralsizliği sahada da hissediliyor. Belki de bu maça ilk 11’de başlasaydı, ligdeki ceza sürecinde iyi bir moral olurdu Ozan için.

Gürcan Bilgiç - Sabah

Hep geriden gelip, hep yakalamak, bu çocukların inadını alkışlamak gecenin cebimize bıraktıkları. Hiç olmazsa yapabileceklerini anladılar. Sakın, tabelayı "başarı" sebebi yapmasınlar. Almanlar "nasıl kazanamadık"ın sonucuna odaklanacaklar, biz "nasıl yenilmedik" diyeceğiz her zaman ki gibi. Bu bakış açısı bizi farklı hale getirmez.

Serdar Ali Çelikler - Habertürk

Dünya Şampiyonu 'yı çok iyi bir oyunla 2-0 yendik. Fransa'da 1-1 berabere kaldık. Bir dönem bizimle oynamak istemeyen Almanya, "Gelin bir maç yapalım" dedi. Almanya'da Almanya'ya karşı 3 kez geri düşüp 3 kez geri gelebilmek önemlidir. Genç ve daha evvel milli olamamış oyunculara fırsat vermek daha da mühimdir. Efecan misal, muhtemelen bu maçtan sonra Almanya'dan teklif alacaktır. Nazım gayet iyi bir sağ bek. Ozan Tufan - Dorukhan.. Hepsi gayet iyi oynadı.

Tunç Kayacı - Fanatik

Biz şunu net gördük ki eğer özgüveniniz varsa rakip önemli değil. Dün gece de oyunun belli bölümlerinde müthiş ve akıllı bir baskı uyguladık. Bu kararlı baskı aynı zamanda etkili top kapmalarla birleşince 3 nefis gol bulduk. Tabiki böyle güçlü bir ekol karşısında zaman zaman doğal olarak pozisyonlar verdik ve kalemizde goller gördük.

Atilla Gökçe - Miliyet

Milli Takım’ın 2-1 geriye düşmesi çocukları sarsmadı… Maçın baştan beri etkin oyuncusu Efecan, orta alandan kaptığı topu çok şık bir vuruşla ağlara attı.

Cengiz ve Kenan, tam zamanında oyuna katıldılar… Almanlar yedikleri her golden sonra tempoyu yükseltiyordu. O tempoya ayak uydurdu bizimkiler. Üçüncüyü önleyemedik ama, Ozan Kabak’tan Ozan Tufan’a, Cengiz Ünder, Dorukhan Toköz ve Abdülkadir Ömür’den Kenan Karaman’a… Her defasında ayağa kalkıp sonunda üçüncü golü de (Kenan) atıp son sözü söylediler. Milli Takım’ın “kolektif” bir kimliği ve kişiliği var. Kolay pes etmiyorlar, sinmiyorlar. Vazgeçmiyorlar... Hatalarına rağmen özgüvenlerini kaybetmiyorlar.