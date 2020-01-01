Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçı için ne dedi?

Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek liderliğe oturan Trabzonspor'da Sosa'nın ortaya koyduğu performans spor yazarlarından alkış aldı.

Erteleme maçında 'un konuğu oldu. Skor üstünlüğünü erken ele geçiren bordo-mavililer sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak liderliğe oturdu. Maçı değerlendiren spor yazarları özellikle Sosa üzerinde dururken uzun süre sonra formalarına kavuşan Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür'ün de performansı alkış aldı.

Uğur Meleke | Hürriyet

Trabzonspor bütüncüllükten uzak rakibinin şaşkınlığını iyi değerlendirdi, çok erken çekti maçın fişini. Sosa orta sahada çok rahattı ve bir maestro gibi yönetti her şeyi. Abdülkadir Ömür futbolu çok özlemiş, her atağın içinde vardı dün. Ekuban’ın da iştahı hissedildi. Trabzonspor için dünün tek üzüntüsü Sörloth’un sakatlığı elbette. Dilerim öyle değildir, ama Norveçli’nin sakatlığı ciddiyse Trabzon’un şampiyonluk yarışında onun yokluğunu çok hissedeceği kesin.

Bülent Timurlenk | Sabah

Pirlo zamanında 'ta ne oynuyorsa, Sosa da onu oynuyor Trabzonspor'da... Dün ilk goldeki nefis ortası, 2'nci golde üstat işi frikiği, oyun organizasyonu kadar rakibi karşılarken kritik noktalara koşacak kadar da emekçi... Novak bu ligin en ilginç oyuncularından bir tanesi. Bir sol bekin hücumda katkısını asistlerle beklersiniz. O bir haftada 2 golle, 2 kulvarda takımını ayakta tuttu.

Cemal Ersen | Milliyet

Önce şunu söyleyeyim; Hüseyin Çimşir’i tebrik ederim, Obi Mikel’den vazgeçtiği için. Kariyeri onun olsun, bu ekibe ne katıyor ona bakarım. Takımın el ferini gibiydi. Abdülkadir Parmak onun boşluğunu fazlasıyla doldururken, orta alandaki direnci ve hücuma katkısıyla nasıl bir fark yarattığını gördük. Mikel’in, Sturridge gibi gereksiz bir transfer olduğunu söyleyip durdum. Sezon sonu bu yükü de üzerinden atmalı yönetim.

Tunç Kayacı | Fanatik

Malatya’da çok rahat bir ilk yarı oynadı Trabzonspor. Hiç zorlanmadan gelen 2 gol Karadeniz ekibini rahatlattı. Gaziantep maçı sonrası gösterilen tepkilere bakarsak takımın etkilenmediğini ve işlerine baktığını gördük. Bence de doğru olan buydu. Hüseyin Çimşir orta alanda Sosa’nın yanına iki Abdülkadir’i koyup N’diaye ve Mikel’i kulübeye çekmi∫ti. Forvetler Sörloth, Nwakaeme ve Ekuban etkisizdi. Ama bu açığı Sosa ve Abdulkadir Ömür kapattı. Sosa bir asist bir gol atarak takımını bu yarıda taşıyan isimdi.