Spor yazarları Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı için ne dedi?

Spor yazarları, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşmalarında BtcTurk 'a konuk olan , rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe ligde üst üste çıktığı ikinci deplasmanında da puan kaybı yaşarken, BtcTurk Yeni Malatyaspor ise ligdeki üst üste üçüncü beraberliğini aldı.

Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmanın 45+9. dakikasında Emre Belözoğlu ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

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Bu sonucun ardından Fenerbahçe haftayı 21 puanla tamamlarken, BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 19 puana yükseldi.

Spor yazarları bu karşılaşmayı değerlendirdi.

Mehmet Demirkol | Fanatik

Fenerbahçe Luis Gustavo, Emre ve Ozan ile bir orta saha vasatı oluşturdu. Bunun altına kolay kolay inmiyor. Hatta Hasan Ali ve Serdar’ın dönüşü sonrası bir savunma standardı da var artk. Ancak Muriç, Kruse var iken dahi bir hücum standardı oluşturmak mümkün olmadı sanki. Misal maçında o seviyede bir oyun üstünlüğü sağlamışken bu skora yansımadı. Dün bu kadar hücum eksiğiyle girilen onca pozisyona kaçan bir de penaltı eklendi. Fenerbahçe savunma ve hücumunda ilerleme sağlıyor ama hücum hattı kulübün istediği seviyede değil.

Erman Toroğlu | Fotomaç

Maç başladı, iki taraf iyi futbol oynuyor, tempo da var. Ama ortaya, yani sahneye hakem çıkıyor. Kötü bir idare etmesi maçı gergin bir havaya sokuyor. Aslında futbolcular kötü niyetli değil. Ama maç gerilince haliyle futbolcuların kontak noktaları atıyor. Bu maçı iki taraftan biri kazansaydı diğerine yazık olurdu. Çünkü iki tarafın da pozisyonları vardı. Ama iki ekibin de kafasında 'önce mağlup olmayayım, işi sağlama alayım sonra Allah Kerim' düşüncesi vardı.

Gürcan Bilgiç | Sabah

Her geçen dakika "bundan daha kötü oynanmaz" diye düşünerek seyrettik maçı. Rakiplerinin aldığı sonuçları görüp, maçı mental olarak kazanmadan sahaya çıkmışlardı. Fenerbahçe'nin sezon başında çok beğendiğimiz, ısrarcı ve agresif vücut dilinden de eser yoktu sahada. Tıpkı geçen iki maçta da olduğu gibi. Milli Takım arasının grubu etkilememesi mümkün değil. Muriqi ve ardından Mevlüt de sakatlanınca, Alper'in denendiği forvet hattı ile "Bakalım; ne olacak?" düzeni çıktı ortaya. Muriqi'in sistemde kapladığı alana rağmen, tam bir santrfor takımı diyemeyiz Fenerbahçe için. Hücum aksiyonlarını daha çok orta sahaları ile neticelendiren bir takım vardı. Bu özelliğini de yitirerek yürüyüşüne devam ediyor ki, beş net orta sahaya, dördü ön libero özellikli olmasına rağmen, sadece topa sahip olma yüzdesiyle yaşadılar maçı.

Erman Özgür | Fanatik

Fenerbahçe için bu zor deplasmanda 2 pozisyon bir devre için iyi olsa da savunma kısmında çok kolay fırsat vermesi tedirgin ediciydi. İlk yarının sonunda Moses’a yapılan penaltı ve Emre’nin kaçırması ile bu tedirginlik daha da arttı. 2. yarıya iki takımın dengeli başlaması, Fenerbahçe’nin Tolga ile müsait fırsatı kaçırması derken Malatya rakibine göre pozisyona girme konusunda ateşi düşen taraftı. Sonuçta Fenerbahçe için eksikler düşünüldüğünde alınan 1 puan Malatya gibi zor deplasman için fena değil denebilir.

Ömer Üründül | Sabah

Fenerbahçe ortada kontrolü elinde tuttuğu halde Moses ile bir pozisyon dışında üretkenlik sağlayamazken kalesinde de sayısız tehlikeler yaşadı. İkinci yarıda Malatyaspor ilk yarının aksine taktik değiştirip ofansif ağırlıklı oynamaya çalıştı. Bu da aslında F.Bahçe için avantajdı. Ama bazı pozisyonlar yakalansa da golle değerlendiremediler. Ve çok önemli 2 puan daha kaybedildi. Ersun Yanal Rodrigues'i oyuna geç aldı. Moses fiziki yetersizlikten katkı sağlayamıyor. Neredeee o Premier Lig'deki driplingleri… İlk yarıdaki çok net fırsatı da değerlendirmedi.