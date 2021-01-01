Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Spor yazarları Galatasaray'ın son anlarda Ryan Babel'in golüyle kazandığı Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi.

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında , 'u Ryan Babel'in 88. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

Spor yazarlarının karşılaşma hakkında öne çıkan yorumlarını derledik.

Mehmet Demirkol - Fanatik

'Babel Paradoksu'nu açmak gerekli. Dinamik oyunu orta sahaya nitelik ve nicelik açısından çok katkı sağlıyor ama markajdan bu kaçışlarının yararı kadar gol bölgesinde eksik olma dezavantajı da yaratıyor. Terim bunu çözmek için Donk’u pivot santrfora yollayarak, Babel’i onun uydusuna yerleştirdi. Luyindama’nın dahil olduğu savunma da rakip yarı sahanın ortasına kadar çıktı. Bu Yeni Malatyaspor gibi bir takıma karşı ciddi risk taşısa da Babel’in denemesi, alınan risklerin karşılığını verdi. Bu şut, zor bir zeminde, zor bir rakibe karşı 3 puandan fazlası getirdi.

Ömer Üründül - Sabah

Arda, yorulana kadar önemli işler yaptı. Feghouli'nin sakatlanması ileriki haftalar için önemli bir eksik. Ben en çok Marcao ile Taylan'ı beğendim. Galatasaray, eğer kalesindeki tek tehlikeyi bir duran top sonrası maçın uzatma bölümünde yaşadıysa riskli anlayışta Marcao ve Taylan'ın değeri daha iyi anlaşılır. Yeni Malatyaspor ise iyi savunma yaptı. Ama hücum gücü sıfıra yakındı.

Bülent Timurlenk - Sabah

Türk futbolunda son zamanlarda tuttuğu takıma transfer olan futbolcuların yürekten oynayacağına inanan bir kitle var ki, dün sadece Emre Akbaba bu kötü alışkanlığın ve yanılgının önünü kesebilir. Yetenekli adamlar güzel zeminlerde nefis futbol oynarlar. İdeal hava, halı gibi zemin her yerde bulamazsınız ama sahaya çıkan futbolcularınız taraftar değil, futbolcu olacak. Kendine iyi bakacak, aklına ve fiziğine dikkat edecek. Galatasaray dün Emre Akbaba ile 85 dakika 10 kişi oynadı. Son iki maçını kazanmış Yeni Malatyaspor, evinde sert rakipti kağıt üzerinde. Ancak futbol adına hiçbir şey koyamadı sahaya. Ne 11'i ne de sonradan girenler, Hamza Hamzaoğlu'nun takımı "yerse yediğine itiraz edemeyecek" haldeydi.

Ebru Kılıçoğlu - Cumhuriyet

Galatasaray bir hafta önceki güzel futbolunu (zemine rağmen) sergilemek, eğer varsa yapılacak bir atak, bir gol organizasyonu; yaratılacak bir pozisyon onu sahiplenmek, yeteneklerini sahaya yansıtmak istiyor. Özellikle Arda, Belhanda ve Feghouli bu organizasyonlarda ön plana çıkıyor ama pek olmuyor! Bunun ilk sebebi zemin. Çok pas yapmaya alışık Galatasaraylı futbolcular, sık sık takılıyor zemine. İkinci sebebiyse Malatya’nın oyunu bozmaya yönelik konsantrasyonu. İki taraf adına da pozisyonlar var. Ev sahibi takımınkiler Muslera’ya takılıyor. Galatasaray ise bazen kaleci, bazen de birbirini ‘okuyamayan’ futbolcuların doğru sonuçlanmayan kararları nedeniyle sonuç alamıyor. Baştan sona son derece tutuk bir tempoda devam eden karşılaşmada, iki taraf adına da uzak ihtimal olarak gözüken gol, Galatasaray’ın son 5 dakikada rakip kaleyi ‘ablukaya’ almasıyla geliyor.

Şansal Büyüka - Milliyet

Gazeteciliğimin ilk yıllarında lig maçları o zaman İnönü Stadı’nda oynanırdı. Bileklere kadar çamur bir zemin... Sürekli, “Patates tarlası” diye manşetler atardık. 40 yıl sonra, bu kadar gelişmişlik varken, bir zemin için yeniden, “Patates tarlası” başlığını atacağımı rüyamda görsem inanmazdım. İyi futbol beklemek için önce iyi şartlar hazırlayacaksınız. Bu bakımdan olaya gerçekçi bakarım. “Galatasaray niye bu kadar yavaş oynadı?” diyemem, bu zeminde istesen de hızlı oynayamazsın.