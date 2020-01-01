Spor yazarlarından A Milli Takım yorumları

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakibi Rusya'yı 3-2 yendi. İşte yazarlardan öne çıkan yorumlar...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup mücadelesinde 'yı 3-2'lik skorla devirdi ve gruptaki ilk galibiyetini elde etti.

Spor yazarları Şenol Güneş'in ekibinin bu maçtaki performansını değerlendirdiler.

İşte öne çıkan yorumlar...

Daha fazla takım

Uğur Meleke - Hürriyet

Bu galibiyete fena halde ihtiyacımız vardı. İhtiyacımızın tek sebebi de Uluslar Ligi’ndeki pozisyonumuz değildi üstelik. Belki en az bunun kadar önemli olan bir başka gerekçe de, milli takımın kazanma alışkanlığını yitirmeye başlamasıydı. 17 Kasım 2019’dan beri, yani tam 364 gündür maç kazanamıyorduk. “Biz bitti demeden bitmez” filan gibi artık kabak tadı veren aforizmalarla geriye düşmeyi de alışkanlık haline getirdik maalesef. Dün de bu berbat alışkanlığımız sürdü, yine geriye düştük. Bence bu slogandan acilen kurtulup, aynen EURO 2020 eleme grubunda olduğu gibi zor gol yediğimiz günlere dönmeliyiz artık.

Güntekin Onay - Hürriyet

Bir yıldır kazanamayan ay yıldızlı ekibimiz kollektif oyundan uzak bireysel beceriler ve her şeyden önce rakibin hatalarıyla kazandı. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız. Daha fazla topa sahip olmanın yollarını bulup, oyunu kontrol edecek bir ulusal takım bu kadrodan fazlasıyla çıkmalı. Kazanamadığımız ancak bundan çok daha iyi oynadığımız maçlarımız oldu.

Gürcan Bilgiç - Sabah

Kazanınca her şey güzel. Ancak daha iyi, kontrollü, hükmeden olma adına, "korkular"dan arınmamız gerekiyor. Bu kadro bunu hak ediyor. Daha fazla istemek, daha "akılsız" olmak anlamına gelmemeli. Gelirse, gelişme olmaz.

Serdar Ali Çelikler - Habertürk

Şimdi Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetimizi alabildik. Ama oyunumuz geri gidiyor. Uluslar Ligi B klasmanından küme düşme ihtimalimiz kalmadı. Ama kaliteli oyunculardan kurulu takımımız bu kalitenin altında yönetiliyor. Aslında böyle değildi. Şenol Güneş 2019'da gayet iyiydi. 2020'de konsantresi mi azaldı tam anlayamadım. 2021'de çok daha konsantre bir Güneş görme dileğimizle.

Ercan Taner - Sözcü

Şimdi Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetimizi alabildik. Ama oyunumuz geri gidiyor. Uluslar Ligi B klasmanından küme düşme ihtimalimiz kalmadı. Ama kaliteli oyunculardan kurulu takımımız bu kalitenin altında yönetiliyor. Aslında böyle değildi. Şenol Güneş 2019'da gayet iyiydi. 2020'de konsantresi mi azaldı tam anlayamadım. 2021'de çok daha konsantre bir Güneş görme dileğimizle.